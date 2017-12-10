Звукотерапия – медицина будущего. Часть 2

06 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Звукотерапия – медицина будущего”.



Автор-сказитель – Михаил Волк



часть 1 https://youtu.be/ckZKCblbju0



Сегодня большинство людей, находясь в условиях городского шума, который выводит из гармонии и равновесия, лечатся одним способом – таблетками. Намного проще, не читая этикетки, понадеяться на чудотворную силу химического вещества, чем попробовать самому как-то повлиять на свою жизнь. Мы поговорим об альтернативных методах гармонизации собственного организма посредством целительных звуков, разберём, как это работает и почему исцеление звуком в перспективе может стать доминирующей формой лечения на планете.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 06 декабря 2017 в 20 часов по Москве.



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Источник: www.youtube.com