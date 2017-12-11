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Дестабилизация – сознательный выбор США

10:40. 11 декабря 2017 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:

Решение США признать Иерусалим в качестве столицы сразу и серьезно усложнило обстановку на Ближнем Востоке. И не только там. Американские посольства переходят на осадное положение по всему миру, опасаясь нападений и терактов.  В Европе уже начались атаки на еврейские объекты.

Почему же США так поступили? Зачем подлили масла в огонь Ближневосточного беспокойства? Почему именно сейчас решили добавить проблем дипломатам и государствам практически всего мира?

Для того, чтобы разобраться, напомним историю возникновения, этого сложного для окончательного разрешения, вопроса.

«И Израиль, и Палестинская автономия официально считают Иерусалим своей столицей, не признавая такого права за другой стороной. Израильский суверенитет над восточной частью города официально не был признан ООН и значительной частью международного сообщества. Органы власти Палестинской автономии вообще никогда в Иерусалиме не находились.

Статус Иерусалима — предмет горячих дискуссий. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 181 от 29 ноября 1947 года, известная под названием «Резолюция о разделе Палестины», предполагала, что международное сообщество возьмёт под свой контроль будущее Иерусалима после окончания британского мандата (15 мая 1948 года).

В 1950 году Израиль объявил Иерусалим своей столицей. В Иерусалиме находятся Кнессет (израильский парламент) и все государственные и правительственные учреждения Израиля. В 1948-1967 годах, когда Восточный Иерусалим был оккупирован Иорданией, этот статус распространялся только на западную часть города.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль аннексировал Восточный Иерусалим, таким образом получив контроль над всей территорией города, законодательно отделил Восточный Иерусалим от западного берега реки Иордан и объявил свой суверенитет над объединённым Иерусалимом.

Законом об Иерусалиме от 30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

ООН не признает аннексии Восточного Иерусалима. После того, как 15 августа 2006 года правительство Коста-Рики объявило о переводе своего посольства из Иерусалима в Тель-Авив, а 25 августа того же года правительство Сальвадора последовало его примеру, в Иерусалиме не осталось дипломатических миссий иностранных государств. Почти все страны размещают свои посольства в районе Большого Тель-Авива, за исключением Боливии и Парагвая, чьи посольства располагаются в пригороде Иерусалима Мевасерет-Цион. Конгресс США ещё в 2000 году принял решение о переносе посольства в Иерусалим, однако правительство США постоянно откладывало выполнение решения. В настоящее время посольство США находится в Тель-Авиве, а в Иерусалиме находится Генеральное Консульство США.

В Восточном Иерусалиме располагаются консульства США и некоторых других стран, осуществляющих контакты с Палестинской автономией.

Иерусалим имеет совершенно особый статус как место расположения святынь иудаизма, христианства и ислама. Святынями для евреев является Храмовая гора и её западная стена — Стена плача («Котель»); для мусульман — мечети на Храмовой горе (религиозный архитектурный комплекс Аль-Харам аль-Шариф), а для христиан всех конфессий — Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) и множество церквей, возведённых там, где ступала нога Иисуса». (Источник)

Вспомнив сложную историю создания государства Израиль, мы, мимоходом, можем отметить для себя один любопытный факт. О нем нам почему-то не говорят совестливые ведущие радио «Эхо Москвы», так любящие напоминать об «аннексии Крыма» и «оккупации Донбасса». Израиль «взял» Восточный Иерусалим, потом объявил его своей территорией.

И – ничего. США, так пекущиеся якобы о международном праве, отчего-то не ввели против израильтян санкции. А теперь вот ещё и признали тот самый Иерусалим (часть которого Израиль захватил) «единой и неделимой» столицей этого государства.

Вывод из всего этого прост: нет никаких правил, есть интересы. И хотя преследовать эти интересы надо по правилам, иногда за рамки этих правил можно и выходить. Поэтому слово «никогда», звучащее от либералов, мол, никогда Запад не признает Россию в её новых границах, должно вызывать у нас всего лишь улыбку. «Никогда» в дипломатии не бывает, и нет ничего более изменчивого в мире, чем государственные границы.

Теперь вернемся к вопросу, зачем и почему США признали Иерусалим столицей Израиля именно сейчас.

Что интересно, даже самому Израилю это сегодня, как ни странно, вовсе не с руки. Признание Иерусалима столицей Израиля пробудило уже, казалось бы, забытые чувства арабского единства. Благодаря серии цветных революций, инспирированных западными спецслужбами, и получивших романтическое название «арабская весна», Израиль сумел резко улучшить свое положение в регионе.

Основными противниками еврейского государства в регионе являлись: Ирак, Сирия, Египет, Иран. В результате войн и хаоса Сирия ослаблена и ей не до Израиля, не до возвращения точно так же оккупированных израильтянами (по мнению ООН) Голанских высот. Ирака как государства вообще ПОКА нет. Египет погружен в свои проблемы и лишь один Иран усилил своё присутствие в регионе, и именно по его объектам и наносят бомбовые удары израильские самолеты на  сирийской территории. Таким образом, использование запрещенными в России ИГИЛ-ДАИШ идей халифата, «удивительным» образом помогло именно Израилю и разрушило или ослабило арабские государства региона. Это к вопросу о лозунгах и реальных итогах, а значит о реальных целях.

Демарш Трампа вновь возвращает всех арабов и вообще всех мусульман в плоскость антиизраильской повестки дня. Об Израиле несколько подзабыли в хороводе гражданских войн и терактов, которые в Сирии и Ираке стали куда более частым явлением, чем в Израиле. И вот США опять «подсвечивают фонариком» — вот тут Израиль, он захватил Иерусалим, если кто забыл …

Ничего, кроме напряженности, столкновений, терактов и войны решение США принести не может. Именно так, кстати, его и надо называть. Не решение Трампа, решение США. Ведь во всех остальных вопросах нынешний президент США полностью продолжает традиционную внешнюю политику Вашингтона. А в этом вопросе, что – нарушил? Нет, продолжил. Политика Штатов направлена сегодня на максимально возможную дестабилизацию всех регионов, разжигание новых конфликтов и размораживание старых. И это уже, кажется, начинают понимать, даже проамерикански настроенные политики в Киеве.

После военного поражения ИГИЛ в Сирии, следует ожидать его поражения в Ираке. Война, того и гляди, может закончиться. Вашингтону нельзя этого допустить. А, значит, пора активировать новые контуры конфликта. В ход пошел «курдский вопрос», чьё самоопределение способно ввергнуть в войну весь регион и даже Турцию с Ираном.

Именно поэтому Штаты и подкинули в костер ещё топлива в виде признания Иерусалима столицей Израиля – новый (старый) очаг напряженности.

Тот факт, что Вашингтон снова продемонстрировал всему миру, что верить ему нельзя, что договариваться с ним бесполезно, что все «мирное урегулирование» будет на раз принесено в жертву – ну, разве это новость?

Только сильная суверенная страна сможет вызывать у США уважение. Никаких других «параметров» это потенциальное уважение иметь не может: ни степень демократичности, ни «сменяемость власти», ни покаяние в несуществующих или застарелых исторических проблемах. Ничего из этого не поможет не стать «полем битвы» за интересы США.

Кроме того, чтобы быть сильным и уверенным в своей правоте.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

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    Maleos 11 декабря 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Уже сами США подсказывают всем: да уе-бите же по нам, наконец, холуи вы сраные и шлепперы. Мы уже и миллионы пластиковых гробов заготовили, и для полиции миллиарды патронов закупили, вы только начните! А пока мы будем соваться во все ваши дела, потому что вы трусы и холуи, и мы, жыдыыы, будем вас доить, стричь и резать до последнего, а потом, когда США развалятся, мы опять будем вас стричь, доить и резать, окопавшись в другом месте, потому что вы дебилы и трусы, в упор не хотите видеть нас, ваших заклятых врагов, и делаете вид, что сами во всём виноваты, и вы правы, потому что трусы и дебилы… Вот именно это говорится уже практически в открытую…

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