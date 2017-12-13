Спор хозяйствующих субъектов

Вывод войск из Сирии, похоже, был отмечен «праздничным салютом» в Австрии.

http://radiomayak.ru/news/article/id/716083

Взрыв на газопроводе в Баумгартене произошел из-за технической неисправности. Об этом сообщили в австрийской полиции. Расследование ведет ведомство по уголовным делам. По данным Красного Креста, один человек погиб, еще 18 получили ранения. Их доставляют с ожогами в больницы Вены. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Транзит газа Газпрома в ЕС через Украину упадет на 1/3. В компании сообщили, что делают всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок своим клиентам.

Пожар довольно быстро потушили и подземные хранилища он не затронул.

https://korrespondent.net/world/3917144-v-avstryy-potushyly-pozhar-posle-vzryva-na-hazoprovode

В Австрии полностью потушили пожар, который произошел в результате взрыва на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет Reuters. В газовой компании Eustream также подтвердили, что инцидент произошел из-за технического сбоя.

А перекачивающее оборудование и ПО производства какой фирмы использовалось австрийцами в хранилищах Баумгартена? Что-то ни слова про фирму-производителя, привлекли ли ее к расследованию причин «технического сбоя»?

Вот подфартило Израильско-Кипрско-Греческому консорциуму…

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/13/721941-kipr-eksporterom-gaza

С учетом двух крупных месторождений с 930 млрд куб. м газа, обнаруженных у берегов Израиля (включая месторождение «Левиафан» с запасами 623 млрд куб. м), восточное Средиземноморье потенциально становится крупным газодобывающим регионом. Израиль, Кипр и Греция уже планируют в начале следующего десятилетия построить трубопровод, по которому газ можно будет перекачивать в Европу. Американская компания Noble Energy, разрабатывающая израильские месторождения, обнаружила «Афродиту» в 2011 г. Двумя годами позже она сделала оценку запасов – 127,4 млрд куб. м. Интерес международных компаний к региону особенно сильно вырос после открытия Zohr. Лицензии на разведку и разработку блоков на кипрском шельфе помимо Total и Eni получили Royal Dutch Shell и корейская Kogas, а также консорциум ExxonMobil и Qatar Petroleum. Консорциум, получивший блок 10, намерен начать разведывательное бурение в 2018 г., а трехмерная сейсморазведка уже ведется, заявила Qatar Petroleum в апреле. Оператором «Афродиты» является Noble Energy, ее партнеры – израильская Delek и Royal Dutch Shell.

Итальянцы пока мерзнут, но говорят, на холоде лучше думается. Италия померзнет-померзнет, да и выберет в конкурентном споре Москвы и Тель-Авива правильную сторону…

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2964987

Поставки российского газа в Италию временно прекращены из-за взрыва на распределительном хабе в Австрии. Итальянский газотранспортный оператор SNAM заявляет, что поставки будут возобновлены уже в течение дня. Между тем глава Минэкономразвития Италии Карло Календа назвал ситуацию серьезной и не исключил возможности объявления чрезвычайной ситуации. Италия импортирует почти 80% энергоносителей, уточняет ТАСС. Треть из этого – российский газ. Также страна снабжается по другим магистралям из Алжира, Ливии и стран Северной Европы. Кроме того, в Италии есть стратегические запасы на случай нештатных ситуаций. В министерстве экономического развития Италии должно пройти специальное заседание.

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008311192.html

Также примечательно, что Баумгартен является крупнейшим хабом и конечной точкой для доставки газа из России. Именно в этом пункте формируется цена на газ. Многие контракты «Газпрома» на поставку энергоносителя европейским потребителям привязаны к цене поставки до Баумгартена.

Я уже писала о грядущих «газовых цветных революциях» прямо по маршруту газопроводов,

http://pravosudija.net/article/gazoprovod-kak-predvestnik-cvetnoy-revolyucii

Нас убеждают, что главный пострадавший — Украина, но это, мягко говоря, не совсем так.

https://cont.ws/@sam8807/794169 Экспорт «Газпрома» подорвали в Австрии Из-за аварии остановлен крупнейший газовый хаб Европы Один из крупнейших газовых хабов в австрийском Баумгартене, через который в Европу поступает около трети газа «Газпрома», остановлен из-за аварии на ведущем к нему газопроводе. И если для снабжения Австрии пока хватит резервных запасов, то Италия, Словения и Хорватия рискуют остаться без газа. В «Газпром экспорте» заявили, что пытаются перераспределить потоки и сохранить поставки клиентам. Цена на газ на хабе уже подскочила более чем в полтора раза. На фоне аварии транзит российского газа в Европу через Украину может упасть на треть. Как сообщил словацкий газотранспортный оператор Eustream, он снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору во вторник до 91 млн кубометров по сравнению со 139 млн кубометров в понедельник, номинация (заявка) на вторник составляла 142,2 млн кубометров. Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой «на следующий день» при открытии составляла $292 за тысячу кубометров, но уже выросла к 13:30 по мск в полтора раза, до $413, свидетельствуют данные CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже по $537. Ольга Мордюшенко Почему энергополитические угрозы не поколебали положения «Газпрома» в Европе

Несмотря на политический кризис и попытки ЕС диверсифицировать поставки, российский газ увеличивает долю на европейском рынке. Более того, газовые отношения нормализовались как на политическом уровне, так и на уровне компаний, чему во многом способствовало снижение газовых цен вдвое с 2014 года. Основные развилки, которые определят позицию «Газпрома» на рынке в ближайшие годы: придут ли значительные объемы СПГ в Европу, сохранится ли рост спроса на газ, а также готова ли компания активно торговать на хабах.

Новые объемы газа— придут, теперь уже не сомневайтесь. И спрос вырастет, но удовлетворять его будут совсем другие компании…

Материал был размещен 8 декабря 2017 года, еще до объявления о выводе российских войск из Сирии и взрыва в Австрии газового хранилища в Баумгартене, тем и ценен: