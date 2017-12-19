Как человека и любовь соединить вместе. Часть 3(1). Матрица
13 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Как человека и любовь соединить вместе?” Часть 3. Матрица
Автор-сказитель – Виктор Луговой
часть 2 https://youtu.be/A0GH-JPKAnQ
“Как человека и любовь соединить вместе”… Тема эта занимает в нашей жизни основное место и является ключевой для осознания и себя и Мира вокруг нас. В передаче Виктор Луговой поведает о механизме работы матрицы и как мы вошли в этот эксперимент, как это отражается на всём в нашей жизни и какой механизм поможет нам с матрицей справиться.
Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavradio.org, slavmir.org и https://www.youtube.com/SlavRadio/live
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Источник: www.youtube.com