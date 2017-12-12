«Роскосмос» назвал причину неудачного пуска ракеты «Союз» с 19 спутниками (ВИДЕО)

Первый замглавы «Роскосмоса» Александр Иванов назвал причину неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты «Союз» с 19 спутниками.

По его словам, речь идет о «несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат» и неверных азимутах пуска. Это привело к тому, что ориентацию блока после отделения от ракеты-носителя определили некорректно.

«При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки», — сказал Иванов журналистам.

Комиссия госкорпорации под руководством замдиректора ЦНИИмаш завершила расследование 11 декабря. По ее результатам никаких замечаний к работе космодрома не было. Кроме того, «Союз», «Фрегат» и его составные части, а также двигательная установка отработали согласно заложенному алгоритму.

Однако, продолжил первый замглавы «Роскосмоса», из-за совокупности указанных причин «в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса». «Фрегат» начал разворот, но не успел его сделать, поскольку включился маршевый двигатель. Он придал импульс при неверно ориентированном блоке, и «Фрегат» начал падать.

«Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. <…> Нестыковка заложена еще 20 лет назад», — сказал Иванов.

Он привел в качестве примера комплекс «морской старт», который вообще не имеет постоянного азимута старта — «пришла баржа, ветер дует, баржа встает против ветра, она постоянно меняет азимут старта». При этом подобной рассинхронизации не происходит, так как ракеты «Зенит» отсчитывают азимут так же, как и разгонные блоки «ДМ», использующиеся с ними.

Этих же проблем нет у ракет «Протон», а также всех боевых ракетных комплексов.

При первом пуске с Восточного полезная нагрузка также выводилась на солнечно-синхронную орбиту. Аварии удалось избежать, так как с ракетой «Союз-2.1а» использовался разгонный блок «Волга».

Как отметил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, анализ произошедшего привел комиссию к обнаружению проблем, которые ранее не исследовались.

«Мы столкнулись даже не с тем, что перевернули датчики угловых скоростей, и не с тем, что перепутали припой при сварке, и даже не халатностью и отсутствием дисциплины на производстве, а с особенностями алгоритма программного обеспечения, который составлялся порядка 20 лет назад, и успешно применялся 62 раза при работе разгонного блока „Фрегат“ с других космодромов», — констатировал он.

Особенность данного пуска именно в сочетании «Союз» — «Фрегат» — космодром Восточный, добавил Комаров.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Однако затем не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» № 2–1, который должен был отделиться первым. Аппараты не вышли на целевую орбиту и упали в Атлантический океан.

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