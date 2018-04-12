Запад без маски

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Думаю, сейчас хорошее время. Хорошее время для всех, кто умеет и хочет думать, и даже для тех, кто не очень хочет, но способен видеть факты такими, как они есть.



Долгое время люди на постсоветском пространстве после развала СССР пребывали в иллюзии прелестей Запада. В мыслях о том, что "там все хорошо" и что мы можем подружиться и жить так, как они.



Сейчас все эти иллюзии рухнули, а очарование оказалось тем, чем и было всегда – мороком.

И дело вовсе не в людях, живущих на Западе, т.е. в США, например, или Европе – там живут, в общем, такие же обычные люди как и мы – со своими особенностями, которые обусловлены страной, традицией и опытом, через который им пришлось пройти.

Когда я говорю Запад, я имею ввиду ту идеологию и то мировоззрение, которые нам пытаются навязать. И очевидно, что за этим процессом стоят люди. Эти люди даже не политики или олигархи – они всего лишь марионетки.



А страны Западного мира как и их СМИ всего лишь проводники этого мировоззрения. Что впрочем не снимает с них никакой ответственности. Как не снимает ответственности с тех представителей элиты ответственности за всю ту ложь и поступки, которые они совершают.

События последних дней в Сирии, дело Скрипаля со всей ясностью показывают, с кем мы имеем дело. Тотальное, ни на чем необоснованное вранье на самом высоком уровне.



Вся суть обвинений в отношении России (или любой другой неугодной страны) полностью соответствует поговорке – "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Всё – больше не нужны ни факты, ни доказательства, ни хоть какое-то следование международному праву или договорам. Это всё не имеет значение. "Хозяин" сказал "виноват" – значит виноват.

Всё, чем занимаются кукловоды мировой закулисы, нацелено на манипуляцию другими странами, их стравливание, порождение войн и грабеж. Вот цель и путь.



Кто с этим несогласен на того обрушивается вся мощь "западного мира". Его нещадно поливают дерьмом и уничтожают через все СМИ "цивилизованного общества". Факты, как и другие точки зрения, никакого значения не имеют – их никто не слушает и в принципе заслушивать не собирается.

Все западные ценности тоже показывают себя во всей красе. В реальности толерантность нужна лишь для того, чтоб разрушать семью, популяризировать геев и наводнить Европу эммигрантами.



В остальном же никакой толлерантности ни к кому. Абсолютная нетерпимость к любой другой точки зрения, кроме той, например, что доведена вассалам из Вашингтона.

Все сказки о свободе личности на Западе разбились о реалии тотальной слежки и тотальном рабстве населения перед правительством и финансовыми институтами.



Все рассказы о свободе, которую несут США другим странам, превращаются только в войны, которые начинаются без всякой причины. Чтобы уничтожить страну, достаточно помахать в телевизоре пробиркой со стиральным порошком – и полная безответственность и безнаказанность.

Вся нравственность сводится к тому, что все традиционные общества, их культура, их ценности, которые формировались веками и передавались из поколения в поколение, попираются катком зомбо-одурачивания, и вместо этого новые поколения выращиваются в формате тупых и ограниченных потребителей сникерсов – и больше ничего.

Запад может быть добрым только тогда и с теми, кто полностью под него ложится и кто соглашается с тем, что его будут держать за раба, убивать грабить, а его детей воспитывать дебилами… таково "партнерство" Запада. В противном случае непослушных ждет звериный оскал и война на уничтожение без всяких правил.

И за всеми этими прелестями разрушения моральных ценностей, оболванивания, войн и грабежей стоит лишь одно: деньги. Там, где деньги правят бал, нет ничего хорошего. Где это главная ценность – нет никаких любви и дружбы: там только уничтожение. Прибыль превыше всего и она диктует все.



Вся история Запад построена на этом, и сейчас ничего не изменилось. Надо начать войну – она начнется, надо убить неугодных политиков – их убьют и никакая законность этому не помешает.



Приоритет наживы превращает людей в зверей – альтернативы тут нет. Сколько нам ни рассказывали, что "рынок все наладит и отрегулирует" – всё, что он наладил, в конечном итоге, это обнищание и вымирание населения и переход денег от народа в карманы кучки олигархов.

И даже эти "карманные" олигархи, которые всего лишь служат мешками для других людей, познали прелести Запада. Вдруг оказалось, что в случае необходимости все законы рынка и западной экономики отменяются и деньги просто так изымаются в пользу тех, кто всё это и затеял. Простой отъем денег безо всяких правил – вот и всё, что надо знать о западном "бизнесе".



А ведь в школах экономики западного образца этому не учат. И хорошо, если хозяин просто отберет деньги, а то ведь может полония подсыпать за воротник, чтоб и своей смертью раб-варвар послужил на благо "белого господина". Добро пожаловать в западный бизнес:)

Перечислять все прелести Запада – никаких слов не хватит, но я думаю, что сейчас для тех, кто хочет видеть – всё очевидно. Всё, что нам рассказывали про Запад и его прелести, его "дружбу" – всё это ложь. Точно такая же ложь, как в басне Крылова о Лисе, которая рассказывала Вороне, какой она замечательный "партнер" только лишь для того, чтобы отобрать сыр.

Запад, по факту, понимает только силу. Только силой можно заставить его считаться с собой. Но это вовсе не значит, что мы должны уподобиться им в способах достижения целей – иначе сами превратимся в Запад. Сила нужна для того, что отстоять свое право быть и оставаться такими, какие мы есть.

Владимир Тарков