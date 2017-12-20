Опиоидная Америка: как в США разгорелась сильнейшая в истории эпидемия

Комиссия президента США по борьбе с опиоидным кризисом опубликовала рекомендации для властей: так, специалисты призвали повысить квалификацию врачей и ужесточить наказание для страховщиков, отказывающихся покрывать расходы на лечение наркозависимых, но выступили против увеличения финансирования борьбы с этой проблемой.

В октябре Дональд Трамп назвал США “крупнейшим потребителем опиатов в мире в пересчете на душу населения” и объявил режим ЧП. Слова президента подтверждает статистика: согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, от передозировки опиоидами ежедневно умирает 91 американец, тогда как от других наркотиков каждый день погибают 53 человека.

С середины 1970-х американские врачи столкнулись с нарастающим потоком жалоб пациентов на хронические боли. Ответом медицины и фармацевтики стали рецептурные обезболивающие препараты на основе опиоидов, в большинстве случаев вызывающие сильную зависимость. Люди “подсаживались” на лекарства и со временем переходили на производные опиума — например, на героин.

“Из моей школы многие подсели на наркотики. Чирлидерши становились проститутками, чтобы утолить свой наркотический голод. Вы едва ли найдете в этом штате семью, которую бы напрямую не затронула такая проблема”, — рассказывал в интервью The Guardian один из жителей Западной Виргинии.

В этом штате зафиксирована самая высокая по США смертность от передозировок: 33 смерти на 100 тысяч человек (2011-2013 годы, данные НПО Trust for America’s Health и Robert Wood Johnson Foundation) против 13,4 по стране. По данным журналиста Эрика Эйра, с 2007 по 2012 год фармацевтические компании отправили в штат 780 миллионов опиоидных препаратов: при населении около 1,8 миллиона жителей на каждого человека приходится по 433 таблетки. За эти шесть лет в Западной Виргинии погибли от передозировок более 1,7 тысячи человек.

Одним из самых популярных препаратов на рынке является оксиконтин. С 2000 года его продажи выросли более чем в три раза, на пике — в 2010 году — на сто тысяч человек приходилось 20,4 килограмма вещества. Темпы реализации сокращаются, однако сейчас в США выписывается порядка 200 миллионов рецептов на опиоидные препараты.

В Соединенных Штатах почти нет ограничений на назначение подобных лекарств, Америка также является одной из двух стран (еще Новая Зеландия), где рецептурные препараты можно рекламировать на ТВ.