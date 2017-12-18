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Г. Максименко: Аркаим – древний металлургический центр

20:11. 18 декабря 2017 Просмотров - 433 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Арии, археология, гаплотип, история, кавказ, сибирь
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Один комментарий»

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    Геннадий Лугов 18 декабря 2017 в 20:55 Ссылка Пометить
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    Примитивный мужичок, с историей древности видимо не знаком. Показывает реконструированные жилища каменного века, оригиналы, которые археологи относят на 2 тысячи лет ранее, чем построен Аркаим и говорит что там жили аркаимцы. Бред.
    Про древнейшую колесницу из кургана Синташта, по реконструкции высотой оригинала 38 метров, сам курган, (по Здановичу) говорит что ее мужи пешком тянули. А зачем тогда лошадей убитых жертвенных, положили арии к этой колеснице, около тела царя Йимы. И что же этот царь был землекопом? Ну так оружие к нему зачем положили, а лопат почему нету?
    И так про все у него, профан….

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