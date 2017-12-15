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10 крылатых фраз из романа «Евгений Онегин», употребляемые в 21 веке

16:19. 15 декабря 2017 Просмотров - 292 4 коммент. Опубликовал:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Евгений Онегин» — одно из самых знаменитых произведений Александра Пушкина. Над романом поэт работал более 7 лет. Свою работу Пушкин называл подвигом, а по количеству затраченных усилий и времени он был сопоставим лишь с «Борисом Годуновым».

Удивительно, что два самых знаменитых произведения Пушкина создавались в ссылке, в одиночестве. Работу над «Онегиным» поэт начал, находясь в ссылке в Кишиневе, а «Годунов» — был написан во время ссылки в Михайловское…

 

С момента первой публикации романа в 1831 году прошло 186 лет. За это время он стал одним из самых культовых народных произведений, заняв первую строчку пушкинского наследия. Это подтверждает и крупнейший поисковик Яндекс:

Уже долгие годы по анализу поисковой системы Яндекс, роман «Евгений Онегин» является самым востребованным и популярным поэтическим произведением.

Сегодня не каждый из современников знает, что большинство крылатых выражений, афоризмов и цитат, употребляемых в 21 веке взяты из «величайшей энциклопедии русской жизни» — из романа «Евгений Онегин».

Итак, 10 крылатых фраз из романа «Евгений Онегин», употребляемые в 21 веке

 

№1.

«…Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть…»

Сегодня это выражение, как правило, употребляется в ироническом ключе, рассуждая о дилентатстве, о неглубоких, поверхностных познаниях в какой-либо области…

 

№2. 

«Что вам дано, то не влечет
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу.
Запретный плод вам подавай, 
А без того вам рай — не рай.»

 

№3. 

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.

Любимая и часто упоминающиеся фраза отечественными магами, колдунами, гадалками и прочими шарлатанами. Но вряд ли кто-нибудь из этих людей знает, что особенно популярной эта строка стала благодаря «арии Ленского» в постановке оперы П. И. Чайковского (1878).

 

№4.

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

Фраза стала по-настоящему народной. Современники обычно говорят не «легче», как у Пушкина, а «больше». Примечательно, что эту мысль, с тем же комментарием поэт высказал за год до создания романа (1822) в письме к своему брату, Льву Сергеевичу: «Чем меньше любишь женщину, тем вернее овладеваешь ею. Но это удовольствие достойно старой обезьяны 18-го столетия»…

 

 

 

№5.

«А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я…

Цитата из монолога Татьяны (Глава. 8, строфа 47). В этом монологе Татьяна признается в любви Евгению Онегину, но говорит о том, что она вышла замуж и, как верная жена, останется верна своему мужу.

Выражение стало особенно популярным после постановки на сцене оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Эти слова звучат в заключительном дуэте Онегина и Татьяны. Кстати, заканчивается монолог еще одним крылатым выражением:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.»

 

№6.

«Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:

В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.

Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной

В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Классический пример, когда фраза вырвана из контекста и сегодня в большинстве случаев употребляется не к месту. Если прочитать всю строфу от начала и до конца, то станет ясно, что Александр Сергеевич выражал свою мысль в ином ключе, схожую по смыслу с цитатой известного древнеримского поэта Овидия: «Безобразное явление — старческая любовь!»

В опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» эти строки вошли в арию Гремина, мужа Татьяны. Пушкин намеренно иронизировал по поводу пылких, юношеских чувств немолодого человека. Интересно, что сегодня на разницу в возрасте обращают внимание лишь тогда, когда одному из влюбленных далеко за 60 или 70. Когда 40-летний мужчина берет в жены 20-летнюю девушку — критики гораздо меньше…

Любопытно, что разница в возрасте между Александром Сергеевичем Пушкиным и Натальей Николаевной Гончаровой, на момент вступления в брак составляла 13 лет…

 

№7.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!»

Любимая фраза каждого московского экскурсовода, не теряющая своей актуальности. Да, Москва уже далеко не белокаменная, огромная и необъятная, дико современная, но восхищаться столицей мы никогда не перестанем.

В романе описывается, как мать Татьяны Лариной решила на зиму уехать в Москву, взяв с собой Татьяну. Поэт описывает приближение семейства Лариных к Москве.

 

№8.

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…

Как правило, фраза употребляется в шутливо-ироническом ключе: об амбициозном, тщеславном, заносчивом человеке. А также самоиронично: о своих далеко идущих планах, замыслах…

 

№9.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей…

Эта фраза перекочевала в 21 век, немного уступив позиции другой фразе, которая еще хлеще выражает актуальность современного бытия: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

 

№10.

..Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана: 
Замена счастию она.

Фразу о семейной жизни Пушкин позаимствовал из романа Шатобриана «Рене». В оригинале она звучит так: «Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его в привычке».

В понимании современных институтов брака и семьи, фраза все менее востребована и употребима, чем, к примеру, в середине 20-ого столетия. Современному человеку обретение душевного равновесия, покоя в привычном укладе семейного быта чертовски мало, и в некотором роде скучно. Об этом свидетельствует статистика последних лет —

по оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины заключенных браков каждый год распадаются. Развод в современном обществе — естественное событие, норма. Каждый четвертый, а это, к слову, около 27% россиян, готов развестись.

 

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https://zen.yandex.ru/media/id/59eebc107ddde8c43d0151f0/10-krylatyh-fraz-iz-romana-evgenii-onegin-upotrebliaemye-v-21-veke-5a1c2afe8c8be3c28289cd48?

 

Метки: пушкин
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4 коммент.»

  • 0 0
    Balachkov 15 декабря 2017 в 17:11 Ссылка Пометить
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    Сейчас таких как Пушкин уже нет

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  • 1815 673
    Х'Ариец 15 декабря 2017 в 17:59 Ссылка Пометить
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    Очень приятная выборка цитат, но комментарии к ним порой излишни.

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  • 0 0
    Пострадавший 15 декабря 2017 в 18:49 Ссылка Пометить
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    Пушкину было немногим больше двадцати лет, когда он создал ЕО. Знающие люди говорят, что это гениально. Моего деформированного разума и в 38 не хватает, чтобы воспринять глубокий смысл романа. Впрочем, смягчающим обстоятельством является то, что я не дворянин, и с Пушкиным меня разделяет почти 200 лет.

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  • 2691 1946
    любопытный 15 декабря 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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    всё просто, сестра Татьяны Ольга подходит к картинке, девочки -припевочки с веночками, им главное удобную партиюнайти и вовремя …, остальное их не волнует.
    Татьяна из тех особ,что всегда ждёт принца на коне, даже если принц отморозок.

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