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Эпидемия гриппа – оружие массового поражения? Пётр Гаряев

18:39. 11 декабря 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Как остановить болезни нового типа

Доктор биологических наук, академик РАЕН и РАМТН Пётр Гаряев – рассказывает о том, что представляют из себя эпидемии нового типа, и что нужно делать, чтобы иметь возможность бороться с ними. 

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Код Бога. Лингвистико-волновая генетика, Гаряев Пётр Петрович


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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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