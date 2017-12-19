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Сергей Грошев – От конкуренции – к сотрудничеству. Часть 1

10:04. 19 декабря 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

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Выступление Сергея Грошева, исполнительного директора Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз” на конференции «Истотная экономика – будущее России».

Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.

Сергей Грошев – От конкуренции - к сотрудничеству. Часть 1

Источник: zakonvremeni.ru

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