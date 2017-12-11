Эпидемия гриппа – оружие массового поражения? Пётр Гаряев
18:39. 11 декабря 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как остановить болезни нового типа
Доктор биологических наук, академик РАЕН и РАМТН Пётр Гаряев – рассказывает о том, что представляют из себя эпидемии нового типа, и что нужно делать, чтобы иметь возможность бороться с ними.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai