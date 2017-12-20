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Долой уныние! Кремлебот

23:00. 20 декабря 2017 Просмотров - 78 Один комментарий Опубликовал:

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Один комментарий»

  • 19058 9028
    Степаныч 21 декабря 2017 в 0:34 Ссылка Пометить
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    Это я.)))Вот так же хохмлю тут,а потом когда надо платить квартплату,или надо делать межевание в саду за бешенные бабки,ну и мало ли всего,уровни(строительные)подорожали,начинаешь выражаться трехэтажными и прочими словами.)))Ну примерно как волямир или урсса.)))))

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