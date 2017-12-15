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Амарантовый Хлеб – универсальный рецепт здоровья

10:44. 15 декабря 2017 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

В данной видео статье показаны основные проблем питания, и те элементы саморазрушения человека, которые присутствуют в современной жизни каждого из нас! Показано как Дрожжи, и процессы которые они запускают, приводят к закислению организма. Что является следствием таким эпидемий среди современного человечества как: избыточный вес, бессилие, депрессия, взрывной рост раковых заболеваний и диабета. 

Продемонстрированы методы контроля полезности или вредности любого продукта питания. Плюс показаны теоретические основы как определять качество всего питания, и методы извлечения максимальной полезности из него. Также в статье приведены Универсальные подробные рецепты Амарантового хлеба на Молочной закваске, как носителя максимального количества полезных питательных веществ, или основы здоровья каждого человека.

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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