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Обама блефовал с 2000 года .

14:58. 19 декабря 2017 Просмотров - 491 Один комментарий Опубликовал:

Кого надо бояться больше: честного врага, говорящего правду, или корыстного друга, льющего сладкую ложь? Покидая президентский пост, Обама предупредил россиян – ваша экономика разорвана в клочья. Ему не поверили. Путин убедил: всё – под контролем, Россия встала с колен и по-прежнему сильна назло врагам.

ПУТИН БЛЕФУЕТ. ЭКОНОМИКА РОССИИ РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ. ОБАМА БЫЛ ПРАВ.
 

Как выглядит в цифрах вставание с колен? Вопрос имеет геополитическое значение. Понятие "сильный" определяется не только аболютной собственной мощью, но и соотношением с мощью соседей. Если Россия стала сильнее в два раза, а соседи - в четыре, то мы геополитически оказались слабее в два раза. 

Для ответа обратились к официальным материалам Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств. Рассмотрели результаты 16-летнего правления Путина: показатели 2016 г. сравнили с уровнем 2000 г. (%).

По динамике ВВП (в постоянных ценах) Россия оказалась на предпоследнем месте: Туркменистан – 259, Узбекистан – 193, Таджикистан – 187, Казахстан – 168, Молдова – 155, Азербайджан – 145, Беларусь – 127, Армения – 127, Россия – 126, Украина – 105.

По динамике объёма промышленного производства Россия находится на третьем месте с конца: Узбекистан – 375, Таджикистан – 326, Азербайджан – 312, Армения – 245, Беларусь – 226, Казахстан – 210, Молдова – 182, Россия – 161, Кыргызстан – 137, Украина – 129.

По динамике инвестиций в основной капитал Россия снова на третьем месте с конца: Таджикистан – 13800, Азербайджан – 1200, Казахстан – 562, Узбекистан – 539, Кыргызстан – 355, Беларусь – 295, Армения – 260, Россия – 256, Молдова – 206, Украина – 199.

По динамике продукции сельского хозяйства Россия опять на третьем месте с конца: Таджикистан – 315, Узбекистан – 271, Армения – 225, Казахстан – 178, Беларусь – 176, Украина – 173, Россия – 164, Молдова – 144, Кыргызстан – 143.

По динамике покупательской способности населения и розничному товарообороту Россия занимает предпоследнее место: Узбекистан – 619, Беларусь – 609, Таджикистан – 564, Азербайджан – 495, Украина – 452, Казахстан – 438, Кыргызстан – 377, Молдова – 342, Россия – 268, Армения – 214.

Результаты – катастрофические. На уровне Украины. И это при колоссальных природных ресурсах. С колен мы встаём лишь в воспалённом сознании верховной власти, убаюкивающей себя и народ миражами экономических успехов. Над нами смеются даже ближайшие соседи из СНГ. Покойный Ислам Каримов сетовал по поводу своего визави: о чём с ним говорить - одни амбиции, шуточки да подколы. И никакого стратегического мышления.

Уважаемые народные лидеры, от Вас народ ждёт стратегии и технологий возрождения России как великой державы. Других спасителей у него нет. Дайте всепобеждающую идею, чтобы душа запела как в Октябре 1917 года. Поднимите знамя, которому можно верить – остальное люди сделают сами.

 

 

https://pdsnpsr.ru/posts/obsuzhdeniya/putin-blefuet-ekonomika-rossii-razorvana-v-klochya-obama-byl-prav_14122017

 

 

 

 

Метки: развитие
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Один комментарий»

  • 17369 8273
    Ursus 19 декабря 2017 в 18:25 Ссылка Пометить
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    “Дайте идею, поднимите знамя”. Это не серьезно. Свободу никто не даст.
    Идея есть – народовластие. Стратегия и тактика была озвучена мужиком с бородой в ноябре. Народ не поддержал и в массе вообще не в теме. Значит будет терпеть.

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