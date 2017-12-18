В.Катасонов: Ключевая ставка ФРС и синхронные танцы центробанков

14 декабря 2017 года стало известно, что комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 проц. пункта.

Напомню, что ключевая ставка ФРС США оказывает влияние на кредитные и депозитные ставки коммерческих банков США и котировки фондового рынка США. В конечном счете любое, даже самое минимальное изменение ключевой ставки ФРС может отразиться на состоянии не только экономики США, но и мировой экономики.

В истории США были времена, когда ключевая ставка приближалась вплотную к 20%. Это было в начале 1980-х гг., когда в Белый дом пришел президент Рональд Рейган, а у руля Федерального резерва встал Пол Волкер. В 2007-2008 гг., когда Америку охватил кризис, Федрезерв начал быстро понижать ставку, и в декабре 2008 года она достигла минимума в 0-0,25%. Деньги в США стали почти бесплатными (минимальные процентные ставки по кредитам), а поскольку страна долго не могла выйти из кризиса, то на такой (почти нулевой) планке ключевая ставка держалась около семи лет.

Первое повышение произошло в декабре 2015 года. Ещё одно – в конце прошлого года, вскоре после победы Д. Трампа в президентских выборах. Каждое из этих повышений было минимальным, равным 0,25 проц. пункта. В марте и июне 2017 года ключевая ставка поднялась еще на две ступеньки и вошла в диапазон 1-1,25%.

И вот, наконец, 14 декабря произошло пятое повышение. Теперь ставка составляет 1,25-1,50%. «Информация, полученная со времени ноябрьского заседания комитета ФРС по открытому рынку, показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает устойчивыми темпами в этом году», − отмечается в отчёте по заседанию ФРС, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки. Если верить официальной статистике, то уровень безработицы в США является сегодня самым низким за последние 16 лет.

Все пять шагов по повышению ключевой ставки были сделаны при нынешнем председателе Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен. Срок её пребывания в кресле председателя истекает в феврале 2018 года, на её место уже имеется< ![CDATA[ ]]> преемник< ![CDATA[]]> в лице Джерома Пауэлла, который является ставленником Трампа и входит в состав управляющих ФРС США.

13 декабря Джанет Йеллен сделала оптимистичный прогноз на следующий год: в 2018 году американская экономика может вырасти на 2,5%, что выглядит более оптимистично, чем предыдущий прогноз Федерального резерва на 2018 год (+2,1%). Также прогнозируется, что нынешний рекордно низкий уровень безработицы (4,1%) в следующем году станет еще ниже (3,9%). С учётом таких перспектив, считают эксперты, в течение 2018 года может быть пошаговое повышение ключевой ставки до 2,25%.

На этот раз особого влияния состоявшееся решение ФРС по ключевой ставке на финансовые рынки не оказало (были небольшие флуктуации индексов Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, но они уже почти полностью исчезли), поскольку участники рынка уже принимали решения с учётом повышения ставки. И они не ошиблись. За повышение базовой ставки проголосовали семь человек, против − только двое. Решение не поддержали президенты Федеральных резервных банков Чикаго и Миннеаполиса Чарльз Эванс и Нил Кашкари.

С моей точки зрения, оптимизм относительно того, что в следующем году произойдёт по крайней мере три пошаговых повышения ключевой ставки, не очень оправдан. В расчёт не принимается то, что в следующем году Федеральному резерву предстоит решение крайне сложной задачи по расчистке своего баланса от гигантского количества бумаг, которые он всосал с рынка в ходе реализации программ количественного смягчения (КС). На момент завершения третьей программы КС в октябре 2014 года баланс ФРС раздулся до 4,5 триллиона долларов (за девять лет денежного стимулирования он увеличился на 3,7 трлн. долл.). Работа по сдуванию пузыря под названием «Федеральный резерв» началась в октябре 2017 года. Первые шаги будут осторожными, продажи будут гомеопатическими (примерно по 5 млрд. долл. в месяц), но далее планируется увеличить их по крайней мере на порядок.

Продажа бумаг Федеральным резервом означает изъятие долларов из американской экономики. И этим неблагодарным делом придётся заниматься преемнику Джанет Йеллен Джерому Пауэллу. Задача сложная и неблагодарная. В любой момент экономика может свалиться в кризис. Тогда все планы по повышению ключевой ставки будут перечёркнуты. Судя по всему, даже сам Трамп, который в 2016 году обличал Джанет Йеллен в том, что она медлит с повышением ставки, сегодня не проявляет прежней настойчивости. Помимо всего он побаивается, что повышение ставки приведёт к повышению выплат из бюджета по обслуживанию государственного долга США. Сегодня эти выплаты составляют 280 млрд. долл. в год (вторая статья расходов после военных). Повышение ключевой ставки до 3% может привести к удвоению расходов на обслуживание долга.

Следует обратить внимание на то, что многие центробанки в мире принимают решения по вопросам процентных ставок (они могут называться по-разному: базовые, ключевые, учётные, ставки рефинансирования и т. п.) сразу же после заседаний комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Буквально через несколько часов после Федерального резерва Банк Англии провёл заседание, на котором обсуждался вопрос о базовой ставке этого центробанка. Он принял решение о сохранении ставки на уровне 0,5%. Напомню, что в начале ноября Банк Англии совершил резкий «прыжок»: перед этим целое десятилетие базовая ставка держалась на уровне 0,25%.

Только что провел свое заседание по процентной ставке совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). Несколько часов назад пришла ожидаемая новость: ЕЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 0%. А ставка по пассивным операциям (депозиты) также сохранена на уровне минус 0,4%. Эксперты ожидают, что при таком раскладе решений ФРС и ЕЦБ можно ожидать некоторого ослабления евро по отношению к доллару США.

15 декабря ожидается заседание совета директоров Центробанка России по вопросу о ставке рефинансирования. Сейчас она равна 8,5%. Эксперты ожидают, что она может быть понижена на 0,5 процентных пункта. Это станет фактором некоторого ослабления рубля по отношению к доллару. В то же время ставка рефинансирования на уровне 8% всё равно будет делать кредиты коммерческих банков недоступными для большинства российских предприятий. Чтобы произошло какое-то заметное оживление экономики ставку рефинансирования следует по крайней мере уменьшить вдвое.

Только что прошло заседание совета управляющих Центробанка Турции. Там страсти по вопросу ставок Центробанка накалились до предела. Валютный курс турецкой лиры последние месяцы стремительно падает. Центробанк Турции предлагает остановить это падение путем повышения процентных ставок (у него есть четыре разновидности ставок, он предлагает повышать все и решительно). Президент < ![CDATA[ ]]> Эрдоган против< ![CDATA[]]>. По его мнению, ставки надо не повышать, а понижать – с тем, чтобы оживить турецкую экономику, улучшить платёжный баланс страны и тем самым создать фундаментальные предпосылки для укрепления национальной валюты.

В итоге из четырёх видов процентных ставок три Центробанк Турции оставил без изменения, а одна была повышена, но очень незначительно. Это можно рассматривать как ничейный результат в противостоянии Эрдогана и турецкого Центробанка. После объявления решения ЦБ было зафиксировано некоторое ослабление лиры (с 3,8275 до 3,8913 по отношению к доллару США).

Стоит также вспомнить Центробанк Японии. По вопросу о процентной ставке он ещё не заседал, заседание пройдёт 21 декабря. Учитывая, что Банк Японии не планирует в ближайшее время отказываться от своей сверхмягкой денежной политики, можно предположить, что его процентные ставки останутся на прежнем уровне. Напомню, что в январе 2016 года Центробанк Японии ввёл отрицательную ставку по избыточным резервам коммерческих банков, размещаемых на депозитных счетах Банка Японии, установив её на уровне минус 0,1%.

С отставанием в несколько дней от решения ФРС проводят свои заседания по ключевым ставкам и многие другие центробанки. Например, Банк Швеции своё решение примет 20 декабря (сейчас у него эта ставка равна минус 0,5%).

Правда, не все центробанки мира синхронизируют принятие решений по ключевым ставкам с Федеральным резервом. Например, Банк Канады принял решение по ставке 6 декабря, до заседания ФРС США (он оставил ставку на прежнем уровне в 1 процент). Но поскольку решение ФРС, принятое 14 декабря, вполне прогнозировалось, можно предположить, что Банк Канады принимал своё решение с учётом того, что сделает его южный сосед.