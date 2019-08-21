Новости Украины и Новороссии 21 августа 2019
- 09:06 Анатолий Вассерман: Украинцы на Украине – это совершенно ничтожное меньшинство.
- 07:54 Зрада: украинские политики оскорбились постом Макрона о России на русском языке.
- 06:00 «Нафтогаз» подставил Украину: её выживание зависит от «Газпрома».
- 03:30 Чудовищное издевательство: США научат обнищавших украинцев «финансовой грамотности».
- 02:30 Зеленский пообещал начать выплаты пенсий гражданам Израиля.
- 02:25 Помощь Евгению Мефедову.
- Вчера 21:01 Всемирно известная пианистка даст серию концертов в ДНР.
Анатолий Вассерман: Украинцы на Украине – это совершенно ничтожное меньшинство
Майдана в России не хотят даже предатели. Сохранять антироссийский курс Украины можно только силовым путём. Украинцы на Украине – ничтожное меньшинство.
О крахе одесских элит и родовой травме предателя Одессы Алексея Гончаренко рассказал блистательный публицист Анатолий Вассерман.
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Зрада: украинские политики оскорбились постом Макрона о России на русском языке
Украинские политики оскорбились записью в социальной сети, сделанной президентом Франции Эммануэлем Макроном на русском языке.
Напомним, после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Макрон на официальной странице в Facebook написал «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений».
Такого украинцы стерпеть не смогли.
Экс-спикер Верховной рады, а теперь просто депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко на своей странице обрушила поток обвинений в адрес европейских лидеров. Она написала, что мир «не будет воевать» за Украину, и выразила уверенность в том, что к январю следующего года с России снимут санкции.
«Европейские лидеры мимикрируют под Путина», — возмущается Геращенко.
«Мой прогноз: в ближайшее время можно ожидать определенных гуманитарных движений, таких, как освобождение заложников, чтобы поставить галочку в вопросе прогресса Минска. Далее Украину попытаются принудить к голосованию по политическому блоку (Минских соглашений — прим. РВ)».
Обратите внимание: «принудить». Стало быть, по доброй воле Киев подписанные ими соглашения выполнять не намерен.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также заявил, что позиция Макрона Киеву крайне неудобна, а «вопрос Украины» обсуждался во Франции без представителей этой самой Украины.
Испугали слова французского президента и знатного порохобота, а теперь и депутата Владимира Арьева, который небезосновательно опасается того, что текущая европейская политика в конечном итоге приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».
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«Нафтогаз» подставил Украину: её выживание зависит от «Газпрома»
Алчные топ-менеджеры «Нафтогаза» поставили под удар миллионы украинцев. Из-за споров с Россией по транзиту газа и требований выплатить компенсацию Украину будет ждать самая тяжёлая зима в 21 веке.
Об этом сообщил представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус.
По словам Геруса, запасы угля на складах ничтожно малы, их точно не хватит до весны. В свою очередь, поставщики энергоносителей, прежде всего «Нафтогаз», видят в зимнем кризисе повод для очередного повышения тарифов.
Герус уверен, что украинские власти не допустят повышения тарифов. Разумеется, ведь у них огромный опыт в деле обуздания алчных ресурсоснабжающих компаний.
В «Нафтогазе», по всей видимости, готовятся выписывать сотрудникам солидные новогодние премии. Ну а что?! Нищие украинцы ведь заплатят за этот банкет.
Вот такая она, «газовая перемога». Многие граждане Украины верили телевизору, благодарили стокгольмских судей за решение «в пользу» «незалежной». В итоге же Украина попала в полную зависимость от «Газпрома». Теперь выживание украинцев этой зимой зависит от российских газовиков.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Чудовищное издевательство: США научат обнищавших украинцев «финансовой грамотности»
Агентство США по международному развитию USAID, причастное к десяткам «цветных революций» по всему миру, в том числе к украинскому майдану 2014 года, намерено учить украинцев «финансовой грамотности».
Подконтрольная Госдепартаменту организация уже отгрузила украинскому Минобразования первую партию учебного пособия.
«Все — свежее, отпечатанное в 2019 году. Кроме учебника, старшеклассники будут работать в специальной тетради «Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?» — пишут СМИ.
Роберт Бонд, глава проекта USAID «Трансформация финансового сектора», в свою очередь, заявил, что пособие «не уступает лучшим западным образцам», призвав к ознакомлению с учебником не только старшеклассников, но и всех взрослых.
Прежде чем учить украинцев разбираться в финансах, США стоило бы напомнить, что именно под их чутким руководством последние 5 лет правительство Киева целенаправленно провоцировало обнищание населения. Рост цен и тарифов составил 200–800% при значительном сокращении рабочих мест и падении доходов населения.
Это далеко не первая сомнительная инициатива украинского министерства образования и науки, ранее заявившего о введении в школьный курс обучающего материала о «вступлении в НАТО».
Учителям предложили в игровой форме донести до школьников, что Североатлантический военный блок, превращающий их страну в военный полигон, «не несет никакой угрозы».
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Зеленский пообещал начать выплаты пенсий гражданам Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе правительства Израиля Беньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года.
Об этом Нетаньяху написал на своей странице в соцсети.
«Я признателен ему за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам из Украины», — написал премьер Израиля.
Данное соглашение было подписано еще в 2008 году и касалось выплаты украинских пенсий гражданам Израиля, которые выехали в эту страну после провозглашения независимости Украины.
Отметим, что Украина до сих пор не платит пенсии своим гражданам, которые живут на территориях Республик Донбасса.
Чтобы получить свои выплаты, пенсионеры должны переехать в любой подконтрольный Украине город и обратиться в управление Пенсионного фонда по району, в котором они в этом городе проживают. Чтобы получить пенсию за все время, им нужно оформить справку переселенца и вместе с ней предоставить еще ряд документов — заявление о запросе пенсионного дела, копии и оригиналы документов, которые удостоверяют личность пенсионера, паспорт, пенсионное удостоверение, заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанк.
После этого пенсионер должен доказать, что он действительно проживает по заявленному месту, а не на территории Республик. Чтобы в этом удостовериться, представители управления приходят по адресу, который указал пенсионер, и проверяют, проживает он там на самом деле или приехал на несколько дней к родственникам, чтобы получить свои деньги.
После этого сотрудники управления навещают пенсионера каждые полгода, чтобы проверить, живет ли он там на самом деле.
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Помощь Евгению Мефедову
В общем, у тех, кто беспокоился о судьбе Евгения Мефедова https://colonelcassad.livejournal.com/5217151.html, который в течение 5 лет сидел в украинских тюрьмах за спасение людей в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года и возложение цветов к мемориалу героям ВОВ в Николаеве, есть достаточно простой способ ему помочь.
Страница адвоката Владимира Рыбина – https://www.facebook.com/puteved/posts/906892523003037
Страница Тамары Долженковой – https://www.facebook.com/profile.php?id=100003117952048
О действиях Мефедова 2 мая 2014 года – https://vz.ru/politics/2017/5/2/868618.html
За информацию спасибо varjag2007su
Перепост и распространение информации также приветствуется.
PS. Документы для Евгения могли бы и бесплатно оформить, тем более, что Мефедов гражданин РФ и МИД РФ неоднократно высказывался по его поводу.
Видео освобождения Мефедова и Долженкова.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Всемирно известная пианистка даст серию концертов в ДНР
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