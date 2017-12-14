Есть женщины в белорусских селеньях!!!

А что россиянские спортсмены? А россиянским спортсменам плевать и на Россию, и на её флаг, и на её народ. И уж тем более на гимн вырастившей их страны.

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном её страны. (Прозвучал босняцкий гимн вместо белорусского.)Официальные лица попросили спортсменку вернутьсяВ итоге,и пообещали провести повторное награждение позже. 19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Турнир проходил в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.

Источник: ss69100.livejournal.com