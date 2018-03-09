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Как человека и любовь соединить вместе 4. Мужчина и Женщина. Часть 2

00:05. 9 марта 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

22 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Как человека и любовь соединить вместе 4. Мужчина и Женщина”.

Автор-сказитель – Виктор Луговой

часть 1 https://youtu.be/An9RzTkSs_I

Очередная передача из цикла – “Как человека и Любовь соединить вместе”, где Виктор Луговой ответил на следующие вопросы:

1. Для чего Душа приходит в этот мир?
2. Как проходит подготовка к созданию пары или семьи.
3. Задачи пары по Божественному замыслу.
4. В чём особенность прохождения уроков в паре в настоящем?
5. Что нам мешает Быть Собой здесь и сейчас?
6. Как стать Счастливым и Самодостаточным прямо сейчас?

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Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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