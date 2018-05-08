Переговоры в Даляне
15:39. 8 мая 2018 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В преддверии намеченных июнь-июль переговоров Ким Чен Ына с Трампа, вождь Северной Корее 2-й раз за короткое время слетал в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином.
Скорее всего (помимо сугубо китайско-корейских отношений) обсуждались вопросы позиции КНДР на переговорах с США и граничные условия возможной сделки.
Чего хочет Китай вполне понятно – полного вывода американских систем ПРО с территории Южной Кореи и вывода/серьезного сокращения американских войск на полуострове. Разоружение американского плацдарма в Южной Корее безусловно усилит позиции КНР в регионе.
Северная Корея хочет иметь гарантии безопасности, что связано не только с выводом американских войск и систем ПРО, но и получением международных гарантий, которые на практике может дать Китай, распространив свой ядерный зонтик на КНДР в рамках прошлогодних заявлений МИД КНР, согласно которым, Китай вступится за КНДР если на ту нападут, но не будет ее защищать, если КНДР сама на кого-то нападет. Получение оформленных гарантий от Китая и передача ему имеющихся ядерных боеголовок, это по всей видимости тот предел, на который Пхеньян готов пойти, но пока "защитные гарантии от Китая" озвучивались лишь на словах и документально нигде не оформлялись.
С США сложнее, пытаясь демонстрировать свою переговорную позицию как силовую, США тем не менее сталкиваются с серьезной проблемой, так как возможная сделка с Пхеньяном и КНДР потребует вывода войск из Южной Кореи, что будет расцениваться как очевидная уступка, но не Пхеньяну, а Пекину, с которым США сейчас развязывают торговую войну. В этом случае получается, что получив необходимые технологии через Китай, Пхеньян разработав свою ракетно-ядерную программу фактически добьется вывода американских войск (чего он требует с 50х годов XX века) с территории Южной Кореи, обменяв это на те возможности, которые приобрел с помощью Китая в последние несколько лет. Кто будет главным гешефтополучателем от такой двухходовки не трудно догадаться.Отсюда и некоторое замешательство в американской прессе на тему "вывода/невывода" https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-in-south-korea-emerge-as-potential-bargaining-chip-1525625173, так как речь идет о торговле позицией, которую США занимают несколько десятков лет, что в первую очередь ослабляет позиции США в противостоянии с Китаем.
Разумеется, нет никаких гарантий, что такая сделка состоится, особенно если США сегодня выйдут из ядерной сделки с Ираном, что в очередной раз продемонстрирует всем желающим, что договора и обязательства США не стоят даже клочка бумаги, на которой они написаны и лучше договариваться с теми, кто свои обязательства выполняет.
В принципе, такой вариант тоже устроит Пхеньян, так как он сможет с чистой совестью говорить, ссылаясь на опыт Ирана, что США легко нарушают свои обязательства и с ними нет возможности договориться по причине их вероломства. При этом северо-корейская пропаганда будет резонно говорить, что вот видите – мы хотели мира, даже испытания прекратили, а они мира не хотели, поэтому ничего не получилось.
Но Китай скорее будет заинтересован в соглашении, так как распространение "единой судьбы человечества" в Юго-Восточной Азиии, требует усиления давления на американскую военную инфраструктуру в регионе. Ядерная программа КНДР тут один из козырей и маловероятно, что ее сдадут Вашингтону за здорово живешь. Не для того Пхеньян получил необходимую технологическую помощь. Цена Вашингтону уже была озвучена.
Источник: colonelcassad.livejournal.com