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Звукотерапия – медицина будущего. Часть 1

23:04. 10 декабря 2017 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

06 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Звукотерапия – медицина будущего”.

Автор-сказитель – Михаил Волк

часть 2 https://youtu.be/roTe3sF864I

Сегодня большинство людей, находясь в условиях городского шума, который выводит из гармонии и равновесия, лечатся одним способом – таблетками. Намного проще, не читая этикетки, понадеяться на чудотворную силу химического вещества, чем попробовать самому как-то повлиять на свою жизнь. Мы поговорим об альтернативных методах гармонизации собственного организма посредством целительных звуков, разберём, как это работает и почему исцеление звуком в перспективе может стать доминирующей формой лечения на планете.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 06 декабря 2017 в 20 часов по Москве.

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Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 23162 8112
    Люся 11 декабря 2017 в 1:20 Ссылка Пометить
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    И опять только о мире видимом,а как же невидимый мир,ведь он существует?Человека окружает биополе,как и всякое живое на земле.Ведь изучается эта часть организма и она более значимая для его здоровья.Именно благодаря биополю мы входим в мироздание,являемся его частью,ведь проявленное видимое нами составляет всего 5% от существующего мира!
    http://sibdeu.narod.ru/otkrit.htm

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