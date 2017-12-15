Золото Азии

Люди, которые не выносят кошек, в своей следующей жизни будут мышами.

Фейт Резник

Семейство кошачьих обладает своей собственной магией. Вы можете быть собачником до глубины души, но все равно не сможете избежать очарования кошачьей грацией, показной ленью и моментальной реакцией. Про красоту умолчу — и так все понятно. Конечно, есть породы, чьих представителей можно назвать красавцами только в беспамятстве, но, как говорил безымянный “классик”, на вкус и цвет все фломастеры разные. Касается это изречение в основном домашних питомцев, а вот среди диких я не могу припомнить ни один вид, который вызывал бы хоть долю неприязни своим внешним видом. Восхищение — да. Чувство опасности и скрытой мощи — тоже да. Кошачьим эталоном из дикой братии мне всегда казались манулы и рыси, но сегодня я хочу познакомить вас с их дальней родственницей — кошкой Темминка.

Свое имя она получила в честь голландского зоолога Конрада Темминка (впрочем, как и несколько других представителей фауны — очень уж увлекающийся был ученый, даже написал несколько обширных трудов на “природные” темы). Но до того, как зоолог “открыл” кошку, люди, долгое время жившие с ней бок о бок и регулярно встречавшие пушистую красотку в окрестных лесах, именовали ее куда проще — азиатской золотистой кошкой, а то и совсем просто — золотым котом. Среди эпитетов-приставок встречаются и огненный, и солнечный — такими комплиментами пушистик обязан цвету своей шкуры. Благодаря меху кошка Темминка действительно напоминает маленькое солнышко, и только изредка встречаются серые, бурые или пятнистые представители этого вида. Но это скорее исключение, чем правило.

Золотую кошку нельзя назвать миниатюрной: она почти в два раза больше любого домашнего кота, и напоминает больше пуму, нежели привычных мурок и барсиков. Азиатка предпочитает лесные биотопы, и прекрасно себя там чувствует: она предпочла сразу три местности в качестве ареала обитания. Из-за “корректировки”, которую сотни лет вносила в кошачью жизнь окружающая среда, сформировалось три подвида кошки Темминка: один занял территорию от Суматры до Непала, второй обосновался в Юго-Восточном Тибете. Третий тоже там, но чуть севернее родственников.

Золотые кошки есть и в Африке, но там немного другое животное: гораздо мельче кошки Темминка, да и повадки другие. А наша героиня, как я уже говорила, больше похожа на пуму, нежели на домашнего питомца, правда, и тут размеры немного не совпадают. Чтобы вы имели представление: длина тела огненного кота примерно 90 см, не считая хвоста (это еще примерно 50 см). Повадки истинного интроверта: эти животные считаются трусоватыми, хотя, как мне кажется, пугливость при виде человека является следствием не трусости, а благоразумия. Поэтому кошка Темминка выбирает для жизни места, в которые праздного зеваку и калачом не заманишь. Местность — лесистая, но леса и на высокогорье встречаются, поэтому коты, живущие в Гималаях, могут “гнездиться” и на 3000-метровой высоте. И прекрасно себя при этом чувствовать.

Несмотря на минусы климата в горах, наши герои вряд ли променяют его на что-то более мягкое и приветливое. Их не пугает резкая смена температуры, дожди, туманы, сырость и прочие прелести жизни. Благодаря своему удивительному меху кошка Темминка нигде не пропадет: помимо эстетических качеств, ее шерсть обладает целым рядом достоинств, позволяющих спокойно переносить горный климат. Мех густой, очень плотный, и блестит на солнце не только из-за расцветки — каждый волосок покрыт приличным слоем жира, что позволяет кошке буквально игнорировать воду.

Как жить?

Инстинкты кошки Темминка просты, как дважды два. Днем она отсыпается, готовясь к плодотворной ночной деятельности, которая заключается в охоте. К качеству добычи не придирается, и практически всеядна, если исключить растительность. Полагаю, что дикий кот не сильно отличается в этом плане от домашнего, и будет ловить все, что шевелится, а травку жует только для избавления от паразитов или восстановления организма после травмы/болезни.

Рацион кошки Темминка состоит из всей мелкой живности, от жучков-таракашек-ящериц до грызунов и птичек. Особо удачливые охотники лакомятся антилопьими детенышами или оленятами. Если кот вырос до выдающихся размеров и выбивается из среднестатистического для своего вида “объема”, то он может рассматривать и что-то более крупное. Известны случаи, когда представители этого вида охотились (удачно!) на буйволов. Правда, ни к чему хорошему такая охота не приводила, ибо дикие буйволы и сами на кого хочешь поохотиться могут, а кошке размером в полтора метра вместе с хвостом могут такого “леща” отвесить, что по гроб жизни будет помнить, и внукам передаст. Если выживет, конечно. Но коты — они же не спрашивают, есть у буйвола ПМЖ, или он “свободный художник” и живет сам по себе, и оценивают добычу по уровню трудозатрат на ее поимку. А потому чаще всего на стол коту попадали именно домашние буйволы. Естественно, владельцев рогатого скота это ничуть не радовало, и оскорбленный в лучших чувствах фермер объявлял натуральную вендетту. Вооружившись винтовкой и расставив капканы, человек победил — и крупных особей кошки Темминка уже не осталось.

Если и остались, то как раз потомки тех, пристреленных, — и у них уже на генетическом уровне заложена информация о том, что лучше перекусить ящерицей, чем портить отношения с фермерами, поэтому живут они далеко и высоко, прячась от людей, как от вооруженных винтовками, так и тех, что с фотоаппаратами наперевес выискивают по лесам наиболее фотогеничные экземпляры огненных котов. Благодаря такой зачистке в районах, где еще бывает человек, остались только мелкие кошки, которые могут разве что крысиной популяции навредить, но никак не стаду КРС.

Терпение — золотое качество

Именно терпение можно назвать залогом успеха практически каждой кошачьей охоты. Думаю, все видели, как охотятся домашние кошки? Услышали шорох, затаились, подкрались. Глаза — по пять копеек, уши назад, хвост нервно дергается во все стороны. Кошка Темминка в этом плане совсем не похожа на сородичей. Если на сегодня “запланирована” дичь, то охотница просто укладывается в полудреме на ветку дерева, и ждет, пока на соседнюю не прилетит завтрак. Когда это происходит, кошка в молниеносном прыжке ловит добычу и, довольная жизнью и собой, устраивает трапезу. Терпения ей не занимать, поэтому рано или поздно коварный план осуществится.



Если сегодняшнее “меню” предполагает что-то более крупное, медлительное, не летающее, то кошка медленно и спокойно подбирается к стаду или особи, не делая никаких лишних движений. Расстояние — один прыжок, в результате которого должен последовать смертельный укус в уязвимое место на шее. Сам укус, конечно, не ядовит, а челюсти кошки не настолько мощные, чтобы вырвать знатный кусок, но этого хватает, чтобы прервать жизнь жертвы путем разрывания яремной вены, или, по крайней мере, нанесения достаточных для сильного кровотечения повреждений. И на этом укусе охота заканчивается. Если все прошло удачно, то кто-то будет вкусно кушать. Если же объект охоты удрал, и “Акела промахнулся”, то тут уже ничего не поделать — Темминка ни разу не гепард, бегать толком не умеет (даром что кошка) и не любит, поэтому предпочитает дзен-политику, которая заключается в терпении. В большом количестве терпения.

Неторопливость кошки делает лакомым куском домашнюю птицу и мелкий скот. Курятник? Отлично! Козленок отбился от матери? Совсем хорошо! Естественно, крестьянская часть населения не прыгает от радости по этому поводу, а потому красотке-охотнице очень часто перепадает вилами вдоль хребта, а люди стремятся хоть немного сократить популяцию зверя, со стороны которого им — одни пакости.

Корейцы едят собак, а китайцы… ?

Если вернуться к трем видам, которые я упоминала вначале, то по уровню безопасности проще всего азиатскому коту, и то — при одном условии. Если нелегкая занесла его на территорию Поднебесной, то все, пиши пропало. Ибо — деликатес! Некий китайский товарищ в стародавние времена приготовил что-то из огненного кота, и это “что-то” показалось ему настолько вкусным, что он тут же провозгласил кошачью плоть полезной и очень питательной. Результат предсказуем — популяция кошки Темминка резко пошла на убыль. Масла в огонь подлили знахари, объявившие, что из костей золотого животного готовится чуть ли не панацея от всех болезней, что тоже не добавило спокойствия в жизнь хищницы. Так что азиатские кошки живут относительно мирно, если не находятся в Китае, и не наводят шорох по курятникам. Тогда еще есть шанс прожить хоть сколько-нибудь до полного истребления.

В Индии дела обстоят не лучше. Там огненного кота не считают чем-то вкусным (может, просто не пробовали), но бед на его жизнь тоже находится предостаточно. С незапамятных времен индусы верят, что, если носить на себе хоть одну золотую шерстинку, то можно не бояться нападения тигра, а если подпалить пучок кошачьей шерсти, то тигры и вовсе сбегут из всей округи, и больше их тут никогда не увидят. Странная логика, конечно — за сотни лет существования поверья уже можно было убедиться, что тигру откровенно начхать на страдания младшего родича, и он так же будет нападать на людей и жить неподалеку от деревень — хоть ты весь в кошачью шкурку замотайся. Но нет, не убедились. И тут возникает закономерный вопрос — как добыть шерсть? Единственный способ — предварительно добыть кота. Но кот же просто так не будет делиться шкурой, верно? И никто же не догадывается (или не хотят догадываться), что искомый пучок волос можно просто состричь… Поэтому в Индии все больше талисманов, и все меньше их изначальных носителей.

Те же индусы почему-то считают, что огненный кот может стать идеальным другом, если его еще слепым крохой забрать у матери, выкормить и вырастить. Тогда он будет верен хозяину до самой смерти, и даст фору любой собаке в охранном плане. Только и тут есть “маленькая” проблема — кошачья мама. Единственный случай, при котором кошка открыто вступает на тропу войны с человеком, — когда тот пытается отнять горячо любимого котенка. Темминка будет насмерть биться за потомство, тогда как во всех других случаях предпочтет удрать подальше в лес. Но за котят мама-кошка будет рвать и метать, не обращая внимания на раны и количество противников. Так что стоит задуматься — а нужен ли верный друг с золотой шерстью, полученный ценой крови его матери?

Что мы имеем в итоге? Изумительной красоты дикую кошку, которая живет в лесах. В одном месте она мешает фермерам, в другом ее считают деликатесом, в третьем пускают на талисманы и сувениры. Леса вырубаются. Что остается кошке? Только вымирать.





Источник: slavyanskaya-kultura.ru