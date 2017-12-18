Г. Максименко: Аркаим – древний металлургический центр

...это своеобразное древнее городище или сакральный и астрологический комплекс? Максименко Георгий ...или древние мастера использовали его для промышленных нужд? Почему металлургический ... паразитам [КультУра Руси] Древний город Аркаим не даёт покоя социальным...
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..."Вестника Российской Академии ДНК-генеалогии". Максименко Г.З. (Славер) - ... музее «Аркаим». Аркаим — объект древнегометаллургического производства. Это один из древнейших производственных центров..., «Наука», 2005. 17. Максименко Г.З., Велесова книга. Веды...
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Примитивный мужичок, с историей древности видимо не знаком. Показывает реконструированные жилища каменного века, оригиналы, которые археологи относят на 2 тысячи лет ранее, чем построен Аркаим и говорит что там жили аркаимцы. Бред.
Про древнейшую колесницу из кургана Синташта, по реконструкции высотой оригинала 38 метров, сам курган, (по Здановичу) говорит что ее мужи пешком тянули. А зачем тогда лошадей убитых жертвенных, положили арии к этой колеснице, около тела царя Йимы. И что же этот царь был землекопом? Ну так оружие к нему зачем положили, а лопат почему нету?
И так про все у него, профан….