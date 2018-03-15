Амарант: невероятные целебные свойства

Это растение произрастает на многих огородах во всем мире. Сегодня большинству людей оно известно как сорняк, а пару тысяч лет тому назад амарант использовали как средство для священных ритуалов и пищу, питательная ценность которой превышает рис.

Самые уникальные свойства этого растения – это стимуляция роста и восстановления тканей, способность уменьшать воспаление, предотвращать хронические болезни, повышать плотность костных тканей, снижать давление и укреплять сосуды.

Также препараты из амаранта улучшают здоровье волос, способствуют быстрой потере излишнего веса.

Что же такое амарант

Амарант – это, как правило, наименование более чем 60 разнообразных видов растения Amarantus. Другие названия культуры – щерица (щирица), бархатник, аксамитник, петушиные гребешки.

Внешне – это высокое с широкими зелеными листьями растение. Цветок имеет ярко-фиолетовый, красный или золотисто-желтый окрас.

Хотя многие сорта амаранта считаются сорняками, но некоторые из его разновидностей культивируются как листовые овощи и зерновые растения.

Кроме того, щерицу используют как сырье для производства эфирных масел.

Для получения съедобных семян обычно выращивают только три сорта растения – amaranth cruenus, amaranth hypochondriacus, amaranth caudatus.

С диетической точки зрения наиболее важны для человека листья и семена амаранта. Неважно, в какой форме щирица появляется на столах – в виде зерна, муки или ботвы – она одинаково полезна. Впрочем, и корень содержит немало питательных веществ. Несмотря на большое количество содержащихся в нем антиоксидантов и фитостеролов, амарант все еще остается растением, о котором многие не слышали.

Название этого растения происходит от греческого слова, что в переводе обозначает «неувядаемый». И оно как нельзя лучше подходит растению, которое продолжает жить даже после многих лет тотальных запретов и истребления.

Амарант в древних культурах

Амарант принадлежит к так называемым псевдо-злакам, так как внешне он напоминает зерновые, но на самом деле не является таковым.

История использования щирицы очень давняя. Исследование семян амаранта показали, что растение на планете произрастает несколько тысяч лет. Зерна потребляли в пищу еще древние жители Мексики и Перу. Это была одна из основных продовольственных культур ацтеков.

Считается, что «одомашнивание» амаранта произошло примерно 6-8 тысяч лет тому назад. В древние времена ацтеки ежегодно приносили амарант в дань своему императору. И количество этого зерна было идентично размерам кукурузной дани. В древних культурах амарант был основой рациона, благодаря высокой концентрации белка, минералов и витаминов. До сих пор в странах Центральной Америки сохранились традиции выращивания амаранта в качестве пищевого продукта.

Ацтеки не только выращивали и ели амарант, они использовали эти зерна в религиозных ритуалах. Из щирицы и меда древние создавали фигуру божества. После поклонения идола разламывали на части и раздавали участникам церемонии как пищу.

На Руси щирица считалась растением, дарящим бессмертие, а древние славяне использовали ее для приготовления хлеба. Веря в защитные силы амаранта, русичи брали его с собой в походы и давали детям. Хранители культуры на Руси — старцы — в основном питались амарантом. И жили, сохраняя активность, по разным данным до 300 (!) лет.

Щирица сегодня

Семена амаранта распространились на весь мир. Их листья и зерна стали важными источниками пищи в регионах Африки, Непала, Индии. Сегодня это растение можно найти в Китае, России, Таиланде, Нигерии, Мексике, некоторых регионах Южной Америки.

Из нескольких сотен известных видов щирицы, почти 20 растет в России. В качестве среды обитания амарант отдает предпочтение высокогорным участкам, но при необходимости легко адаптируется к любым условиям. Он хорошо растет в увлажненной рыхлой почве с хорошим дренажом почти на любой высоте, в широтах с умеренным климатом. Но одинаково превосходно развивается в малоувлажненных регионах, что делает его особо ценной культурой в Африке.

Польза для здоровья

Щирица служит превосходным источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. Также это единственное зерно, в котором содержится витамин С. Все это свидетельствует о необходимости включать в рацион семена щирицы.

Источник протеинов

Бесспорно, самый главный аспект, делающий щирицу настолько популярной пищей древних народов – высокая концентрация белка, в некоторых сортах в семенах амаранта белка столько же, сколько и в курятине! Это значит, что потребляя растение, организм может не только обеспечить сиюминутные потребности в протеинах, но и позаботиться о создании белковых резервов.

В зеленой массе амаранта в зависимости от фазы развития содержится: 18-25% сухого вещества, 3,0-3,9% сырого протеина, 0,5-0,65% жира, 3,9-5,45% клетчатки, 0,46-0,535% кальция, 0,004-0,055% фосфора, 40 мг каротина. В пересчете на абсолютно сухой вес: сырого протеина 15,6-16,75%, жира – 2,4-2,8%, клетчатки – 16,-21,7%, кальция 2,1-2,6% , фосфора 0,2-0,21%, каротина 160-200 мг.

Для сравнения зеленая масса кукурузы в фазу молочно-восковой спелости зерна содержит 7,5-8% протеина, что в 2 раза меньше, чем в амаранте.

Содержание аминокислот в 1 кг сухого вещества вегетативной массы колеблется от 81,5г. до 148,0г., а белок амаранта характеризуется высоким содержанием незаменимых аминокислот. В 1 кг сухого вещества вегетативной массы содержится лизина 7,1-7,15г, а у кукурузы – 2,8г, т.е. в 2,4 раза меньше. По аминокислотной сбалансированности белок листьев амаранта близок к идеальному для свиней. Следовательно и для человека! Против Природы не попрешь…

Положительно характеризует амарант как кормовую культуру: невысокое содержание клетчатки 16-20%, концентрация водорастворимых сахаров 6,4-7,2%, а пектина 9,5-11,3% на сухую массу.

Регулярное потребление протеинов – это рост и развитие клеток, тканей, это энергия и правильный метаболизм. Примерно 13-18 процентов от химического состава амаранта – белок, что значительно превышает уровень этого нутриента в других видах зерновых культур. Даже листья щирицы содержат много белка. Кроме того, протеин из этого растения называют полным, поскольку в его составе есть лизин – аминокислота, которой намного меньше в других растительных белках.

Впервые польза белков из щирицы была изучена в Перу в 1980-х годах. В ходе исследования детям давали амарант в форме крупы и хлопьев. Оказалось, что это растение можно употреблять в качестве основного компонента детского рациона в развивающихся странах.

Еще одно исследование проводили в Гватемале в 1993 году. Результаты этого опыта были аналогичными итогам перуанского. Ученые снова пришли к выводу, что белок амаранта является одним из наиболее высокопитательных среди всех протеинов растительного происхождения и очень близок по химическому составу к животным белкам.

А не так давно молекулярные биологи из Мексики принялись исследовать биоактивные пептиды в протеинах амаранта. И в 2008 году они обнаружили в щирице пептид луназин, который раньше был идентифицирован в сое. Считается, что луназин является противораковым веществом, а также устраняет воспаления при хронических заболеваниях (таких как артрит, подагра и другие), защищает от диабета, кардиологических болезней, инсульта.

Долой «плохой» холестерин

Исследования, проведенные на протяжении последних 14 лет, доказали эффективность зерен этого растения в снижении холестерина.

В 1993 году американские ученые обнаружили, что регулярное применение амарантового масла снижает уровень «плохого» холестерина.

В 2003 году ученые из канадского Онтарио выяснили, что щирица служит отличным источником фитостеролов, которые, попадая в человеческий организм, снижают концентрацию «плохого» холестерина.

А в 2007 году российские исследователи обнаружили преимущества амаранта для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что крупа щирицы положительно воздействует на состояние пациентов с ишемической болезнью сердца, гипертонией. У них амарант снижает общий уровень холестерина, регулирует концентрацию триглицеридов и «плохого» холестерола.

Без глютена

Глютен – основной белок в составе большинства зерновых. Он отвечает за эластичность теста, текстуру хлебобулочных изделий и играет роль разрыхлителя. Но в последнее время появляется все больше людей, чей организм в результате аутоиммунных заболеваний не способен переваривать этот протеин. Кроме того, доказана роль глютена как посредника в возникновении очень многих заболеваний вне связи с так называемой целиакией!

В этом случае щирица хорошо справляется с ролью заменителя глютенсодержащих зерновых, отчасти выполняя технологические свойства клейковины при выпечке хлеба.

Источник кальция

В листьях щирицы содержится много полезных микро- и макроэлементов. Один из них – кальций. К слову сказать, существует очень мало листовых овощей, содержащих столь высокую концентрацию этого элемента, как амарант. В листьях амаранта во время цветения растения содержание кальция возрастает до 2000 мг/% в пересчете на сухое вещество. Что даже немного (на 25%) превосходит содержание кальция в маковых зернах – рекордсмене в этом вопросе (1500-1700 мг%)! И в 15 раз больше, чем в твороге!

Поэтому зелень щирицы считается превосходным лекарством для профилактики остеопороза, средством для укрепления костной ткани. Щирица предотвращает деминерализацию костей, чем, собственно, продлевает период активной жизни.

Польза для пищеварения

Существует ряд преимуществ, которые делают щирицу компонентом, благотворно влияющим на здоровье пищеварительной системы. Высокая концентрация клетчатки улучшает работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на работу кишечника, способствуя эффективному поглощению полезных веществ стенками толстой кишки.

Против варикоза

С возрастом варикозное расширение вен тревожит все больше людей. Это заболевание не только ухудшает внешний вид, но и является весьма опасным нарушением работы сосудов.

В продуктах из амаранта содержатся флавоноиды, в частности рутин, который предотвращает варикозное расширение вен, укрепляя стенки капилляров. Помимо этого, щирица содержит достаточно высокую концентрацию аскорбиновой кислоты, а она, как известно, способствует производству коллагена – вещества, восстанавливающего и укрепляющего стенки кровеносных сосудов.

Зрение

Концентрация каротиноидов и витамина А, содержащихся в листьях щирицы, — важные компоненты для поддержания здоровья глаз. Эти компоненты способны замедлить или вовсе остановить развитие катаракты, восстановить остроту зрения.

При беременности

Фолиевая кислота особенно важна для здоровья беременных. Дефицит вещества может стать причиной неправильного развития плода. Если в рационе будущей матери появятся зерна и листья амаранта, можно не беспокоится о нехватке фолиевой кислоты.

Снижение веса

Учитывая, что потребление протеинов высвобождает так называемый гормон насыщенности, который уменьшает аппетит, амарант является верным помощником всех желающих похудеть.

С одной стороны, содержащаяся в растении клетчатка уменьшает аппетит, с другой – высокая концентрация белка также работает на притупление чувства голода. Вместе это делает амарант подходящим растением для снижения веса.

Здоровые волосы

В щирице содержится аминокислота лизин, которую организм не способен вырабатывать самостоятельно, но которая весьма необходима человеку. Это вещество способствует лучшему всасывания кальция и предотвращает преждевременное облысение.

От выпадения волос защитит сок из листьев щирицы. Его применяют как ополаскиватель после мытья.

Кроме того, в зернах амаранта содержится компонент, предотвращающий раннее поседение волос.

Кладезь витаминов и минералов

Аксамитник – превосходный источник многих витаминов, в том числе А, С, Е, К и группы В. Они действуют на организм как антиоксиданты, повышают тонус, регулируют гормональный баланс.

В числе минералов, содержащихся в растении, – кальций, магний, медь, цинк, калий, фосфор. Работая в комплексе, они поддерживают здоровье и силу костей и мышц, а также отвечают за адекватное протекание большинства жизненно важных процессов в организме.

Согласно последним исследованиям, амарант способен еще и повысить функциональность иммунной системы.

Возможные опасности амаранта

Как и другие зеленые листовые овощи, листья амаранта содержат некоторое количество оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты), от которых одинаково возможны польза и вред для организма. В частности, это вещество нежелательно для людей с камнями в почках или желчном пузыре. По этой причине амарант может усугубить проявления болезни.

Однако следует учитывать, что употребление амаранта в виде СЫРЫХ листьев и зерна этой опасности не несет!

Аллергия как реакция на потребление амаранта – явление крайне редкостное. И даже если в исключительных случаях проявляется, то обычно проходит в течение нескольких минут.

Как вырастить щерицу

Как уже отмечалось, амарант – легко адаптируемое растение, поэтому способно расти почти в любых условиях.

А вот посев лучше производить, когда земля прогреется, а в почве будет достаточно влаги. При правильном посеве борьба с сорняками станет неактуальной – щирица «задавит» нежелательных соседей.

Для получения ранних всходов щирицу можно сеять не весной, а осенью – до первых заморозков.

Посев амаранта осуществляют в ряды (расстояние между которыми не меньше 45 см), а пространство между растениями не должно быть меньшим, чем 7-10 см. В противном случае большого урожая ждать не стоит.

В качестве удобрения во время посева используют компост, перегной, нитроамминофоску, фосфаты, калийные или азотные средства.

Всходы появляются через 10 дней. На начальном этапе прорастания важно проредить растения до необходимой густоты посадки. Во второй раз удобрение растений проводят, когда они достигнут 20 см. Во время роста важно обеспечить необходимое количество влаги, тогда щирица будет расти достаточно быстро – до 7 см ежедневно.

Появление на щирице метелки – признак того, что пора собирать урожай. Обычно это происходит через 110 дней после посева. Однако важно помнить, что созревание всех метелок не происходит одновременно. Поэтому урожай сбирают по мере созревания семян.

Очищают семена, просеивая через сито. После высушивания они снова готовы к посеву.

Сухие зерна также пригодны для приготовления пищи. Урожай щирицы можно мариновать или морозить.

Амарант в качестве лекарства:

1. При нарушении работы кишечника, геморрое, обильных менструациях, воспалительных процессов в мочеполовой системе используют водный настой амаранта.

2. Для лечения дизентерии и желтухи применяют отвар корней и семян растения.

3. Против злокачественных образований поможет сок щирицы.

4. Ожоги, пролежни, шрамы, укусы насекомых лечат маслом амаранта.

5. Воспаления слизистых оболочек рта можно вылечить полосканием с применением щирицы (на 1 часть сока берут 5 частей воды). Как приготовить…

…настой из корней:

15 г измельченных корней заливают 200 мл кипящей воды. Дать настояться на водяной бане в течение 30 минут. Охладить. Принимать трижды в сутки перед едой по трети стакана.

…настой из листьев:

20 г листьев залить стаканом кипятка, настоять на водяной бане примерно четверть часа. Снять с пара и настаивать еще 45 минут. Принимать 2-3 раза в день до еды по третьей части стакана.

…настой из семян:

Метелки с семенами измельчить. 1 столовую ложку соцветий залить примерно 200 мл кипящей воды. Настаивать на пару 20 минут. Когда остынет процедить. Принимают по 1 чайной ложке настоя с 50 мл воды трижды в день. Это средство эффективно при энурезе.

…средство для ванн:

Двумя литрами кипящей воды залить 300-350 г растения. Прокипятить на протяжении 15 минут. Охладить, процедить. Добавить в ванну, наполовину заполненную водой.

Польза амарантового масла

Амарантовое масло, производимое из семян растения, — средство чрезвычайно полезное. Благодаря уникальному химическому составу, его используют для укрепления иммунитета и борьбы с онкологическими образованиями. Оно содержит сквален.

Сквален – лекарство будущего

Поступая в организм человека, сквален омолаживает клетки, а также сдерживает рост и распространение злокачественных образований. Кроме этого сквален способен повышать силы иммунной системы организма в несколько раз, обеспечивая тем самым его устойчивость к различным заболеваниям.

До недавних пор сквален добывали исключительно из печени глубоководной акулы, что делало его одним из самых высокодефицитных и дорогостоящих продуктов. Но проблема была не только в его дороговизне, а еще и в том, что в печени акулы сквалена содержится всего 1-1,5%.

Не так давно сквален был обнаружен в зародышах семян амаранта и эти семена стали реальной альтернативой печени глубоководной акулы. Упала стоимость сквалена, так например сейчас 6 мл сквалена можно приобрести за 20 долларов США, только он будет находиться в 100 мл амарантового масла.

Сквален содержится только в зародышах семян и нигде более, гуляет много ложной информации по интернету о якобы наличии сквалена в листве амаранта, это не так, сквален содержится только в амарантовом масле, в других растительных маслах он тоже встречается, но его процент несоизмеримо мал.

Содержание масла в семенах амаранта примерно 7-9% из которых можно добыть холодным отжимом лишь 3% масла. Содержание сквалена в амарантовом масле примерно 25%. В амарантовом масле специально оставляют безопасную концентрацию сквалена в 6%, если повысить процент концентрации, то масло будет обжигать кожу и пищевод при приеме внутрь.

Содержание сквалена в амарантовом масле можно проверить простым способом, дайте отстояться маслу в холодильнике примерно месяц и вы увидите отслоившийся сквален на дне флакона. По этой причине рекомендуется перед применением амарантового масла, немного взбалтывать пузырек, чтобы сквален равномерно был перемешан в масле.

В ходе биохимического анализа сквалена было обнаружено множество других его интересных свойств. Так оказалось, что сквален является производным витамина А и при синтезе холестерина превращается в его биохимический аналог 7-дегидрохолестерин, который при солнечном свете становится витамином Д, обеспечивая тем самым радиопротекторные свойства. Помимо этого витамин А значительно лучше всасывается, когда он растворен в сквалене.

Сквален обнаружился в сальных железах человека и вызвал целую революцию в косметологии. Ведь являясь естественным компонентом человеческой кожи, он способен легко всасываться и проникать внутрь организма, ускоряя при этом усвоение растворенных в косметическом средстве веществ.

Кроме этого оказалось, что сквален в составе амарантового масла обладает уникальными ранозаживляющими свойствами, легко справляется с большинством кожных заболеваний, включая экземы, псориазы, трофические язвы и ожоги.

Витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6, аргинин, метионин, каротиноиды – и это еще не весь список составляющих амарантового масла.

Этот продукт со вкусом, напоминающим орех, эффективен для лечения и профилактики:

рака;

пролежней;

болезней ЖКТ (цирроза, жирового перерождения печени, колитов, энтероколитов, панкреатитов, гастродуоденита, холецистита, гепатитов, гастритов, язвы желудка);

заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфаркта, инсульта, атеросклероза, стенокардии, ишемической болезни сердца, миокардита, перикардита, гипертонии и других);

сахарного диабета;

ожирения;

псориаза, экземы, микоза;

анемии;

болезней горла и ротовой полости (тонзиллита, стоматитов, пародонтита);

нарушений работы нервной системы;

дисфункции иммунной системы;

дистрофии мышц;

болезней костей (артритов, артрозов, остеопороза, полиартрита, ослабленных костей);

офтальмологических нарушений («куриной слепоты», конъюнктивита, диабетической ретинопатии и других заболеваний глаз);

бесплодия у мужчин;

эректильной дисфункции;

эрозии шейки матки;

миомы.

Но чтобы лечение амарантовым маслом не принесло вред, важно не злоупотреблять продуктом. Особо внимательным надо быть людям с панкреатитами, холециститами, камнями в мочевой системе или в желчном пузыре, поскольку неправильно выбранная дозировка может (леча недуг!) обострить ход заболевания.

Перед началом курса приема амарантового масла важно проконсультироваться с врачом.

На фоне потребления этого продукта (в первые несколько дней) возможны головокружения и тошнота. Если симптомы не пройдут, от масла щирицы лучше отказаться.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.