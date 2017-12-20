Именные традиции и народные приметы славянских народов

При выборе имени для новорожденного всегда соблюдались определенные правила и запреты (не всегда совпадающие, правда, в разных традициях.

Так, широко было распространено представление о том, что “давать имя на имя” опасно, т.к. “один из тезок сживет со свету другого”. “Не следует называть ребенка именем людей, живущих в том же доме, не то один из тезок может умереть”. (Для современных многоэтажек задача практически не выполнимая).

Основывалась эта примета на том, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель в зависимости от имени, и если в одном доме два человека названы в его честь, то он просто не в состоянии уберечь каждого из них.

Сегодня эта примета трансформировалась. Считается, что лучше, когда имя-отчество человека не совпадает. Хотя достоинства имени при таком раскладе и удваиваются, но усугубляются и недостатки, часто до опасной черты. К тому же разные Ван Ванычи и Пал Палычи несут в себе нечто уничижительное и чиновничье.

Правда, иногда детей специально называют одинаковыми именами в магических целях. Например, если у женщины рождаются одни девочки, она должна дать последней свое имя, чтобы следующим родился мальчик.

НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ИМЕНЕМ НЕДАВНО УМЕРШЕГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

В разных традициях отношение к называнию детей именами умерших членов семьи различно. Но все же в большинстве случаев называть детей такими именами избегали. Считалось, что в этом случае ребенок может получить судьбу умершего или никогда не женится. Особенно боялись имени утопленника, опасаясь, чтобы ребенок не утонул в будущем.

Вера в то, что носители одного имени имеют одинаковую судьбу или сходство характеров, лежит в основе запрета называть новорожденных именами, которые носят или носили слабоумные, пьяницы, отчаянные трусы и т.п.

Нельзя давать новорожденному и имени умершего ребенка, дабы он не наследовал его участи.

Можно наречь ребенка именем умершего деда или бабки, если они были счастливы и удачливы: судьба наследуется через поколение.

СОКРЫТИЕ ИМЕНИ

Сокрытие (табуирование) имени в древние времена применялось для защиты человека, особенно ребенка от нечистой силы, наводящей порчу “на имя” и бессильной, когда настоящее имя жертвы неизвестно. Отсюда сохранившаяся по сей день примета: “Раскрыть имя до крещения – тяжкий грех, который может повлечь за собой смерть новорожденного”.

На Руси, чтобы защитить ребенка от колдуна, скрывали его “истиное” имя, данное при крещении, и пользовались другим, “ложным” именем.

Ряд запретов связан с институтом брака и семьи. После свадьбы женщина должна была соблюдать строгие правила именования мужа, его родителей, сестер и братьев, исключающие употребление их настоящих имен. Муж также не называл жену личным именем. Табуистические замены при именовании супругов живы и сегодня (мой, моя, мужик, баба, хозяин, старый, старая, муж, жена).

ИМЕНА УМЕРШИХ – ЗАЩИТА ЖИВЫМ

По народным поверьям, имена умерших (особенно утопленников) Обладают магической способностью защитить человека. Существовало немало поверий которые кажутся сегодня нелепыми.

В случае пожара рекомендуется трижды обежать дом, выкрикивая имена двенадцати утопленников.

А чтобы не приспать ребенка, женщина должна вспомнить имена трех утопленников.

К утопленникам славяне обращались по именам с заклинаниями и мольбами об отвращении от села градовой тучи и о ниспослании дождя во время засухи.

ОКЛИКАНИЕ ПО ИМЕНИ

Окликание по имени- один из видов магии, которым часто пользовались древние славяне.

У русских, например, новорожденного, не обнаруживающего признаков жизни, окликали именами родственников, затем другими именами. Имя, при котором ребенок оживал, и становилось его именем.

У восточных славян, чтобы поскорее забыть покойного мужа, вдова кричала его имя в печную трубу.

А чтобы судорога отпустила, нужно произнести имя своего отца.

ОКЛИКАНИЕ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Окликание приписывается также нечистой силе, которая не может нанести вред человеку, если не знает его имени. Так, верили, что русалки нападают только на тех, кто отзовется на их зов.

Если человек оказался ночью на перекрестке или на кладбище, а также находится в опасном состоянии, например, беременная женщина, и вдруг слышит, что кто-то зовет его по имени, он ни в коем случае не должен откликаться: этот голос может принадлежать нечистой силе.

САМОЗОВ

Самозов – это выкликание собственного имени. У южных славян он считался эффективным оберегом от змей.

Весной, когда человек в первый раз увидит змею, он должен громко выкрикнуть свое имя, чтобы весь год змеи держались от него на расстоянии слышимости его голоса.

ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ

Имя в ритуале могло быть объектом и инструментом магии. Перекрещивание, т.е. перемена имени, широко использовалось в народной медицине как средство “перерождения” человека, расторжения его связи с болезнью и обмана демонических сил, насылающих болезнь. Украинцы Закарпатья, например, больного ребенка символически “продавали” в семью, где дети росли здоровыми, и при этом нарекали его новым именем.

Превентивно к переименованию и называнию ребенка ненастоящим именем прибегали и в семьях, где умирали дети.

Тот же смысл “перерождения” имело переименование при пострижении человека в монахи, при рукоположении, при крещении.

У русских раскольников-бегунов перекрещивание использовали перед смертью или “уходом из мира”.

Переименование широко применялось и в скотоводческой магии. Так, для защиты коров от нечистой силы в купальскую ночь крестьяне давали им новые клички.

НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬСЯ НИ ИМЕНАМИ, НИ ШАПКАМИ

Поменяться именами – это одно и то же, что поменяться судьбами.

Имя не меняют, если на то нет серьезных причин, чтобы не лишиться своего небесного покровителя.

Человек с новым именем, как новорожденный, аура его разорвана, без окружного сияния. С чужим (новым) именем приобретаются новые черты характера, которые могут войти в противоречие с прежними. То же случается и при обмене именами между людьми.

Здесь же заметим, что имя имеетсвою энергию, которая на протяжении всей жизни облучает судьбу человека. И когда имя всуе, слишком часто произносят оно убывает и искажается. Вот почему многократно повторяемые имена вождей становились как бы нарицательными и тем самым демоническими.

Имя свое берегите, произносите мало и твердо – тогда вы укрепитесь в своей судьбе.

КРЕЩЕНИЕ И ОБЫЧАИ, С НИМ СВЯЗАННЫЕ

Сакральность < ![CDATA[ ]]> имянаречения< ![CDATA[]]>, восходящая к древнейшей мифоэпической традиции, находит свое отражение в народных верованиях и обрядах, связанных с Крещением, и особенно в мифологической трактовке некрещенных детей.

Сегодня во многих случаях стремление родителей крестить детей объясняется суеверными причинами (“чтоб не сглазили”) и данью традициям, а не желанием приобщить новорожденного к церкви. Но даже в этом случае обряд Крещения несет в себе положительную облагораживающую функцию.

Считается что процедура Крещения сильно и сразу влияет на состояние младенца – он становится заметно спокойнее, лучше спит и меньше болеет. Принято считать, что судьба крещеного человека отличается близостью к Богу, а значит, более сильной защитой от разного рода напастей.

Если же ребенок некрещен, без имени, к нему бес может легко подступиться. Считалось что некрещенные дети чаще тонут. Некрещеных детей даже бабки не лечили – все равно, де, не поможет.

Дети с момента рождения и до Крещения или умершие “без креста” полагались нечистыми и нередкотрактовались как животные или демонические существа, у них нет имени (“без имени ребенок чертенок”). Чтобы ребенок не умер безымянным, принято было сразу по рождении называть его “метеринским” или “временным” именем. У русских всех детей до Крещения звали обычно Найденами, Богданами, т.е. данными Богом.

Крестили ребенка и давали ему имя по Святцам обычно на восьмой день, а если ребенок слабый, то сразу же после рождения, чтобы не умер некрещенным и не превратился в демона. Если же такое несчастье происходило, полагалось раздать соседским детям сорок нательных крестиков и сорок поясков.

Для любого верующего человека его имя было защитой и оберегом, ведь это было именем его ангела хранителя. Поэтому роаньше на Руси именины празновались пышнее, чем день рождения, о котором многие вообще забывали, тем более, что события эти почти совпадали по времени.