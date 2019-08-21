Новости Украины и Новороссии 21 августа 2019

Украинские политики оскорбились записью в социальной сети, сделанной президентом Франции Эммануэлем Макроном на русском языке.

Напомним, после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Макрон на официальной странице в Facebook написал «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений».

Такого украинцы стерпеть не смогли.

Экс-спикер Верховной рады, а теперь просто депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко на своей странице обрушила поток обвинений в адрес европейских лидеров. Она написала, что мир «не будет воевать» за Украину, и выразила уверенность в том, что к январю следующего года с России снимут санкции.

«Европейские лидеры мимикрируют под Путина», — возмущается Геращенко.

«Мой прогноз: в ближайшее время можно ожидать определенных гуманитарных движений, таких, как освобождение заложников, чтобы поставить галочку в вопросе прогресса Минска. Далее Украину попытаются принудить к голосованию по политическому блоку (Минских соглашений — прим. РВ)».

Обратите внимание: «принудить». Стало быть, по доброй воле Киев подписанные ими соглашения выполнять не намерен.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также заявил, что позиция Макрона Киеву крайне неудобна, а «вопрос Украины» обсуждался во Франции без представителей этой самой Украины.

Испугали слова французского президента и знатного порохобота, а теперь и депутата Владимира Арьева, который небезосновательно опасается того, что текущая европейская политика в конечном итоге приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

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