Эпидемия гриппа – оружие массового поражения? Пётр Гаряев

Концептуал СМИ Как остановить болезни нового типа

Доктор биологических наук, академик РАЕН и РАМТН Пётр Гаряев – рассказывает о том, что представляют из себя эпидемии нового типа, и что нужно делать, чтобы иметь возможность бороться с ними.

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