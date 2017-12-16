Далеко не идеальный человек

По совершенно очевидным планам мировой глобальной власти – вас уже лет 15 как быть не должно. Вы существуете вопреки ясно выраженной воле Запада и глобализма. Существуете только фактически, потому что юридически вас мир давно списал в покойники. Даже и российского флага на Олимпиаде не поднимают – потому что в их понимании давно нет (не должно быть) такой страны…

Обыватель, погружённый в свои бытовые проблемы и житейские неурядицы (а этого навалом в любой среднестатистической семье) – за деревьями не видит леса, за деталями – главного. Не видит того, что само наличие бытовых проблем – свидетельство того, что он, обыватель, живой. Это как бы, само собой… Нет, это не само собой!

Современная «путиниана» обширна, но старательно обходит главные вопросы. Чаще всего друзья и враги Путина упражняются в том, чтобы выставить его недостатки достоинствами (друзья) и достоинства – недостатками (враги). Обыватель же совершенно справедливо бубнит из своего угла, в который его загнала проклятая пост-советская жизнь, что правление Путина – невнятно, непонятно, неопределённо, и его политический почерк – неразборчивый… Всё так, друзья мои, всё так! Именно невнятный, непонятный курс видим мы, а другого в сложившейся ситуации и быть не могло…



А большинство обывателей в своём привычном брюзжании этого даже не осознали! Сколько ещё одесских хатыней нужно устроить, чтобы русские поняли: их массово, методично и целенаправленно убивают?



Сколько ещё русских городов обстрелять реактивными системами при полном одобрении «мирового сообщества», чтобы русские поняли: их убивают? Сколько ещё нужно отторгнуть от России её краёв и областей, чтобы русские поняли: их убивают? Сколько ещё улиц назвать именем людоеда Дудаева, чтобы русские поняли: их убивают?

Не реформируют, не интегрируют, не модернизируют, не "учат" цивилизации – а убивают, словно бычков на скотобойне?! Ну ведь это надо же когда-нибудь понять! Ну вы же взрослые, совершеннолетние люди, и если вам серьёзные инстанции в лицо говорят, что вас нет – это нужно принять к сведению?

Россия должна была исчезнуть 15-20 лет назад. Таков был план – и его никто не отменял, и даже не опровергал. Его и обнародовать никогда не стеснялись: «РФ – среднесрочный проект»…

И были бы вы избавлены от всех проблем там, «куда под новый год уходит старый год», куда сложили штабелями русских Чечни и сербов Краины… А вы живы – вопреки всему, вопреки колоссальным средствам, которые вбуханы мировой властью в ваше уничтожение! Вопреки тому, что флаг вашей страны запрещён уже даже на спортивных мероприятиях…

+++

Талантливый полководец, Владимир Путин, очень сходен с Флавием Аэцием[1], удостоившимся от историков эпитета «последний из римлян» и Стилихоном[2].

Оба они полководческим даром предотвратили казавшуюся неизбежной гибель Римской Империи, связанную с крайним разложением и растлением основной массы римлян.

И Путин, и Аэций, и Стилихон обречены были самой судьбой стать собирателями трухи, то есть искать опоры в таком человеческом материале, с которым уже почти ничего нельзя добиться.

Приведу ещё одну аналогию: когда погибал Константинополь, то число его жителей (более миллиона человек) было существенно больше, чем подошедшая армия турок.



Но на стенах Константинополя бойцы были расставлены так редко, что не могли видеть и слышать друг друга! Большинство жителей Константинополя предпочли «откосить» от армии, полагая, что турки – проблема императора, а не их. А у них, мол, и без турок дел по горло, личных, хозяйственных, торговых…



Когда Константинополь пал, турки вырезали всех. И не только от варварской жестокости: султан полагал, что люди, не пожелавшие защищать свой город – не нужны ему в числе подданных, что они – чумные сифилитики духа, и заразят его подданных своей нутряной гнилью…



Султан не пожелал править такой мразью, которая ничем, кроме своего обогащения, заниматься не хочет, и готова служить любому завоевателю…

Далеко ли ушли от византийцев мои современники, не желающие ни после расчленения своей страны на 15 кусков, ни после Одессы, ни после Донбасса признавать, что их убивают?

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,

Средь военных трофеев и мирных костров,

Жили книжные дети, не знавшие битв,

Изнывая от детских своих катастроф[3].

Точнее классика не скажешь: книжные дети, изнывающие от мелких своих катастроф. Именно этот град обречённый, надкушенный со всех сторон, от Таллина до Кушки, наполовину уже проглоченный, наполовину уже переваренный, Путин попытался мобилизовать на отпор неумолимой смерти. Чтобы они воспользовались последним шансом, и -

Попытались постичь, не познавшие войн,

За воинственный клич принимавшие вой -

Тайну слова «приказ», назначенье границ,

Смысл атаки и лязг боевых колесниц…

Именно потому эти люди, боюсь, так ничего и не постигшие в РЕАЛЬНОЙ жизни, убаюканные идиотскими сказками про «европейские пенсии» – до сих пор и существуют, по-прежнему «изнывая от детских своих катастроф»…

Достойны ли они того, чтобы ради них жертвовать собой? Пробудится ли в них что-то от великих предков, или это уже навеки угасшее копошение беспомощного слабоумного себялюбия, пища хищника, волчья сыть, травяной мешок?

История пока не знает ответа на этот вопрос. Но шанс им дали.



Шанс им дала та невнятная и двусмысленная политика «собирателя трухи» в плотный удароспособный пучок, которую вёл все эти годы Путин, где-то приседая, а где-то прыгая, где-то нажимая, а где-то отступая, но главное: в мельтешении порой просто дурацких событий сохраняя ядро: страну и армию.

И этот шанс – в самом продлении жизни демонстративно умерщвляемой жертвы. Продлении, по моим расчётам, на 15 лет, если брать конец 2017 года… Пока… Что будет дальше – кто знает?

Долгий путь национального позора, тягчайших поражений, великой скорби начался для русского народа задолго до прихода Путина. Беспомощная глупость престарелых генсеков, откровенное предательство Горбачёва, неприкрытая власовщина Ельцина…

Что ещё оставалось нам, кроме как завершить десятилетия этого бесславного распада окончательным исчезновением?!

+++

Народы смертны, но это пол-беды. Беда же в том, что народы не внезапно смертны. Это человек внезапно смертен. Гибель же народа можно увидеть по той череде жалких трусостей и торжества ничтожеств, которая прошла перед Римом, Византией, а с 70-х годов прошлого века зазияла и перед нами…

И если народ отказывается принимать рокочущие сигналы, не хочет опомниться перед лицом бездны – то и сам Бог отворачивается от него. Остаётся только вопрос времени и мелких деталей.

Где вы видите Россию на карте 90-х годов? Откройте и посмотрите!

Вы увидите суверенные сверх меры Якутию, Бурятию, Татарстан, Башкортостан, Ичкерию, Кадарскую зону, финнов, облизывающихся на Выборг и Петрозаводск, укров, уверенно вытесняющих русский дух из Крыма…

Между всеми этими проамериканскими бантустанами России нет, ей просто нет места. Она – уже археологический пласт, она под актуальными политическими образованиями Евразии… Ведь уже и Уральская республика была сформирована, с прицелом на суверенность, и…

+++

…Проводить Россию в небытие должны были несколько последовательно сменяемых фигур «пожимающих плечами». Клонов Горбачёва («я ставил на голосование, но меня не поддержали», и т.п.).

С уходом Горби Россия распалась на 15 кусков. С уходом Ельцина оставшееся ядро тоже должно было распадаться, на ещё более мелкие осколки. Да там и распадаться-то было нечему: «всё уже распалось до нас». Почитайте конституции бывших автономий – каждая с амбициями супердержавы, какая Россия, умоляю…

Каждый президентский срок приходил бы очередной Немцов, и под его демократические ужимки держава сжималась бы теснее и теснее, как бы нехотя (а на самом деле, в плановом режиме) – давая вольницу новым и новым «украинам»…

А экс-президент РФ отбывал бы на личную виллу в Майями, где и продолжал бы жизнь в запредельной миллиардерской роскоши, никого не опасаясь, ни о чём не тревожась, и купаясь во всех удовольствиях, какие только может воображение человеческое представить…

+++

Путин – это современный Януш Корчак. Напомню вкратце судьбу Корчака. Это был выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель.В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» он был фашистами перемещён в Варшавское гетто. Корчак имел европейскую известность, но отклонил все предложения почитателей его таланта вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. Соратник Корчака Игорь Неверли рассказывал:

- На Белянах сняли для него комнату, приготовили документы. Корчак мог выйти из гетто в любую минуту… Смысл ответа доктора был такой: не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это всё пережить?

Когда в августе 1942 года пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл с обреченными детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере:

- Выстроенные четвёрками дети. Во главе — Корчак с глазами, устремлёнными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь…

Так поступил Корчак. Так поступил на наших глазах и Владимир Путин. Он знал лучше других, что русский народ приговорён к смерти самыми могущественными в мире силами. Теми, которые мстят врагам до седьмого колена…

Он знал, что ему, как экс-президенту, уготовано огромное богатство и сказочная роскошь. Все материальные блага мира будут брошены к его ногам. Он легко мог бы уйти, как предатель Горбачёв, и красиво тусоваться там, где сегодня тусуется Горбачёв.

Всё, что от него требовала мировая власть – уйти и не мешать палачам. За это, как иуда Горбачёв, он получил бы всё, о чём только может мечтать человек, плюс уважение, места в самых элитных президиумах.



Ему не пришлось бы дрожать за свою жизнь и жизнь своей семьи. Ему не пришлось бы засыпать и просыпаться в холодном поту, обдумывая судьбу Милошевича или Каддафи…

Нужно было просто уйти. Как Янушу Корчаку из гетто. Ведь Корчака лично никто не держал в гетто!

Такой вот выбор. Уйти в покой и роскошь, наслаждаться жизнью без страха за себя и дочерей по схеме Горбачёва. Или остаться. И, оставшись, разделить с русскими до конца их судьбу…

Никто не знает таинства человеческого выбора: почему вдруг человек остаётся, превращая себя из миллиардера вечного курорта в мишень, в смертника, во врага самых страшных сил, что есть на Земле, а может, и пониже Земли…

Так поступил Януш Корчак. И так поступил Путин. Поставил под удар свою семью – чтобы семьи чужих, незнакомых ему русских людей в Казани, Уфе, Улан-Уде или Петрозаводске не познали судьбу Тирасполя, Баку, Донецка, Луганска… Чтобы русских людей в Уфе не сжигали, как в Одессе…

Это был выбор, и выбор страшный. И он лучше нас с вами знает, насколько страшный был этот выбор, и с кем он вызвал своим поведением ссору.

И насколько чудовищна в своей мощи и беззаконии та сила, которая приговорила русских к смерти:

- И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобензверю сему? и кто может сразиться с ним? (Апокалипсис, 13 глава).

+++

Обыватель понял это? Нет. Для растленного гражданина позднего Рима нет выбора Корчака. Если бы перед этими людьми поставили бы выбор: ваши дети или чужие? – они ни секунды бы не раздумывали.

Всякая беда волнует этих больших и маленьких Немцовых только когда касается лично их. Как только они узнают, что пришли не за ними – тут же успокаиваются и забывают…

+++

Патриоты говорят о Путине много нелицеприятного. И многое звучит убедительно. Патриотов раздражают олигархи, мучит судьба Донбасса, вызывает большую тревогу не пойми какая экономика… Всё так! Эти вопросы можно и нужно ставить.

Но сам факт того, что капитан не покинул своих матросов на тонущем, торпедированном корабле, не перешёл по заботливо поданному врагом трапу в безопасную каюту, а остался… И оставшись, сам себя приговорил к страшной мести сил, от одной мысли о которых волосы у знающего человека встают дыбом… Подставил себя под более чем возможное ритуальное убийство…

Рискнул родными, близкими, друзьями… Этот факт чего-нибудь стоит, даже если по многим вопросам мы с Путиным разных мнений придерживаемся?

[1] Полководец Западной Римской империи, трёхкратный консул (432, 437 и 446 гг.).

[2] Флавий Стилихон — римский полководец вандальского (по отцу) происхождения, фактический правитель Западной Римской империи при Гонории. Стилихона описывают как фанатичного защитника Рима, вынужденного для этого стать ловким интриганом и узурпатором.

[3] В. Высоцкий – Баллада о борьбе.



Дм. Рудзит

***





Источник.