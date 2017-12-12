США нападут на КНДР во время Олимпиады

Вероятность этого близка к 100%. Решение о войне уже принято. Более удобного случая для американцев может больше не быть.

Война США нужна, а в коалицию агрессоров до сих пор никого затащить не удалось. Мировое общественное мнение тоже пока не на их стороне. Также и возможный ответный удар является сдерживающим фактором.

Все три препятствия может решить Олимпиада. Достаточно пальнуть один раз по Сеулу, — непременно с жертвами, — свалить на Ким Чен Ына и «в ответ» нанести массированный удар по КНДР.

В коалицию автоматически влетают Япония и Южная Корея (еще кто-нибудь), общественному мнению тоже ничего не остается, и под вопросом ответный удар.

Почему под вопросом? Потому, что Соединенные Штаты будут использовать спортсменов и болельщиков в качестве живого щита, чтобы поставить Кима в безвыходное положение. Либо он вынужденно отвечает и погибают иностранные спортсмены и гости со всего мира, — тогда Штаты выставят КНДР как врага всего человечества, либо позволяет уничтожить свой народ, причинив врагу минимальный ущерб.

То, что американцы способны использовать живой щит, сомневаться не приходится, они уже это делают руками ИГИЛ* и укрокарателей.

С первыми все понятно, а вторые размещают артиллерийские батареи рядом с жилыми кварталами (кто не знает), не давая ополченцам отвечать из гуманных соображений.

Кстати, ИГИЛ и укрокаратели, в нарушение международного права, с подсказки и благословения кураторов (или по желанию заказчика), безнаказанно применяют водную и продовольственную блокады, нарушающие международное право.

Не является препятствием для США в достижении своих целей и гибель граждан стран-союзниц, например, МН-17 и южнокорейский самолет в 1983 г.

Олимпиаду, в качестве факторов — «застать врасплох» и «этические колебания соперника», тоже использовали уже дважды, в агрессии против Южной Осетии 2008 г. и на Украине 2014 г. Испачкать украинской кровью сочинские Игры просто не успели, благодаря «Беркуту» и затянувшемуся перетягиванию армии на сторону «майдана».

К тому же предполагаемая гибель спортсменов свяжет руки России и Китаю в расчетливом решении или эмоциональном порыве прийти на выручку народу Северной Кореи.

В общем, цинизма, опыта, кровожадности и экономической целесообразности у США предостаточно, чтобы использовать олимпийских заложников в Третьей мировой войне.

Если Ким будет сомневаться в ударе по мирным участникам Олимпиады, то Япония не останется без его внимания. Впрочем, может, это американцам и нужно — уничтожить чужими руками глобального конкурента, Японию. С Южной Кореей тоже не все однозначно, хотят ли ее вывести из-под удара или нет. Скорее нет, чем да.

Последнее вынужденное испытание ракеты КНДР, способной долететь до США, мало что меняет. Либо американцы уверены, что купировали воздушное пространство вокруг полуострова, либо им известно, что «новая» ракета, к примеру, была инсценировкой северокорейских спецслужб, осведомленных о принятом военном решении Пентагона.

Заявления некоторых американских должностных лиц о возможном запрете своим спортсменам участвовать в Играх говорят не о страхе за их жизнь, а, вероятнее всего, об опасениях саботажа собственными военными приказов командования начать бомбить.

Военные (да и Президент тоже) могут бояться очередного возможного разбирательства в конгрессе по делу гибели граждан США в «Корейской войне 2018», что может поставить крест на их будущем и будущем их потомков.

Еще одним признаком надвигающейся катастрофы является недавнее заявление Трампа о победе США над коммунизмом и в двух мировых войнах, похожее на возможное начало моральной подготовки мирового общественного мнения к тому, что такой «заслуженный победитель» априори не может быть неправ.

Следовательно, его расправа над Северной Кореей будет оправданной и необходимой.

Итак, выгоды США в войне против Северной Кореи:

— создать серьезные миграционные, экологические и экономические проблемы Китаю и России;

— безнадежно ослабить очень сильных конкурентов, Японию и Южную Корею, или уничтожить как таковых;

— существенно задержать рост Китая, чтобы успеть отделить его от Европы и Азии «анакондой», голова которой готова в Европе, а хвост оформится после войны на Корейском полуострове;

— дополнительно подорвать экономику России, лишив ее двух крупных азиатских партнеров, Японии и Южной Кореи;

— прервать наметившееся улучшение отношений, вплоть до возможного заключения мирного договора между Россией и Японией;

— уничтожить успешную, по исходным данным, социалистическую экономическую модель Северной Кореи как пример для беднейших стран, влачащих жалкое существование в псевдодемократической системе;

— помочь пошатнувшемуся авторитету в мире объявлением себя сокрушителем «тоталитарного» коммунистического режима;

— отвлечь мировое внимание от победы России в Сирии;

— взвалить ответственность за вероятную гибель олимпийцев на Россию и Китай как не позволивших раньше раздавить «преступный» северокорейский «режим» и поставить под сомнение их роль в ООН;

— хаотизировать азиатско-тихоокеанский регион для увеличения там своего военного присутствия;

— подорвать рост всего азиатского региона, перетягивающего на себя торговые и финансовые потоки;

— значительно усложнить и сократить морское сообщение между Россией и Китаем (с прицелом на Северный морской путь);

— решить свои экономические проблемы за счет войны и продлить гегемонию;

— и после локальной Третьей мировой войны, как они рассчитывают, будет возможность пересмотреть мировую архитектуру, сложившуюся после Второй мировой, а значит, реформировать ООН под себя.

И этот список не полный.

Даже если они не преуспеют в войне — потеряют меньше, чем если оставят все как есть.

Трудно предположить, что ради таких дивидендов американское чудовище откажется от риска, каким бы бесчеловечным он не был.

Единственное, что может остановить обезумевшего гегемона, это если Россия и Китай объявят о взятии под военную защиту Северной Кореи до и во время Олимпиады, с «условием» прекращения ракетных испытаний. В дальнейшем пролонгировать это соглашение в ООН лет на пятьдесят.

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Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»

*Запрещенная не территории РФ террористическая организация