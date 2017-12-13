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Безлюдные технологии лишат работы 70% населения. Апгрейд человека

14:37. 13 декабря 2017 Просмотров - 263 Нет комментариев Опубликовал:

В новом технологическом укладе труд человека станет не нужным на 70%

 Уже сейчас исчезают целые профессии и виды деятельности, рабочих мест лишаются сотни тысяч специалистов. Если кто-то думает: “меня это не коснётся”, он ошибается. Завтра каждый из нас может оказаться без средств к существованию. Роботизация, информатизация, альтернативные финансовые технологии (блокчейн), создание искусственного интеллекта – всё это уже сегодня отменяет человека. Какие профессии исчезнут раньше других? Может ли государство смягчить удар безлюдных технологий по нашей стране? Можно ли использовать новую реальность с выгодой для себя? Об этой проблеме рассуждает член экспертного совета по вопросам модернизации при Совете Федерации РФ, сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Андрей Бирюков.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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