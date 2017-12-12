США почти смирились с президентством Асада

Россия с триумфом возвращает домой из Сирии свою группировку войск. Президент Владимир Путин лично прибыл на авиабазу Хмеймим, чтобы проконтролировать ситуацию, поздравить с победой российских военнослужащих и переговорить с сирийским президентом Башаром Асадом. Успехи России добавили горечи американской администрации, осознавшей утрату своего влияния в арабской республике. Асад остается? О, какой ужас!

Неудивительно, что журнал The New Yorker так вовремя сообщил якобы о решении Вашингтона не свергать Башара Асада с поста президента до 2021 года, ссылаясь свои на источники среди чиновников США и Европы. Правда, издание не стало уточнять, что администрация Трампа была отодвинута в сторону от процесса мирного урегулирования в Сирии. Возможности американцев ограничены с военной точки зрения, а дипломаты из них некомпетентные. Россия, Иран и Турция на данный момент играют ключевую роль, а не американские проныры.

Не только успехи России заставляют скрежетать зубами политиков в Вашингтоне, но и участие иранцев и «Хезболлы», оказывающих поддержку режиму Асада в Сирии. Он сохранил свою власть, несмотря на все попытки западных стран отодвинуть его, в лучшем случае, просто в сторону. Оппозиция, на которую Штаты делали ставку, проиграли по всем фронтам. Им остается только согласиться на участие в мирном процессе и перестать надеяться, что они смогут что-либо изменить посредством военной силы.

Акценты уже расставлены. Суверенитет Сирии сохранен. Территориальная целостность тоже. Дело за малым: ликвидировать остатки боевиков на территории, и запустить мирное переформатирование страны, с поднятием экономики, возвращением жителей в родные дома и усилением сирийской армии. События последних лет показали, что Дамаск не может позволить себе такую роскошь, как слабые и непрофессиональные Вооруженные силы.

Не стоит забывать, что американцев на пару с союзниками еще нужно отправить восвояси. Они так удобно устроились на чужой территории, частично оккупировав сирийские земли, что им нужно не просто намекнуть, а открыто показать на дверь. Пинок тоже не помешает, чтобы скорость сборов увеличить в разы. США и страны Запада в Сирию никто не звал. Они пришли как спонсоры террористов и захватчики. Им здесь не место…

Американцы это понимают и опасаются, что их руки связаны успешными действиями и возросшей военной силой России, как и поддержкой Кремля со стороны ближневосточных государств. Одна надежда, что Асада на выборах в 2021 году попросят уйти и освободить кресло президента. Тогда можно и своего ставленника пропихнуть, начав все сначала, но ведь никто не гарантирует, что Асад не останется у власти после выборов? Поэтому сирийскому руководству необходимо оставаться настороже и не верить лживым заявлениям Белого дома.

США не способны держать слово и плевать хотели на международное право. Для них существуют только один закон: собственные национальные интересы (весьма обширное понятие!). И понимают они только одно право: право силы. Поэтому говорить с янки нужно на доступном им языке. В Москве, Тегеране, Анкаре и Дамаске это знают. Шансы США переиграть ситуацию в арабской республике уже сведены практически к нулю…