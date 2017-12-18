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Что мы делали в СССР и не делаем в России

23:16. 18 декабря 2017 Просмотров - 1,334 13 коммент. Опубликовал:
 

Вчера в кафе услышал рассуждения двух женщин примерно моего возраста, которые жаловались на нашу медицину, на то, какие болезненные сейчас дети и как проходило их детство в СССР. И вот что я вспомнил…

В СССР сотни и даже тысячи людей могли пить газировку в автомате из одного стакана. Попил, сполоснул, поставил обратно.

Все кто в теме, помнят, что даже "соображающие на троих" крайне редко покушались на такое общенародное достояние, как граненый стакан.

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В СССР среди подростков было в порядке вещей подбирать окурки. Если бычок был с фильтром, то фильтр либо отрывали, либо опаливали в целях "гигиены".

Окурки без фильтра курились либо просто так, либо их табак забивали в самопальные трубки из бузины. Особо продвинутые товарищи использовали для таких целей мундштуки.

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Большую часть свободного времени мы проводили на улице. Это были парки, примитивные спортплощадки, речки и озера. В лесах не было никаких клещей. Из ручьев можно было спокойно пить воду.

Озера не закрывались по эпидемиологическим показаниям.В деревнях, вплоть до начала восьмидесятых, дети могли бегать босиком. Битые стекла на улицах были большой редкостью, потому что все бутылки сдавались.

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Воду мы пили из под крана. И в самом большом городе, и в самом далеком колхозе. Санитарные нормы в ту эпоху были таковы, что в водопроводе не обживались кишечные палочки, бациллы гепатита или еще какая-нибудь гадость.

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Страшно подумать, но в кулинарии продавщица подавала пирожок или коржик руками. Руками подавался хлеб, колбаса, да и любые другие продукты. Никто не заморачивался насчет перчаток.

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Не знаю, как кто, а мы проводили в пионерском лагере одну или две смены, в обязательном порядке. Поехать куда-нибудь на курорт считалось удачей, основные лагеря находились в часе езды от дома. Но там всегда было весело и интересно. Не вспомню ни одного лагеря,где бы мне не понравилось.

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Поскольку по телевизору смотреть было абсолютно нечего, он использовался пару-тройку раз в неделю в субботу и воскресенье плюс по вечерам, если шел сериал "про Штирлица".

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В СССР встречались подростки, которые не читали книг, но их было совсем немного. И школа, и среда, и наличие свободного времени подталкивали нас к чтению.

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У нас не было компьютеров, поэтому все наши игры проходили во дворе. Обычно собиралась разновозрастная толпа мальчишек и девчонок, игры придумывались на ходу. Были они простые и не затейливые, но главным фактором в них являлось общение.

Через игры мы осознавали модели поведения в социуме. Поведение оценивалось не по словам, и даже не по поступкам, а по их мотивам. Ошибки всегда прощались, подлость и предательство-никогда.

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Разговаривали ли мы о политике? Были ли оболванены советской пропагандой? Страдали от кровавого режима? Нет, нет, нет. На все это нам было глубоко наплевать в свои 12-14 лет.

Запомнилось только то, что каждый из нас смотрел в будущее с нескрываемым оптимизмом. И те, кто хотели служить в армии, и те, кто решили стать водителями и рабочими, и те , кто собирались поступать в техникумы и институты. Мы знали, что для каждого из нас найдется место под солнцем….

Источник: 2planeta.ru

Метки: история и археология
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13 коммент.»

  • 6923 3943
    Кирилл 19 декабря 2017 в 1:14 Ссылка Пометить
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    Я не стыжусь, что в Советском Союзе родился,
    Не проклинаю советские семьдесят лет —
    Наоборот, я всегда очень сильно гордился
    Тем, что в Великой стране появился на свет.

    Как бы теперь “господа” на “совок” ни ворчали,
    Много хорошего было в Советской стране:
    Люди бесплатно учились, жильё получали,
    Честно трудились и жили достойно вполне.

    Строились новые фабрики, школы, заводы,
    Много проблем удавалось успешно решать;
    Власть не плевала на нужды простого народа,
    Жизнь своих граждан активно стремясь улучшать.

    Могут в ответ раздражённо урчать либералы,
    Что “диктатуре кровавой” я Славу пою.
    Да, недостатков у власти советской хватало,
    Но ведь она укрепляла Отчизну мою!

    Ныне в стране времена наступили другие,
    Больше на карте Союза Советского нет,
    Но по нему в моём сердце живёт ностальгия —
    Я не жалею, что в нём появился на свет!
    -
    Михаил Крюков

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    • 1043 918
      strelez Кирилл 19 декабря 2017 в 13:02 Ссылка Пометить
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      Публикую без разрешения автора. Надеюсь, не обидится. Взял тоже в интернете.
      Славные были времена. Было государство социальной направленности. Тунеядцам давали “отдохнуть” не более 3-х месяцев, иначе ответственность по закону. А сколько сейчас хотят работать, но негде?
      Молодёжь отучили и думать, и работать.

      УХОЖУ В ПАРТИЗАНЫ

      Загляните-ка в мой партбилет,
      Вы по взносам легко поймёте:
      Хорошо заколачивал дед
      На советской своей работе.

      Над крутым чертежом корпел,
      И за месяц, совсем не шишка,
      Двести сорок рублей имел,
      Если ж премия – триста с лишком.

      И по делу и добр, и строг,
      Сам из касты рабочей, кстати,
      Наш директор пахал – дай бог,
      За пятьсот пятьдесят, представьте.

      И станочник, коль он мастак,
      А не пьяница-неумеха,
      Обгонял иногда – да как!
      Самого начальника цеха.

      Можно было прожить на мрот,
      И хватало в Союзе денег,
      И министр получал семьсот,
      И семьсот имел академик.

      Жизнь местами была не рай,
      Но мой друг подтвердит закадычный –
      Три копейки стоил трамвай,
      А тринадцать – батон обычный.

      И к тому ж не припомнить никак,
      Чтобы где-то молчком, воровато,
      Умудрялся хозяин-дурак
      Не платить работягам зарплату.

      И всего-то лет двадцать назад
      Не водилось ни в зиму, ни в осень
      Ни чубайсов, ни хакамад,
      Никаких абрамовичей вовсе…

      Вот опять без зарплаты завод.
      У буржуев свирепые планы.
      И лежит-голодает народ…
      Ну а я ухожу в партизаны.

      Юрий ДЕГТЯРЁВ

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  • 277 247
    Галина 19 декабря 2017 в 2:58 Ссылка Пометить
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    Именно так!

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  • 336 280
    Werwolf 19 декабря 2017 в 8:14 Ссылка Пометить
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    Было,было… А ещё раньше деревья были выше и девки краше!;) Странно по нынешним временам – но,помню, 10-12-тилетними пацанами мы отправлялись в “путешествие” то на другой край города, то в лес в поисках пригородной речушки, дорогу к которой один из нас смутно помнил,он же и был проводником; промокнув до нитки (речку-то исследовать надо было!) – разводили костёр, на котором сушили одёжку,чтоб от мамок не попало (носки,помнится,пересушили так,что они просто рассыпались в руках,ну ладно,обошлось:)). Главное – до темноты домой было вернуться,чтоб родители не волновались,а где мы шлялись – никто этим вопросом не задавался,само собой разумелось,что осваивали окружающий мир и общались друг с другом.

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  • 635 521
    Валерий 19 декабря 2017 в 9:05 Ссылка Пометить
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    “Запомнилось только то, что каждый из нас смотрел в будущее с нескрываемым оптимизмом. И те, кто хотели служить в армии, и те, кто решили стать водителями и рабочими, и те , кто собирались поступать в техникумы и институты. Мы знали, что для каждого из нас найдется место под солнцем….” – это правда.
    Сегодняшняя молодежь НЕ имеет никаких гарантий на завтрашний день. И это плохо сказывается не только на спокойствии и уравновешенности, но и на психическом здоровье, в том числе.

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    Ирбис 19 декабря 2017 в 11:32 Ссылка Пометить
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    Да всё просто, руководству СССР необходимы были сильные, здоровые и умные строители коммунизма, по тому они создали лучшую в мире педиотрию, прекрасное детское питание, огромное количество по всей стране спортивных секций. Отдых летний в лагерях. Образование лучшее в мире. А кому сейчас нужны в России дети? Бизнес в открытую говорит, мы наберём по всему миру гастарбайтеров, как то либералы предлагали да же армию из иностранцев формировать. Те кто у власти сейчас живут по принципу, после меня хоть потоп, вот и катимся куда и сами не знаем.

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    Людмила 19 декабря 2017 в 14:08 Ссылка Пометить
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    Народ,надо помнить это НАСТОЯЩЕЕ в себе и нести,несмотря ни на что,и детям рассказывать…если будет сильная связь поколений,уважение дедов-бабушек,то и генная память жива будет,а с ней народ.
    Кому интересно,коротенький рассказ Гиляровского “Ничего”- о нас:http://dugward.ru/library/gilarovskiy/gilarovskiy_nichego.html

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    nikolay 19 декабря 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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    Вы не имеете права делать то, что вы делали в СССР. Россия колония и для того, чтобы делать как в СССР, вы должны получить разрешение у мирового правительства.

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      добрый день nikolay 19 декабря 2017 в 15:48 Ссылка Пометить
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      Ипать, мыкола, а ты имеешь право что то делать без разрешения вашего пархатого правительства?

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      Галина nikolay 19 декабря 2017 в 17:35 Ссылка Пометить
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      Опять вылез. Это ты вместе со своей территорией 404, которая всегда скраю любых империй, спрашивай разрешения на любое движение у мирового правительства, а к нам со своими идиотскими претензиями не лезь! Иначе скоро будешь спрашивать у нас, что можно, а что нет небратьям-меньшим.

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    pro100e.belarus 19 декабря 2017 в 18:24 Ссылка Пометить
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    Полностью согласен с автором статьи. Как будто в свое прошлое взглянул.

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    ВАЛЕРИЙ 19 декабря 2017 в 18:27 Ссылка Пометить
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    …Было время- и были подвалы,
    Было дело- и цены снижали,
    И текли, куда надо, каналы,
    А в конце, куда надо, впадали…

    В.С.Высоцкий

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