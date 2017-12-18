В.Катасонов: Россию нагнули хозяева денег

Олимпийское собрание, являющееся высшим руководящим органом ОКР, единогласно приняло решение об участии российских спортсменов под нейтральным флагом в зимней Олимпиаде.

Накануне Комиссия спортсменов ОКР приняла единое заявление от лица российских спортсменов по зимним олимпийским видам спорта: "У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры... Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании - Олимпийских играх... Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане...".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин полностью поддерживает решение спортсменов принять участие в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Слова Пескова передает ТАСС. Песков сказал, что ранее глава государства уже заявлял о том, что никто не будет препятствовать отправке спортсменов на Олимпиаду, если они сами примут такое решение. "Сейчас Олимпийское собрание состоялось, решение принято, таким образом, можно говорить только о поддержке со стороны президента", — заключил Песков.

Показательно высказался о значении государственных символов для современных спортсменов голкипер сборной России по хоккею Илья Сорокин: "Мне без разницы, какая будет форма у сборной России. Уже хорошо, если мы поедем на Олимпиаду, а форма какая будет, такая и будет".

Экспертные оценки

Валентин Катасонов

То, что произошло, было совершенно непредставимо ещё несколько недель назад. Путин выступил на Валдае, и все СМИ тогда тиражировали его гордые, суверенные, государственнические слова: "Есть два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до олимпийских игр. И то, и другое — унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются". Далее хор уже лиц поменьше рангом подхватил и развил мысли президента. Например, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР Геннадий Тимченко: "Хоккейная команда не может выступить под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к такому решению". А ныне самый активный олимпо-мазохист и проповедник идиомы #онижетренировались#, президент ОКР Александр Жуков отчеканил: "Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на олимпийских играх выступать не будут". Мутко выразился так: "Нейтральный флаг? Глава государства чётко обозначил свою позицию — это для нашей страны абсолютно неприемлемые вещи".

И вот мы видим Путина, провозглашающего "Ехать надо!" То есть президент, как многие метко подметили в комментариях, переобулся в прыжке. Притом развернулся на 180 градусов. Значит, за этим стоят такие мощные интересы, такие мощные силы, которые заставили пойти на унижение. Попытаемся понять: какие же глобальные силы так повлияли на Путина — а за ним на всю цепочку от чиновников до спортсменов?

Вчерашнее решение многих повергло в шок. Для большинства это было сенсацией со знаком минус, чёрной сенсацией. Но я, честно говоря, психологически к таким разворотам давно уже готов. Слежу за миром денег, за миром банков, за миром финансов, и там подобного рода развороты случаются часто. Видимо, люди в силу круга своих интересов не отслеживают эти вещи, а я их отслеживаю. И поэтому давно уже сказал, что политика нашего президента, к сожалению, шизофреничная. Меня некоторые патриотические ресурсы тогда заблокировали — "нельзя так выражаться в отношении президента!" Отвечаю: в данном случае я действую как врач. Не высказываю своего отношения к пациенту, может быть, я даже пациента люблю, может быть, я за него переживаю, может, я за него готов жизнь отдать. Но как честный врач я должен выставить диагноз. Сегодня все прекрасно понимают, что заявления Путина часто действительно бывают очень патриотическими, очень правильными, очень русскими. Но ,с другой стороны, решения, которые он принимает, иногда бывают антироссийскими, бывают антинациональными, бывают, прямо скажем, разрушительными для нашего государства.

За примером далеко ходить не надо — Центральный банк. Предположим, что в 2013 году, когда президент предлагал кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ, он не разобрался, ему что-то не так предложили, а он доверчиво и наивно согласился. Но когда в декабре 2014 года произошел обвал рубля, то это уже, извините, просто государственное преступление. Это нельзя рассматривать как халатность, это нельзя рассматривать как ошибку, потому что на протяжении 2014 года Центральный Банк последовательно заявлял о том, что он отказывается от выполнения Конституции Российской Федерации.

Кстати, знаменательно, что сенсация с "единогласным олимпийским решением" произошла в тот самый день, который мы называем Днём Конституции. Это символично, ведь "олимпийское собрание" показало, что у нашей страны нет конституции. Думаю, что если серьёзно изучать Конституцию РФ, то станет ясно, что вчерашнее заявление антиконституционно, так как совершено публичное унижение гимна и флага. Вчера нам напомнили окончательно о том, что мы рвём Конституцию в клочки, мы её топчем. Поразительное совпадение.

Чем это обусловлено, какими конкретными соглашениями за кулисами, что на что было поменяно — очень трудно сказать. Но я думаю, что в любом случае это сделка, которая аукнется России. Это ещё один шаг к пропасти. Некоторые из тех, кто участвовал во всей этой закулисной истории, будут доказывать, что совершён правильный тактический ход. Уверяю вас, что такое последовательное отступление шаг за шагом является не тактическим ходом, а стратегической ошибкой.

Я не исключаю даже версии, что на нашего президента оказывается какое-то психологическое воздействие. Мы прекрасно знаем, что в окружении предыдущего президента Ельцина были люди, которые занимались экстрасенсорными манипуляциями. Сегодня, если наш президент окружён такими людьми, как Набиуллина, Греф, Кудрин и так далее, то безусловно, что у человека начинает меняться представление об окружающем мире.

Некоторые даже высказывают такою версию, что мы имеем дело с двумя Путиными. А некоторые конспирологи говорят, что актёров, играющих Путина, целая обойма. Сторонники этой версии приводят какие-то доказательства, проводят анализ фотопортретов, по ушам, по носу, по черепу. Действительно, такое ощущение, что мы имеем дело с несколькими совершенно разными Путиными. И, кстати, очень интересно и любопытно — за какого Путина нам предлагают голосовать в марте 2018 года? Я думаю, что опять за ту же обойму.

Если всё-таки верна версия, что это один человек, тогда надо обратиться с вопросом к психологу, который мог бы объяснить подобное раздвоение личности. Шизофреническое состояние ума и душе сегодня присутствует во всех слоях нашего общества, это наша общая болезнь. Я имею дело со студенческой молодежью и вижу, что они что-то формулируют по формуле "казнить нельзя помиловать". Слушаешь студента и не понимаешь, что он хочет сказать. Это уже продукт некой системы формирования общественного и индивидуального сознания.

Ну и спортсмены блестяще продемонстрировали именно такие психологические качества. Впрочем, я особенно спортсменов не осуждаю, скорее, я переживаю за них, потому что те спортсмены, которые сделали предательское заявление, как две капли похожи на студентов, которые сидят в моей аудитории. Например, позавчера было занятие, на котором я привёл как отрицательный пример со школьником, который выступал в Бундестаге. И, как выяснилось, некоторые студенты, сидящие в аудитории, даже не поняли, а почему я, собственно говоря, осудил плакальщика по "невинным фашистам". Для них, оказывается, это уже норма. Болезнь очень серьёзна. Это даже более серьёзно, чем раздвоение личностей наших чиновников, раздвоение личности даже, может быть, президента. Это раздвоение личностей миллионов наших молодых людей, которые завтра войдут в жизнь и будут определять вектор развития всей страны. Это уже, скорее, вопросы к министру образования Васильевой. Её и не видно и не слышно, но должен вам сказать, что вектор развития нашей школы не изменился ни на миллиметр с фурсенковско-ливановских времён.

По поводу того, кто мог надавить на Путина в олимпийском вопросе, если такое имело место, мы имеем в общедоступных СМИ ряд подсказок. Недавно случилась постановка в Большом театре голубого балета "Нуреев" — балета, где исполнитель главной роли танцует с обнажённым задом, повернувшись этим задом к публике. Вещь настолько неприличная, что полгода назад компетентные товарищи по линии культуры, посмотрев прогон в Большом театре, наложили вето. А потом стало известно, что олигарх Абрамович, который входит в попечительский совет ГАБТа, поставил ультиматум руководству главного театра страны и Министерству культуры. И спектакль был поставлен и превращён, с одной стороны, в оду гомосексуальной порнографии, а с другой стороны — в политическую манифестацию в защиту Серебренникова. Значит, сила только одного Абрамовича такова, что можно было совершить такую провокацию.

И другая подсказка. Сегодня полностью опубликовано заявление спортсменов, по поводу которого был принят акт о капитуляции на вчерашнем олимпийском сборище. И это заявление начинается с фразы: "У каждого спортсмена есть мечта". Но это же классическая американская фраза, мем, запущенный Мартином Лютером Кингом. "У меня есть мечта" — эту фразу повторяет каждый американский президент. Сегодня её повторяет Трамп. Кем же написан, получается, текст заявления спортсменов? Это не русская фраза, это не русская мысль. И до Кинга этот термин существовал в таком варианте: "Американская мечта". Это появилось после Второй мировой войны, ещё при Трумэне, так что этот термин имеет как минимум семидесятилетнюю историю. А в заявлении спортсменов просто убрали "американская" — и осталась только "мечта". То есть можно прочитать эту фразу так: "У каждого спортсмена есть американская мечта".

И уренгойский мальчик, и спортсмены-олимпийцы всё читают по бумажке, по складам, а пишут эти бумажки взрослые дяди, которые проходили обучение на деньги фонда Джорджа Сороса и так далее. Кстати, Абрамович — это не последняя инстанция, это просто передаточное звено, потому что Абрамович обосновался на островах Туманного Альбиона, Абрамович — яркий представитель офшорной аристократии. И понятно, что офшорная аристократия будет действовать в интересах хозяев денег. Поэтому Абрамович здесь тоже просто пешка, не более того. Таких абрамовичей у нас более чем достаточно, и все они входят в разного рода наблюдательные и попечительские советы. Сегодня такие советы существуют не только в спортивных или культурных организациях — к сожалению, они действуют в университетах и институтах. Это страшная вещь.

Исходя из вышеперечисленных намёков, нельзя ли просто выдвинуть такую версию, что нашу страну тупо, грубо и примитивно нагнули хозяева денег, хозяева мощных СМИ, хозяева финансово-прибыльных спортивных структур, которые захотели больше отчислений от трансляций? А понятно, что при наличии такого казуса, как российские спортсмены, выступающие под пятицветным флагом (судя по балету "Нуреев", выступим ещё и под семицветным флагом), доходы вырастут — многим захочется посмотреть на всемирное унижение России. Но думаю, что цена сделки намного выше. Выскажу свою версию. Дело в том, что уже скоро будет истекать срок того ультиматума, который был поставлен российской олигархии и нашим чиновникам-клептоманам в августе 2017 года. Я имею ввиду закон Конгресса США об экономических санкциях. В этом законе есть пункт, который предусматривает подготовку доклада финансовой разведкой, Центральным разведывательным управлением и другими американскими спецслужбами касательно окружения президента Путина в части, относящейся к финансовым активам, к разного рода счетам, транзакциям и так далее. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, что полная картинка того, у кого что есть и кто какие транзакции проводит — уже давным-давно есть за океаном. Поэтому это просто предупреждение: "Ребята, определяйтесь, по какую сторону баррикад вы будете". И сейчас вся эта офшорная аристократия получила команду на унизительное участие в олимпиаде. Видимо, это своего рода тренинг, своего рода тест. Они потренировались на этом случае, связанном с олимпиадой, и продемонстрировали свою полную лояльность. Это сделка с очень высокой ценой — офшорные активы измеряются сотнями миллиардов долларов, есть оценки, что это один триллион долларов. Ну а доходы от трансляции с олимпиады — максимум один миллиард долларов. Так что цена вопроса намного выше спортивной и телевизионной тематики.

Но, с другой стороны, сделка ничтожна, потому что вы прекрасно понимаете, что никаких гарантий наша офшорная аристократия получить не может по определению. Поэтому их будут использовать до самого последнего момента. В отношении офшорной аристократии возможна единственная мера — нейтрализация, которая апробирована уже столетиями и десятилетиями. Последний пример использования этой технологии — Саудовская Аравия, я надеюсь, все прекрасно понимают, о чём идет речь. Других инструментов решения подобного рода задач защиты от внешнего давления в истории человечества не придумали. Ещё будут какие-то пробные шары, ещё будут какие-то подобного рода эксперименты, направленные на то, чтобы унизить нашу страну, понизить рейтинг основного кандидата в президенты.

Возможно, в каком-то смысле это мобилизует наше общество, в каком-то смысле даёт более правильное понимание о том, как устроен мир. Давайте посмотрим на 100 лет назад. Там было примерно то же самое — тотальное предательство государя, тотальное бегство за границу — я имею ввиду не в физическом смысле, а в смысле перевода денег на те же самые острова Туманного Альбиона. Мы сейчас вроде бы как завершили кампанию под названием "Уроки 17-го года", но почему-то я не встречал статей, в которых честно было бы сказано, что никто из самых яйцеголовых в начале XX-го века не мог предсказать событий 1917 и последующих годов. И я не берусь это сделать в отношении нынешней ситуации. Только Господь Бог знает, как нас выводить из этих тупиков. Главное, чтобы с нашей стороны было какое-то покаяние, потому что мы несём долю своей ответственности, долю своей вины за то, что сегодня происходит. Если до каждого это дойдёт, каждый немножко изменится, это в сумме даст такую синергию, которую мы даже себе представить не можем.

30 лет назад мы, к несчастью, слишком уверовали в американскую мечту об обывательском комфорте. Эта самая мечта мысленно присутствовала в нашей душе, в нашем сердце, и мы потеряли Родину. Надо бояться таких мечтаний и всех идеологов подобного рода американской мечты. Вновь актуальны слова Серафима Саровского, повторенные Иоанном Кронштадским: "партия бытоулучшателей может погубить Россию".