Мы виноваты тем, что хочется им кушать…

Источник: www.stoletie.ru



На сей раз Госсекретарь США говорил от имени не только Вашингтона, но и всего блока НАТО

Общаясь с прессой, Рекс Тиллерсон сказал, что намедни обсуждал отношения с Россией с коллегами из других стран-членов Североатлантического альянса, и пришел к выводу о невозможности нормализации диалога между РФ и НАТО. Нет смысла даже возвращаться к проведению регулярных встреч Совета России с альянсом. Глава Госдепа уточнил, что Брюссель начнет разговаривать с Москвой только после разрешения ситуации на Украине, «прекращения Россией гибридной войны», и возвращения Крыма.

Слушать рассуждения Тиллерсона забавно и грустно одновременно. Чуть более месяца тому назад стало известно, что американцы разместили у границ России в районе Прибалтики «полнокровную» дивизию. Счет американским военнослужащим, официально находящимся на Украине, идет на сотни. НАТО формирует в Европе новые командования. Кроме того, в Старом Свете создаются центры, проводящие против России информационно-психологические операции. Не говоря уже о том, что при открытой поддержке США и других стран-членов НАТО в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот, участники которого ещё задолго до событий в Крыму и Донбассе кричали «Москалей на ножи». Исходя из этого, Россия, естественно, не может выполнить те требования, которые проговаривают власти США. Да и не в наших силах, так как мы не являемся инициаторами противостояния.

За две недели до выступления Тиллерсона ещё более откровенное заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Перед началом саммита «Восточное Партнерство» она назвала Россия враждебным государством, обвинила Москву в противодействии «попыткам роста восточных соседей НАТО» и призвала весь альянс противодействовать Российской Федерации.

Западных политиков нисколько не волнует, что никто из представителей высшего политического руководства России за долгие годы не сказал в адрес США, Великобритании или какой-либо ещё страны – члена НАТО ничего подобного тому, что говорят они.

Никого на Западе не интересует то, что Россия не перебрасывает свои войска к границам Соединенных Штатов и не устраивает госперевороты в странах, являющихся членами альянса. И прерогатива формировать мощные военные группировки на границах у других стран есть тоже только у «исключительных» (цитируя Барака Обаму) наций и настоящих демократий.

Когда российские СМИ объявляют иноагентами и инициируют против них расследования, в США или Великобритании – это борьба за торжество демократии. Когда же в России после долгих лет безмолвного наблюдения за русофобской деятельностью американских и британских телерадиостанций и Интернет-изданий, предпринимают зеркальные меры в отношении средств массовой информации, финансируемых правительствами стран Запада, — это дикость и диктатура…

Действия России вроде присоединения Крыма, гуманитарной и экономической поддержки Донбасса, борьбы с террористами в Сирии – это всего лишь ответные меры, лишь частично купирующие угрозы, исходящие от наступления, развернутого против нас на всех фронтах Соединенными Штатами и их партнерами по НАТО.

Объективно, Запад раздражается от самого факта существования независимой России.

Неконтролируемый рост потребления в странах так называемого «золотого миллиарда» на фоне сомнительной эффективности их экономик в отрыве от колониальной системы, заставляет власти Америки и Европы стремиться к уничтожению любого, кто посмеет показать Африке, Азии и Латинской Америке пример ведения независимой политики. Россия же своим поведением на международной арене учит другие страны тому, что быть безмолвными марионетками в руках элит Соединенных Штатов – совсем не обязательно. И поэтому, чем хуже России, тем лучше чувствуют себя те, кто, находясь в тени, управляют Западным миром.

Как писал гениальный Иван Андреевич Крылов:

«Ах, я чем виноват?» – «Молчи! устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

«Уволочь Россию в темный лес» Западу долгое время не давало только ядерное оружие, гарантирующее фатальное возмездие в самом крайнем случае.

А сегодня, судя по нервным высказываниям Тиллерсона и Мэй, ставки возросли ещё больше. И мощные вооруженные силы в обозримом будущем будут едва ли не единственным залогом нашего спокойного сна…

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

Источник: nstarikov.ru