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Глава ФСБ рассказал об оправданности сталинских репрессий

19:36. 20 декабря 2017 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

Глава ФСБ рассказал об оправданности сталинских репрессий

Глава ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете» рассказал об истории своей спецслужбы и попутно сообщил, что сталинские репрессии в значительной степени имели «объективную сторону».

«Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, — заявил Бортников, — архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов».
 
В качестве примера реальных поводов для процессов сталинских лет руководитель спецслужбы привел «планы сторонников Л. Троцкого по смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б)», а также «связи заговорщиков с иноспецслужбами».
 
Кроме того, по словам Бортникова, «большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд».
 
После этих рассуждений Бортников, однако, оговорился, что «не хочет никого обелять», однако связал репрессии не с именем Сталина, а с фигурой генерального комиссара безопасности Николая Ежова, казненного в 1940 году. По словам Бортникова, пришедший ему на смену Лаврентий Берия «изгнал карьеристов предыдущих призывов» и в целом повысил качество работы спецслужб.
 
Все остальное интервью, напоминающее, впрочем, заранее написанный текст, лишь слегка разбитый на части вопросами, также апологетически описывает историю ВЧК-МГБ-КГБ-ФСБ, подошедшей к новому взлету с приходом к руководству ФСБ в 1998 году Владимира Путина, внесшему «значительный вклад в дело укрепления органов безопасности».
Метки: мнение
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