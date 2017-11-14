Хетты – древние славяне. Вступление

В конце XX века начались раскопки в Аркаиме, прогремевшие на весь мир. На Южном Урале открыли арийскую синташскую культуру II тысячелетия до н.э. И в ней неожиданно для археологов обнаружились связи с хеттской цивилизацией. Прежде всего, это многочисленные керамические статуэтки богини-матери, выполненные в стиле характерном для большинства древних индоевропейских племён Анатолии, где располагался центр хеттской державы. Также в Аркаиме было обнаружено захоронение воина вместе с бронзовым оружием, ритуальными сосудами и боевыми колесницами. И оружие, и сосуды, и колесницы были типично хеттского типа. Детали воинского ритуала захоронения лошадей вместе с хозяином тоже были очень схожи с хеттским. Вход в жилые дома в крепости Аркаим был с крыши, как и во многих домах древней Анатолии. Были сделаны и вообще трудно объяснимые находки. В руинах городов синташской культуры были найдены глиняные макеты печени с обозначением гадательных секторов и точек. Напомним, что гадание по печени жертвенных животных считалось обычаем древних этрусков, уже у них его переняли древние римляне. Некоторые учёные поэтому прослеживают связь: андроновцы – хетты – троянцы – этруски.



Считается, что предки хеттов и лувийцев были первыми, кто в поисках новой родины покинул место жительства индоевропейских племен, когда те еще жили довольно компактно и говорили на едином языке.



Древнейшее отпадение хеттов от индоевропейского языка доказывают обычно отсутствием в анатолийских языках некоторых типично индоевропейских грамматических категорий – двойственного числа или разделения родов существительных на мужской и женский. Предполагается, что в момент ухода анатолийцев эти категории только зарождались в индоевропейском языке.

Ученым, занимающимся сравнительным изучением языков, удалось открыть, что почти все европейские языки имеют общее происхождение и что одного же происхождения с ними были древние языки санскрит и зенд, на которых были написаны священные книги Индии и Ирана.



Из родства языков, заключающегося в общих корнях слов и в сходных грамматических формах, ученые вывели то заключение, что индийцы, иранцы, армяне, греки, римляне, кельты, германцы, славяне и литовцы происходят от общих предков, т.е. от одного народа, который принято называть арийцами (или праарийцами) по тому, как называли себя древнейшие представители племени, занявшие Индию и Иран.



Конечно, ни один арийский народ не сохранил в своих жилах чистоту крови общих им всех предков, так как, расселяясь в течение тысячелетий по громаднейшей территории от Индийского до Атлантического океана, отдельные племена древних арийцев смешивались с населениями весьма различного происхождения.



Кроме того, и неарийские народности могли перенимать у арийцев их язык и, таким образом, как бы делаться потомками первобытных арийцев не в физическом, а только в культурном отношении.



Почти, наверное, можно сказать, что индийцы и иранцы, одинаково называвшие себя «ариями», ранее других частей отделились от общего корня и, долгое время, составляя один народ, жили до своего перехода в Индию и Иран в тех местах, которые многими учеными считались прародиной всех вообще арийцев(см. главу 1).



На пути следования из северных земель у Ледовитого океана как раз и находится синташская культура на Южном Урале. Установлено, что в то время, как одни азиатские арийцы с Южного Урала направились через горный хребет Гиндукуш на юго-восток, в долину Инда, другие двинулись на юго-запад, в страну между Каспийским морем и Персидским заливом.

Как представляется, этот процесс – перемещение и расселение племен не был одномоментным, а происходил непрерывно, в том числе и до зарождения синтайшской культуры.



Одни рода поселялись на новых местах и обживались, другие двигались далее в поисках лучшей доли. Так вот, движение индоевропейцев синтайшской культуры с Урала в сторону юга началось до 2300 г. до н.э.



Полагаем в этой связи, что возникший по академической науке неизвестно откуда в Малой Азии народ хеттов (индоевропейцев) имеет прямое отношение к представителям синташской культуры, о чем отмечено выше. Судя по всему, представители этой культуры перемещались не только на юг в обозначенных направлениях, но и в том числе в сторону Кавказа, и, перейдя через горы, освоили территорию Малой Азии.

Академическая историческая наука, не зная наверняка, откуда появились хетты, высказывает предположение, что они пришли с Балкан. Но против этого говорят очевидные факты.



Известная всем Троя была частью анатолийской (хеттской) цивилизации. Многие из предметов, обнаруженных в Трое, скорее принадлежат этой восточной, анатолийской культуре, нежели древней греческой цивилизации. В Трое нашли бронзовую печать с надписью – первый письменный памятник, встреченный там. Надпись выполнена иероглифами на лувийском языке.



В то время лувийский язык был широко распространён на просторах Малой Азии. Им пользовались и хетты.



Крепостные стены Трои напоминали анатолийские укрепления, а вовсе не микенские: книзу стены расширялись, вверху же, возможно, были зубчатыми; по периметру их высились башни-надстройки.



Оборонительный ров также хорошо вписывается в общий – «восточный» – облик Трои: именно в Центральной Анатолии и Северной Сирии, а никак не в микенской Греции можно встретить подобные крепости с хорошо укрепленным и тесно застроенным Нижним городом.



Характер жилищ также типичен именно для анатолийской архитектуры. Перед южными воротами Трои еще и сегодня видны четыре стелы, установленные на мощном каменном постаменте, – у хеттов они служили символами бога – покровителя города.



На кладбище, устроенном близ городских стен, видны следы кремации. Такой способ погребения характерен для хеттов, а вовсе не для западных народов той эпохи. До позднеминойского периода, то есть до 1400 г. до н.э., греки предавали тела умерших земле.



Как установлено, основателями Трои-VI (ок. 1700 г. до н.э.) по происхождению были лувийцы – один из индоевропейских народов, который наряду с хеттами переселился в Анатолию.

И самое главное – неоспариваемое ныне никем положение, что хеттский язык является индоевропейским языком!



Поразительное открытие Б. Грозного, разумеется, не было результатом случайного озарения. Напомним, что подобную идею высказал еще в 1902 году Й.А. Кнудтсон, но впоследствии под давлением критики со стороны всех филологов и историков он отказался от нее.



Когда Грозный принимался за дешифровку хеттского языка, он разделял общепринятую во всем ученом мире точку зрения, что хеттский язык — язык семитский. Ведь и участвовать в работе по изданию наследия Винклера его пригласили как семитолога.



Грозный разделял эту точку зрения, но — и это главное — не делал на нее ставки. Без всяких предрассудков, «готовый пожертвовать даже самой восхитительной гипотезой», ученый приступил к работе, и, когда убедился, что факты не укладываются в общепризнанную теорию, он не провозгласил «тем хуже для фактов», но пришел к выводу, что, «кажется, эта теория несостоятельна».

«Решение хеттской проблемы» – так назвал Б. Грозный свое «предварительное сообщение», которое он опубликовал в 56-м номере «Известий Германского востоковедческого общества в Берлине».



И это название полностью соответствовало действительности. Первое сообщение о дешифровке хеттского языка ученый сделал 24 ноября 1915 года, выступив в берлинском Обществе по изучению Передней Азии.



Вскоре после этого, 16 декабря 1915 года, он повторил ту же лекцию в венском археологическом обществе «Эранос Виндобонензис».



Одновременно с «Предварительным сообщением», вышедшим на немецком языке, Грозный написал небольшую статью для «Вестника чешской Академии наук, литературы и искусства», которая увидела свет перед самым Рождеством 1915 года. Статья называлась «Открытие нового индоевропейского языка».



Настоящую серьезную монографию он выпустил в 1917 году в лейпцигском издательстве Гинрихса. Название монографии — «Язык хеттов, его структура и принадлежность к семье индоевропейских языков».

Б. Грозный определил место хеттов в семье индоевропейских народов. Он полагал, что хеттский язык непосредственно примыкает к итало-кельтским языкам, прежде всего к латинскому, и является также родственным славянским языкам.



На каком же языке говорили хетты? Б. Грозный открыл нам этот секрет: «В одном хеттском тексте этот язык обозначается словом nasili, в котором я сначала усмотрел притяжательное местоимение 1-го лица множественного числа, подобное латинскому nos, то есть «наш» в смысле «в нашем языке», «по-нашему»…



Правильное объяснение названию индоевропейского хеттского языка nasili я дал позднее, обратив внимание на одну старинную хеттскую надпись, автором которой был хеттский царь Анниташ XVIII века до Р. Хр. Этот царь вскоре после вторжения индоевропейских хеттов в Малую Азию объединил отдельные малоазиатские царства или княжества в единую могущественную империю.



Одновременно он перенес свою резиденцию из города Кушшар в город Нешаш, вероятно, позднейшую Ниссу, которую он великолепно отстроил. Нешаш явилась первой столицей империи, созданной индоевропейскими хеттами.



Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что, подобно тому, как название языка hattili произошло от города Хатти, язык индоевропейских завоевателей был назван по имени города Нешаш — nasili — «по-несийски», то есть языком несийским (чередование гласных а-е в хеттском языке довольно распространено).



Это предположение подтвердилось другой надписью, в которой индоевропейский хеттский язык назван nesummili — «по-несийски», что еще явственнее связано с названием города Нешаш. Итак, нешиты, или неситы, — вот подлинное название индоевропейских хеттов».

Хетты сами называли себя неситами, но говоря об их языке, мы употребляем название хеттский, а не несийский. А коренных жителей Хеттского царства, язык которых употреблялся впоследствии лишь при богослужениях, мы называем хаттийцами.



После опубликования «Языка хеттов» Грозный продолжал свои изыскания и благодаря коллективным усилиям целого ряда филологов — специалистов по древнему Востоку, особенно Ф. Зоммера, Г. Элольфа, Э. Форрера, И. Фридриха, А. Гётце, Э. Стертевэнта, Г. Оттена и Э. Лароша — хеттский клинописный язык был дешифрован до мельчайших подробностей со всеми необходимыми уточнениями и доработками.



В 1948 году, оглядываясь назад, на грандиозное дело своей жизни, Бедржих Грозный мог с удовлетворением констатировать: «После девяти лет самой придирчивой проверки всех моих доказательств и признания их справедливыми моя дешифровка хеттского языка и моя теория о его индоевропейском происхождении постепенно сделались достоянием науки, что теперь уже никто не ставит под сомнение».

Индоевропейское происхождение языка указывает и на индоевропейское1происхождение народа, который на нем говорил.



Откуда же мог взяться в Малой Азии индоевропейский народ, создавший своеобразный политический уклад, своеобразное законодательство, своеобразную культуру еще во времена догомеровской и даже домикенской Греции?



При этом хетты не ушли в небытие и с падением столицы Хаттусы и крушением их державы. Они передали свои знания, опыт и кровь другим народам, в том числе и славянам.



Это было древнее индоевропейское племя, создавшее сорок веков назад великую цивилизацию, которую египтяне называли – «Страна царя Хатти».



Основные посылы нашего исследования обозначены во вступлении. В дальнейшем предполагается подробно рассмотреть как вопросы происхождения хеттов, чтобы понять, кто же такие были хетты, и какова их роль в становлении современной цивилизации, а также проанализировать, куда же хетты на самом деле делись после крушения своей империи.

1 Т.е. арийское.

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Из книги Ю. Максименко „Хетты – древние славяне”.

