Как спасти детей от гаджетов

Увлечение современных детей компьютерами, телефонами, электронными средствами связи стало просто повальным. На улицах часто можно видеть, как подростки идут через дорогу со включенными гаджетами и даже не смотрят по сторонам, не видят светофор, не слышат громкие сигналы раздраженных водителей. Только лихорадочно тыкают кнопки! А то возьмут и остановятся посреди проезжей части — видимо, момент игры самый захватывающий, и тут уж им вообще ни до чего.

Наши дети стали не наши дети, — с горечью говорят родители, — и мы не знаем, как отучить их от этой электронной напасти. Она захватила весь мир, и мы не в силах ей противостоять». В помощь тем, кто пытается решить эту воспитательную проблему, публикуем одну историю — на раздумье. Молодые родители рассказывают о первом знакомстве их маленькой дочки с цифровым миром:

«Маша с рождения была жизнерадостным и спокойным ребенком: ни капризов, ни тревожных ночей, ни проблем с питанием. В нашей семье царило счастье! Росла любопытной, её интересовало всё: книжки, игрушки, листики, цветочки. Мы с мужем решили, что развивать дочку надо всесторонне, и — потеряли контроль! Стали «проглатывать» всё, что подавалось в интернете под «развивающим» соусом. Поэтому очень рано, в 6-7 месяцев, Маша посмотрела свой первый мультик. Заметив, как он её заинтересовал, мы стали включать их регулярно. Рассуждали так: если это нравится ребенку, почему бы и нет?

К году Маша пересмотрела многие российские и иностранные мультфильмы. Познакомилась с Лунтиком, Фиксиками, Свинкой Пеппой, а телеканал «Карусель» стал для нашей семьи родным и любимым. Дочке всё больше хотелось его смотреть.

В то же время Маша стала осваивать гаджеты. Когда ей было 9 месяцев, мы закачали в смартфон всякие интересные приложения (музыкальные, с голосами животных) и давали их дочке. Она быстро освоила виртуальные игры и при первой возможности вырывала телефон у нас из рук.

Остановиться бы нам тогда да задуматься, что мы творим. И зачем? Но нет! Мы с мужем пошли дальше. Решив, что дочка уже созрела для собственного гаджета, закачали все те игры на планшет. Друзья и родные, приходя к нам в гости, восхищались тем, как она ловко справляется с ним: и сама «развивается», и у родителей есть свободное время.

Забили тревогу мы только тогда, когда у нее снизился темп развития речи, начались нарушения сна. Раньше она всегда легко укладывалась, а тут вдруг стала капризничать, закатывать истерики и даже драться. К тому же, у неё резко пропал интерес к другим любимым занятиям: рисованию, музыке, книгам с картинками. Ей всегда нужен был только планшет.

В глубине души я догадывалась, почему так происходит, но пыталась найти себе оправдание. Потом стала искать ответ в соцсетях, читала рекомендации медиков и психологов, изучала опыт родителей. Обобщив все полученные сведения, я ужаснулась: в пользу такого «раннего развития», которому поддались мы с мужем, не было ни одного здравого аргумента. Ни одного! Мне так хотелось найти золотую середину, но детские врачи и эксперты были единодушны: до трех лет — полный отказ от электроники, а потом — строго ограниченный доступ и только в целях образования.

Я наткнулась на историю о трехлетней девочке с цифровой зависимостью. Она ничем не интересовалась, не играла, даже не наблюдала за другими детками. Просто сидела и смотрела в одну точку. И прошло немало времени, прежде чем ситуация хоть как-то исправилась. Я глубоко задумалась. Вспомнила, как носила Машу под сердцем и мечтала о том, как мы будем вместе гулять, разговаривать, заниматься творчеством, готовить. Телевизор и планшет в мои планы совершенно не входили.

После откровенного разговора с самой собой поняла, что за намерениями дать ребенку «всестороннее развитие» скрывалась банальная лень и принцип удобства. Муж со мной согласился, и мы решили все изменить. И вот телевизор отключен от сети, планшет и смартфоны спрятаны в шкаф. Новую жизнь начали с того, что провели подготовительные беседы с дочкой, с бабушками и дедушками. Мы были готовы к истерикам и долгой обороне. Придумали целую программу замены ценностей, чтобы не давать ребенку скучать и как бы заново открывать живой, яркий мир.

В первый день Маша пару раз попросила планшет, иногда подходила к телевизору, просила включить мультик на компьютере. Но, услышав, что техника не работает, а мультики потерялись, она чуть-чуть покапризничала, а потом начала искать взамен что-то другое, с чем мы ей и помогали. А через неделю она уже и думать забыла про мультики и планшет.

Вот эти нехитрые приемы, что сделали переход безболезненным. Для начала мы заменили мультфильмы на песенки и вместе их слушали. Купили книги про персонажей из любимых мультиков. Сегодня в продаже есть музыкальные книжицы с кнопками-песенками, которые в первое время могут заменить ребенку компьютер или планшет. Дочка разглядывала их и очень радовалась, узнавая и называя всех героев по именам. Чуть позже к таким книгам прибавились журналы с наклейками, эти картинки тоже можно двигать с места на место.

И вот что мы заметили: стоило нам отказаться от электронных средств, как чтение снова стало любимым занятием. Теперь мы можем весь день провести с книжками, и дочке не будет скучно. Однажды решили поиграть в кукольный театр. Куколок можно купить в магазине или сшить самим. Все фигурки маленькие и стоят недорого. Сценой служил детский стульчик, а игрушки были актерами. На ходу придумывали простенький сюжет: от маленьких поучительных зарисовок до повторения фраз вежливости. И разыгрывали мини-спектакль не дольше двух минут.

У нас получился тот же мультик, только еще лучше, ведь тут можно потрогать всех героев и самому придумать сюжет. Маша с восторгом приняла эту идею и сейчас уже сама придумывает сценарий и готовит собственное представление: куклы у нее здороваются, узнают о делах друг друга, кушают, купаются, ложатся спать.

Вскоре после отмены гаджетов у дочки появился интерес к аудиосказкам. Она с упоением слушала «Бременских музыкантов» и «Кошкин дом», а музыкальную оперу «Мойдодыр» мы вообще выучили наизусть и теперь можем процитировать любой отрывок. Все эти сказки тоже есть в открытом доступе, слушать их, не переслушать.

Маша снова стала рисовать и лепить, раскрашивать сказочных героев, освоила мелки, краски, фломастеры, карандаши, пластилин, аппликации, лепку. Материал мы используем разный: глину, тесто, кинетический песок. Лепка – это еще одна отличная замена мультикам и планшету. Чуть позже купили удобный детский диапроектор «Светлячок» и кассеты со сказками и потешками. Смотреть диафильмы стали на стене в детской комнате: темнота, яркие красивые картинки, а фоном идет качественная озвучка. Ребенок был в восторге! Сейчас это одно из самых любимых наших занятий.

Чаще мы стали ходить и на прогулки. В парке садились на скамейку и наблюдали за всем, что происходит вокруг. Любая шишка или листок могут стать поводом для увлекательной сказки. Однажды в самом центре города обнаружили ракушку. Интересно, как она там оказалась? Мы научились эти мелочи замечать.

Что было сложнее всего в нашем эксперименте? Пересилить себя, перешагнуть через свою привычку к удобству, изменить свой образ жизни, отказаться от телевизора и постоянно пребывания в интернете. И вот оказалось, что без гаджетов жить гораздо лучше!

Нам было так интересно проводить время с дочкой, будто мы сами стали любознательными фантазерами-детьми. И к телевизору нас больше не тянуло. Со смартфонами первое время было сложнее: ограничили себя до ответов на звонки и сообщения. Все усилия окупились с лихвой. В свои два года Маша отлично разговаривает, может спеть пару куплетов песенки, рассказать стишок или простую сказку, проявляет интерес ко всему новому, с удовольствием учит буквы, цифры и нотки. У нее развивается фантазия. Она стала более самостоятельной. Мы сделали неожиданный вывод: те свободные минуты, которые так ищут родители, отдавая детей на растерзание гаджетов, появились будто сами собой. А все потому, что ребенок научился сам себя занимать. И мы стали узнавать свою прежнюю дочку – спокойную, жизнерадостную, позитивно настроенную. Капризы и истерики сошли на нет.

Так своевременный отказ от гаджетов помог искоренить нашу родительскую лень, научил выбирать не самый легкий путь, а самый полезный, и подарил радость общения с ребенком. Мы пока не знаем, какими будут наши отношения с цифровым миром в будущем, но знаем наверняка: в душу ребенка надо закладывать не мертвые виртуальные игры, а живой мир природы и нормальных человеческих ценностей.

И напоследок обращаемся к родителям, которые тоже хотят уберечь детей от раннего цифрового влияния: попробуйте! Не сомневайтесь! Просто однажды выключите телевизор и спрячьте подальше планшет.

Принять это решение никогда не поздно. Тот яркий, красочный, ЖИВОЙ мир, который вы откроете ребенку, точно стоит всех усилий. Мы не хотим навязывать свою точку зрения. Все любящие родители желают своему ребенку только хорошего и выбирают для него то, что считают правильным. Год назад мы с мужем сделали свой выбор и ни разу об этом не пожалели…