Константин Никифоров. Аудит в Пентагоне — жди войны

Дана У. Уайт

Девид Л. Норквист

7 декабря 2017 г. представители Пентагона- контролер отдела обороны Дэвид Л. Норквист и главный представитель Пентагона Дана У. Уайт- официально во время пресс- конференции объявили, что Департамент обороны в декабре начинает первый финансовый аудит в своей истории.

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1391471/officials-announce-first-dod-wide-audit-call-for-budget-certainty/



«Аудит будет массовым. Будет рассмотрен каждый аспект, от личного состава до недвижимого имущества и от оружия до снабжения на базах. По словам представителей Пентагона, будет задействовано около 1200 независимых аудиторов.

«Важно, чтобы Конгресс и американский народ были уверены в рациональном использовании каждого доллара налогоплательщиков», – сказал Норквист.

Аудит необходим для получения точной финансовой информации. Будет учтено имущество. По оценкам официальных лиц, активы министерства обороны составляют около 2,4 триллиона долларов. «Благодаря последовательной обратной связи с аудиторами мы можем сосредоточиться на улучшении процессов нашей повседневной работы», – сказал контролер. «Ежегодные аудиты также обеспечат учет количества и качества оборудования и поставок для наших войск».

… «Начиная с 2018 года наши проверки будут проводиться ежегодно, отчеты будут выпускаться 15 ноября», – сказал Норквист” ( конец цитаты)

Потребность в аудите возникла не так просто. В начале 2017 года экономист из Мичиганского государственного университета Марк Скидмор, работающий с аспирантами и бывшими государственными чиновниками, обнаружил в документах Пентагона и Министерства жилищного строительства и городского развития за период с 1998 по 2015 год несанкционированные расходы на сумму 21 триллион долларов.

МаркСкидмор

http://msutoday.msu.edu/news/2017/msu-scholars-find-21-trillion-in-unauthorized-government-spending-defense-department-to-conduct/

“Работа Марка Скидмора и его команды, которая в основном сводилась к изучении материалов правительственных веб-сайтов и отправке повторных запросов в соответствующие министерства США, которые оставались без ответа, совпала с подозрительными действиями Службы генерального инспектора, которая отключила доступ к ссылкам на все ключевые документы, содержавшие сведения о необоснованных расходах. К счастью, исследователи успели скачать и сохранить эти документы.



На днях Министерство обороны США объявило, что намерено провести первую полномасштабную независимую аудиторскую проверку в истории ведомства. В этом заявлении Пентагона ничего не говорится о причинах проведения этой проверки. Однако, объявление о ней появилось через четыре дня после того, как Скидмор сообщил о выводах, к которым пришла его команда, в ходе выпуска новостей USAWatchdog, который ведет бывший корреспондент CNN и ABC News Грег Хантер.



«Хотя мы не можем знать наверняка, какую роль сыграли наши усилия по сопоставлению оригинальных документов и публикация результатов их анализа, мы все же считаем, что они оказали влияние на дальнейшие события», – заявил Марк Скидмор, занимающий должность заведующего кафедрой государственных и муниципальных финансов и государственной политики в Мичиганском государственном университете.



Скидмор подключился к этой работе прошлой весной, когда услышал, как бывший помощник министра жилищного строительства и городского развития Кэтрин Остин Фиттс упомянула об отчете, в котором указывается, что в 2015 налоговом году необоснованные расходы армии США составили 6,5 триллионов долларов. Учитывая, что размер бюджета армии составлял 122 миллиарда долларов, это означало, что необоснованные расходы в 54 раза превышали их общие объемы, санкционированные конгрессом. Как правило, подобные расходы в государственных бюджетах составляют лишь незначительную долю санкционированных расходов.



Скидмор сначала подумал, что Фиттс просто ошиблась. «Возможно, она имела в виду 6,5 миллиардов, а не триллионов долларов, – рассказал он. – Но я тоже нашел этот отчет и убедился, разумеется, что речь все же идет о триллионах».



Тогда Скидмор и Фиттс договорились работать вместе над дальнейшим расследованием этого вопроса. Летом два аспиранта Мичиганского университета «прочесали» правительственные веб-сайты, особенно сайт Службы генерального инспектора, в поисках аналогичных документов, начиная с 1998 года. Они обнаружили доказательства необоснованных расходов на общую сумму в 21 триллион долларов за период между 1998 и 2015 годами.



Наконец, 8 декабря, в колонке журнала Forbes, которую Скидмор ведет в соавторстве с Лоуренсом Котликофф, он заявил о том, что «гигантские масштабы» незадокументированных федеральных расходов «должны вызвать серьезную обеспокоенность у всех американских налогоплательщиков».



«В совокупности эти отчеты указывают на явное несоблюдение базовых требований Конституции и законодательства США к расходам и их учету, – гласит статья в Forbes. – Мы настоятельно призываем Комиссию по бюджету Палаты представителей и Сената немедленно начать расследование неучтенных федеральных расходов, а также поиск источника, из которого производились выплаты» ( конец цитаты).

Строго говоря, один раз в США уже пытались расследовать злоупотребления в Пентагоне.

https://ru.journal-neo.org/2017/11/27/kogda-vremya-ostanovilos-dlya-soedinenny-h-shtatov/

” 11 сентября 2001 года …в Пентагоне погибла группа офицеров, занимающаяся расследованием недостачи в 2,4 триллиона долларов, о которой незадолго до атаки сообщили представители оборонного ведомства. По некоторым данным общий объем похищенных из американской казны средств превысил 10 триллионов долларов, что даже представить себе сложно” ( конец цитаты).

Оказывается, несколько больше. Но время идет!