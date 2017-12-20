Главная » Невероятное в мире, Политика

Константин Никифоров. Аудит в Пентагоне — жди войны

10:55. 20 декабря 2017 Просмотров - 279 Нет комментариев Опубликовал:

Дана У. Уайт

Девид Л. Норквист

7 декабря 2017 г.  представители Пентагона- контролер отдела обороны Дэвид Л. Норквист и главный представитель Пентагона Дана У. Уайт- официально во время пресс- конференции объявили, что Департамент обороны в декабре начинает первый финансовый аудит в своей истории.

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1391471/officials-announce-first-dod-wide-audit-call-for-budget-certainty/

 «Аудит будет массовым. Будет рассмотрен каждый аспект, от личного состава до недвижимого имущества и от оружия до снабжения на базах. По словам представителей Пентагона, будет задействовано около 1200 независимых аудиторов.
«Важно, чтобы Конгресс и американский народ были уверены в  рациональном использовании каждого доллара налогоплательщиков», – сказал Норквист.
Аудит необходим для получения точной  финансовой информации. Будет учтено имущество. По оценкам официальных лиц, активы министерства обороны составляют  около 2,4 триллиона долларов. «Благодаря последовательной обратной связи с аудиторами мы можем сосредоточиться на улучшении процессов нашей повседневной работы», – сказал контролер. «Ежегодные аудиты также обеспечат учет количества и качества оборудования и поставок для  наших войск».
… «Начиная с 2018 года наши проверки будут проводиться ежегодно,  отчеты будут выпускаться  15 ноября», – сказал Норквист” ( конец цитаты)

Потребность в аудите возникла не так просто. В начале 2017 года  экономист из Мичиганского государственного университета Марк Скидмор, работающий с аспирантами и бывшими государственными чиновниками, обнаружил в документах Пентагона и Министерства жилищного строительства и городского развития за период с 1998 по 2015 год несанкционированные расходы на сумму 21 триллион долларов.

 

МаркСкидмор

http://msutoday.msu.edu/news/2017/msu-scholars-find-21-trillion-in-unauthorized-government-spending-defense-department-to-conduct/
“Работа Марка Скидмора и его команды, которая в основном сводилась к изучении  материалов правительственных веб-сайтов и отправке повторных запросов в соответствующие министерства США, которые оставались без ответа, совпала с подозрительными действиями  Службы генерального инспектора, которая отключила доступ к ссылкам на все ключевые документы, содержавшие сведения о необоснованных расходах. К счастью, исследователи успели скачать и сохранить эти документы.

На днях Министерство обороны США объявило, что намерено провести первую полномасштабную независимую аудиторскую проверку в истории ведомства. В этом заявлении Пентагона ничего не говорится о причинах проведения этой проверки. Однако, объявление о ней появилось через четыре дня после того, как Скидмор сообщил о выводах, к которым пришла его команда, в ходе выпуска новостей USAWatchdog, который ведет бывший корреспондент CNN и ABC News Грег Хантер.

«Хотя мы не можем знать наверняка, какую роль сыграли наши усилия по сопоставлению оригинальных документов и публикация результатов их анализа, мы все же считаем, что они оказали влияние на дальнейшие события», – заявил Марк Скидмор, занимающий должность заведующего кафедрой государственных и муниципальных финансов и государственной политики в Мичиганском государственном университете.

Скидмор подключился к этой работе прошлой весной, когда услышал, как бывший помощник министра жилищного строительства и городского развития Кэтрин Остин Фиттс упомянула об отчете, в котором указывается, что в 2015 налоговом году необоснованные расходы армии США составили 6,5 триллионов долларов. Учитывая, что размер бюджета армии составлял 122 миллиарда долларов, это означало, что необоснованные расходы в 54 раза превышали их общие объемы, санкционированные конгрессом. Как правило, подобные расходы в государственных бюджетах составляют лишь незначительную долю санкционированных расходов.

Скидмор сначала подумал, что Фиттс просто ошиблась. «Возможно, она имела в виду 6,5 миллиардов, а не триллионов долларов, – рассказал он. – Но я тоже нашел этот отчет и убедился, разумеется, что речь все же идет о триллионах».

Тогда Скидмор и Фиттс договорились работать вместе над дальнейшим расследованием этого вопроса. Летом два аспиранта Мичиганского университета «прочесали» правительственные веб-сайты, особенно сайт Службы генерального инспектора, в поисках аналогичных документов, начиная с 1998 года. Они обнаружили доказательства необоснованных расходов на общую сумму в 21 триллион долларов за период между 1998 и 2015 годами.

Наконец, 8 декабря, в колонке журнала Forbes, которую Скидмор ведет в соавторстве с Лоуренсом Котликофф, он заявил о том, что «гигантские масштабы» незадокументированных федеральных расходов «должны вызвать серьезную обеспокоенность у всех американских налогоплательщиков».

«В совокупности эти отчеты указывают на явное несоблюдение базовых требований Конституции и законодательства США к расходам и их учету, – гласит статья в Forbes. – Мы настоятельно призываем Комиссию по бюджету Палаты представителей и Сената немедленно начать расследование неучтенных федеральных расходов, а также поиск источника, из которого производились выплаты» ( конец цитаты).

Строго говоря, один раз в США уже пытались расследовать злоупотребления в Пентагоне.

https://ru.journal-neo.org/2017/11/27/kogda-vremya-ostanovilos-dlya-soedinenny-h-shtatov/
” 11 сентября 2001 года …в Пентагоне погибла группа офицеров, занимающаяся расследованием недостачи в 2,4 триллиона долларов, о которой незадолго до атаки сообщили представители оборонного ведомства. По некоторым данным общий объем похищенных из американской казны средств превысил 10 триллионов долларов, что даже представить себе сложно” ( конец цитаты).

Оказывается, несколько больше. Но время идет! 

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гибель Византии. Детали
В этом выпуске: - Византия и нынешняя РФ - Сколько человек защищали Константинополь? - Палеологи, династия из Вавилонии - Другие детали Источник http://via-midgard.info/
Вячеслав Есиков: Последнее обращение к разуму
Пара слов от себя, с вашего позволения: Друзья, с Вячеславом Есиковым я знаком около двух лет и могу называть его своим хорошим другом. От себя могу сказать, что Слава был активнейшим участником РОД ВЗВ и сыграл главную роль в распространении "учения" ...
Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: "Finita la comedia!"
Сегодня Россия стремительно наращивает свой оборонный военный потенциал, что косвенно свидетельствует о том, что наш мир стоит на пороге уже Третьей Мировой войны. При этом человечество до сих пор так и не поняло подоплёки Второй Мировой войны. Моя новая ...
Евреи украли 70% собственности РСФСР
Фрагменты очерка Александра Севастьянова «Еврейская мафия – угроза человечеству». Судя по датам в тексте, статья была написана чуть более 10 лет назад (в 2003 году). Но, удивительное дело, она ни на йоту не потеряла своей актуальности. А даже наоборот, ...
В прямом эфире историком заявлено: В крови Сталина обнаружен ЯД!
Вот это поворот.Сейчас в прямом эфире заявлено:В крови Сталина обнаружен ЯД!Сталина отравили.Смотрите с 21 минута 30 секунд.Об отравлении Сталина и записках Аллилуевой.Ждём как быстро среагирует и начнут орать и визжать либероидная сволочь...P.S.Там ещё и ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>