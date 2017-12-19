Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Как человека и любовь соединить вместе. Часть 3(1). Матрица

18:15. 19 декабря 2017 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

13 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Как человека и любовь соединить вместе?” Часть 3. Матрица

Автор-сказитель – Виктор Луговой

часть 2 https://youtu.be/A0GH-JPKAnQ

“Как человека и любовь соединить вместе”… Тема эта занимает в нашей жизни основное место и является ключевой для осознания и себя и Мира вокруг нас. В передаче Виктор Луговой поведает о механизме работы матрицы и как мы вошли в этот эксперимент, как это отражается на всём в нашей жизни и какой механизм поможет нам с матрицей справиться.

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavradio.org, slavmir.org и https://www.youtube.com/SlavRadio/live

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... знаю человека как Человека, не Люблю – нет вины, есть беда? ВЫХОД – СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ Накатило... неземной, С душой всемирною моя соединится… Тепляков В. Г., 1804-1842... мире какой-то объект (подсистему), и этот объект вместе с оставшейся частью Вселенной...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... персонажей)  (часть I)   ЧАСТЬ II. ПЯТНАДЦАТЬ...казалось, трепетали вместе с красноватым пламенем...хотя и спокойный, как человек, примирившийся с неизбежным... и богатство соединялись здесь с ... песней”, прославляющей всепобеждающую любовь, “которая сильнее смерти...
Как еврейские банкиры и их подельник С.Ю. Витте угробили Российскую империю
...… Всё это вместе, если соединить со страшною подпольною...свои обязанности, как все начальники частей Министерства и как сам Вышнеградский.... Проппер, – большой любовью в кругах петербургской молодой...творцом идей, но как собеседник, как человек, он утратил свою...
Влюблённость и любовь
...частью отношений, возвышая и укрепляя их. В состоянии влюблённости образ другого человека... выбора соединяется с миром любимого человека, чтобы идти дальше вместе. Влюблённость...наполняет. Валерио Альбисетти "Любовь. Как оставаться вместе всю жизнь". Источник:...
Д. ЗЫКИН: ЧЕЛОВЕК НА ВЕРЁВОЧКАХ
...краткий, ясный и вместе с тем исчерпывающий ...некомпетентных. Как видим, стоит заставить лишь часть общества плясать...эта станет нерасторжимой. Что человек соединил, природа разделить бессильна. ... сделалась психологически невозможной любовь к цветам? Директор...
ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
...и мы меняемся вместе с ними. ...быть сформулирована? Как человеку отличить ситуации, ...я" (личность человека), Смерть, Боль, Страдание, Любовь, Жизнь, Красота...особо важным для человека частям или органам тела... другом и соединяются в определенные ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>