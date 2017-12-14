Есть женщины в белорусских селеньях!!!
10:00. 14 декабря 2017 Просмотров - 363 Один комментарий Опубликовал: brahman
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном её страны. (Прозвучал босняцкий гимн вместо белорусского.)
Официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили дисквалификацией.
Однако она наотрез отказалась участвовать в церемонии.
В итоге, организаторы чемпионата Европы извинились перед Скворцовой и пообещали провести повторное награждение позже. 19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Турнир проходил в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.
А что россиянские спортсмены? А россиянским спортсменам плевать и на Россию, и на её флаг, и на её народ. И уж тем более на гимн вырастившей их страны.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Или пусть отменят гимн и флаг совсем на спортивных соревнованиях, но для всех стран; или пусть не смешивают политические разборки и спорт. Это наглое политическое давление – “забывать”, “перепутывать”, а теперь уже напрямую запрещать гимн и флаг.