Главная » Аналитика, Политика, События

США почти смирились с президентством Асада

10:57. 12 декабря 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

ан2

Россия с триумфом возвращает домой из Сирии свою группировку войск. Президент Владимир Путин лично прибыл на авиабазу Хмеймим, чтобы проконтролировать ситуацию, поздравить с победой российских военнослужащих и переговорить с сирийским президентом Башаром Асадом. Успехи России добавили горечи американской администрации, осознавшей утрату своего влияния в арабской республике. Асад остается? О, какой ужас!

Неудивительно, что журнал The New Yorker так вовремя сообщил якобы о решении Вашингтона не свергать Башара Асада с поста президента до 2021 года, ссылаясь свои на источники среди чиновников США и Европы. Правда, издание не стало уточнять, что администрация Трампа была отодвинута в сторону от процесса мирного урегулирования в Сирии. Возможности американцев ограничены с военной точки зрения, а дипломаты из них некомпетентные. Россия, Иран и Турция на данный момент играют ключевую роль, а не американские проныры.

Не только успехи России заставляют скрежетать зубами политиков в Вашингтоне, но и участие иранцев и «Хезболлы», оказывающих поддержку режиму Асада в Сирии. Он сохранил свою власть, несмотря на все попытки западных стран отодвинуть его, в лучшем случае, просто в сторону. Оппозиция, на которую Штаты делали ставку, проиграли по всем фронтам. Им остается только согласиться на участие в мирном процессе и перестать надеяться, что они смогут что-либо изменить посредством военной силы.

Акценты уже расставлены. Суверенитет Сирии сохранен. Территориальная целостность тоже. Дело за малым: ликвидировать остатки боевиков на территории, и запустить мирное переформатирование страны, с поднятием экономики, возвращением жителей в родные дома и усилением сирийской армии. События последних лет показали, что Дамаск не может позволить себе такую роскошь, как слабые и непрофессиональные Вооруженные силы.

Не стоит забывать, что американцев на пару с союзниками еще нужно отправить восвояси. Они так удобно устроились на чужой территории, частично оккупировав сирийские земли, что им нужно не просто намекнуть, а открыто показать на дверь. Пинок тоже не помешает, чтобы скорость сборов увеличить в разы. США и страны Запада в Сирию никто не звал. Они пришли как спонсоры террористов и захватчики. Им здесь не место…

Американцы это понимают и опасаются, что их руки связаны успешными действиями и возросшей военной силой России, как и поддержкой Кремля со стороны ближневосточных государств. Одна надежда, что Асада на выборах в 2021 году попросят уйти и освободить кресло президента. Тогда можно и своего ставленника пропихнуть, начав все сначала, но ведь никто не гарантирует, что Асад не останется у власти после выборов? Поэтому сирийскому руководству необходимо оставаться настороже и не верить лживым заявлениям Белого дома.

США не способны держать слово и плевать хотели на международное право. Для них существуют только один закон: собственные национальные интересы (весьма обширное понятие!). И понимают они только одно право: право силы. Поэтому говорить с янки нужно на доступном им языке. В Москве, Тегеране, Анкаре и Дамаске это знают. Шансы США переиграть ситуацию в арабской республике уже сведены практически к нулю…

Метки: башар асад, дональд трамп, сирия, соединённые штаты
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Великая шашечная доска: США и ЕС опять получили по ушам
... подписанием такого тезиса во времена президентства Виктора Ющенко? Ведь при нем... экономика, тесно скооперированная с Россией, почти умерла, государственный долг принял воистину... праву. Так что США и ЕС придется смириться с очередным попаданием в...
Тайны беловежского сговора - Заметки члена ЦК КПСС (1990-1991)
...инспекционной целью приехал экс-президент США Ричард Никсон. Его заключение...президентства и привлечь к уголовной ответственности по совокупности совершенных им преступлений.Смириться...беловежского сговора. Советский спецназ почти сутки в полной боевой ...
Тайны беловежского сговора
...инспекционной целью приехал экс-президент США Ричард Никсон. Его заключение...президентства и привлечь к уголовной ответственности по совокупности совершенных им преступлений. Смириться...беловежского сговора. Советский спецназ почти сутки в полной боевой ...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
... в как в период президентства, так и в ходе...другого оружия. Читайте также: США приступают к «летальному» ...чернозёмов, плодородные почвы занимают почти половину украинской территории. По ...– похоже, остальные уже смирились или оказались более подготовленными к...
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2017
...«Избиратели Украины емко подвели итоги президентства Порошенко», — Пушков о позоре...«незалежной» морские поставки из США и других стран, чем ... трижды менял адрес электронной почты. На вопрос почему он... выжить всего два. Либо смириться (читай, убить в себе...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
..., вынудила англичан окончательно смириться с потерей североамериканских колоний...). На время его президентства выпали самые тяжёлые годы... было надавить на США; и США, если надо было...(Ялтинской) конференции, прошедшей почти год спустя после донесения Маклина...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>