Газовый проект в Арктике стал победой Москвы над американскими санкциями, — Bloomberg

Создание газового проекта «Ямал СПГ» стоимостью $27 млрд означало отправку более 5 млн тонн строительных материалов за 600 км от Северного полярного круга, где температура понижается до -50 ℃ и на протяжении двух месяцев не светит солнце.

И тем не менее все эти трудности не были столь суровыми, как санкции, принятые США против России в 2014 году, пишет Bloomberg.

Глава российского отделения французской энергетической компании Total, которая владеет 20% «Ямал СПГ», Жак де Буассезон признаётся: были моменты, когда казалось, что проект никогда не будет запущен.

«Мы слишком далеко продвинулись, чтобы остановиться. Мы оказались в тупике: нам нужно было двигаться вперёд, но мы не знали как», — рассказывает он.

«Три года спустя первая отправка газа из „Ямал СПГ” олицетворяет колоссальное усилие российского истеблишмента, который продемонстрировал, что один из ключевых проектов Владимира Путина не может быть пущен под откос санкциями», — рассуждает Bloomberg.

По словам издания, запуск российского завода на фоне ограничительных мер Запада помог «подстегнуть» политический поворот Москвы в сторону Пекина, который предоставил большую часть денег на его строительство.

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Кроме того, компания «Новатэк», контролирующая «Ямал СПГ», уже задумалась о реализации следующих аналогичных проектов. Первая партия СПГ отправилась в Великобританию, чтобы помочь стране справиться с напастями: холодной зимней погодой и незапланированным прекращением работы нескольких месторождений в Северном море.

В результате газ окажется в европейской стране, которая поддержала санкции против России, «что порадует многих в Москве», полагает Bloomberg.

«У нас была мечта. И теперь мы воплотили её в жизнь», — говорит заместитель председателя правления «Новатэк» Марк Джетвей.

«Для „Новатэк” это победа над превратностями судьбы, — считает эксперт Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. — Русским удалось запустить проект, и для них это своего рода триумф, который подчёркивает, что санкции сохраняют свою эффективность с большим трудом».

Принятие американских санкций в 2014 году оказалось весьма несвоевременным для «Ямал СПГ». Ведь как раз в это время его создатели пытались получить крупные инвестиции от западных банков.

«Новатэк» и её партнёры надеялись, что банки и компании из других стран предоставят необходимую финансовую поддержку. Но переговоры тянулись на протяжении двух лет без особого результата, потому что немногие были готовы рискнуть и «вызвать гнев» Вашингтона, поясняет издание.

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Российские власти были вынуждены прийти на выручку проекту. Они выделили 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, что стало важной демонстрацией поддержки.

В конце концов в апреле 2016-го два китайских государственных банка согласились предоставить проекту $12 млрд, утверждает Bloomberg.

Между тем успех «Новатэк» не ограничивается проявлением политической воли и разработкой методов финансирования. Этот проект стал и техническим достижением, подчёркивает издание.

Путин, который лично присутствовал на открытии «Ямал СПГ», заявил собравшимся, что многие уговаривали его отказаться от этого проекта. «Газпром» ранее рассматривал строительство завода в том же регионе, но пришёл к выводу, что эта затея слишком затратна.

«Я не могу припомнить ни один другой проект за последние десять лет, который был завершён в срок и уложился в бюджет. Это весьма впечатляет», — заявляет представитель Оксфордского института Хендерсон.

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