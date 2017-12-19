Сергей Грошев – От конкуренции – к сотрудничеству. Часть 1
10:04. 19 декабря 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выступление Сергея Грошева, исполнительного директора Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз” на конференции «Истотная экономика – будущее России».
Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.
Источник: zakonvremeni.ru