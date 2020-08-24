Власть упорно цепляется за право на мордобой

Следим за белорусскими событиями — и пропускаем новости с домашних фронтов. Из Башкортостана. Из Архангельской области. И уж конечно из Хабаровского края. Хотя всюду есть к чему присмотреться.

Однако, по порядку. Как известно, этими днями глава Башкортостана Радий Хабиров сыграл роль миротворца после мордобоя, учиненного у шихана (сопки) Куштау местными силами правопорядка, включающими чоповцев и титушек. Боевые контингенты, посылаемые «Башкирской содовой компанией», пытаются изгнать защитников шихана уже давно. Но сейчас они, похоже, перешли черту. Хабиров приказал заморозить работы до нахождения «компромиссного решения», а защитников Куштау позвал за «стол переговоров».

И мы сказали бы, что спор хозяйствующего субъекта с народом перешел в гуманное русло, если бы не сопутствующие обстоятельства.

«Куштау будет разрабатываться… Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов. Это пытаются делать те, кто просто хотят выдавить одну компанию с рынка и запустить свою…» Эти мужественные слова произнесены не кем иным, как сегодняшним миротворцем Хабировым всего восемь месяцев назад. И обратно он их не взял.

Не говоря о том, что еще на прошлой неделе казенные Telegram-каналы были переполнены анонимной «аналитикой», истошно разоблачающей ваххабитов, националистов и уголовников, пытающихся помешать честному бизнесу БСК. Возможно, в этом даже была крупица истины. Против деяний БСК и в самом деле настроены буквально все местные жители, независимо от воззрений и племенной принадлежности, — мало ли кого среди них можно отыскать. И это всеобщее неприятие ни капли не смущало власти.

Сейчас якобы начало смущать. Однако все происходящее они по-прежнему изображают с помощью тех же нескольких шаблонов, которые пускаются в ход всюду, где начальство и близкие к нему коммерсанты встречаются с протестами людей.

Вот искренние чиновные слова, которым как-то сразу веришь больше, чем округлым увещеваниям Хабирова. В ответ на только что состоявшийся внушительный митинг за отставку главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова (по словам активистов, он лично вел в бой охранителей и анонимных камуфляжников) жертва этого протеста заочно объявила следующее:



— что это был не стихийный митинг, а запланированная акция;



— что все роли были распределены заранее;



— что участники намеренно раскачивают ситуацию;



— и что некоторые лица используют напряженную обстановку, дабы набрать политические баллы.



Забыл только напомнить, что митинг был «проплачен». Но умные и так догадаются.

Сюжет предельно похож на все прочие. Например, на екатеринбургский скандал со строительством собора в сквере. Вступаясь за собственные начальственные амбиции и за интересы своих деловых друзей, номенклатура бездумно ввязывается в очередной конфликт с народом, понимает со временем, что ситуация становится слишком опасной для игры «до победного конца», кое-как отступает, но при этом невероятно озабочена, чтобы ее противники-активисты не заработали «политических баллов». А это как раз и означает, что урок начальством не извлечен и новые бездумные выходки будут им устраиваться с такой же легкостью, как и предыдущие.

Как раз об этом — новости из Архангельской области. В апреле, вместо всех против себя объединившего Игоря Орлова, врио губернатора там был поставлен Александр Цыбульский. Со стратегической задачей: порадовать местных жителей закрытием ненавистного шиесского мусорного проекта и на волне предполагаемых восторгов объединить область с Ненецким национальным округом.

Хитрый план почти сразу забуксовал. И жители, и номенклатура НАО наотрез отказались объединяться. И вроде бы пришлось отступить. Но врио сопровождает это отступление непрерывными декламациями, что вопрос, мол, все равно придется решать. А главное — он постоянно бьется за то, чтобы защитники Шиеса не «набрали политических баллов». Кандидат коалиции «Стоп-Шиес» и партии «Яблоко» Олег Мандрыкин, желающий участвовать в сентябрьских губернаторских выборах, похоже, даже совершил чудо — преодолел муниципальный фильтр. Но, разумеется, все равно не был зарегистрирован.

И теперь, независимо от будущих объявленных результатов, выборы губернатора станут ловушкой для Цыбульского. Но по-другому власти не умеют. В их собственном воображении они и так на диво подобрели. Дважды прекратили издевательства и отступили — по «шиесскому» пункту и по «ненецкому». Возможно, они действительно не понимают, что гражданам нужна не запоздалая начальственная ласка, а право самим решать местные дела.

Впрочем, безоговорочный чемпион России по казенной доброте — это, конечно, хабаровский врио Михаил Дегтярев.

Он уволил краевого министра здравоохранения за нечуткое отношение к пациентам в поликлинике, он снял местного строительного начальника за саботаж ремонта дороги в одном из районов края. Каждое такое деяние преподносят в качестве события национального масштаба. Какой еще из субъектов Федерации похвастается тем, что его мелкая административная хроника ежедневно попадает в топ российских новостей?

Однако этого мало. Дегтярев покинул вверенный край, дабы в Благовещенске удостоиться аудиенции у премьера Мишустина и под камеры выпросить у него какие-то льготы по энерготарифам. И это не первый и не последний взнос, который центр платит за свою импровизацию с арестом Фургала. Не говоря уже о довольно унизительном вираже, который вынужден был совершить председатель правительства, огибая в своей дальневосточной поездке Хабаровский край, чтобы избежать встречи с местными жителями.

Но даже и это не все. Вот еще одна новость федерального масштаба: хабаровский врио учреждает при себе какой-то балаганный «народный совет», в который готов назначить «для постоянной связи с властью» даже участников протестных акций, если они туда попросятся.

А как же теперь быть с официальными местными собраниями, избранными, между прочим, всеобщей подачей голосов? Они что теперь, станут «антинародными»? Те, кто дергает Дегтярева за нитки, пожалуй, заигрались. Операция по изъятию Фургала месяц за месяцем приносит одни убытки — и материальные, и политические. Но назад дороги нет.

У нашей системы много дефектов, однако один, возможно, окажется главным. Навязывая что-нибудь людям, она все чаще пасует перед их недовольством и как-то откупается, но никогда не извлекает уроков из своих ошибок. И количество неизвлеченных уроков постоянно растет.