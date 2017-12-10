Расчеловечивание врачей – услуги вместо здравоохранения
Почему мы против «оптимизации» медицины, всяких «госуслуг» и требуем возврата к здравоохранению, запрета для госклиник любой «коммерции»? Потому что налицо не только лишение нас права на здравоохранение, но и расчеловечивание врачей.
Поликлиника РАН – не для «академиков», а для учёных, со скромной зарплатой или пенсией. Попытка записаться к опытному врачу: по ОМС – нет, он теперь только по ДМС или за плату. Весь «офисный планктон» из соседних конторок – к лучшим врачам. Не говоря уже о ведомственных клиниках для газпромов, Центробанка и т.п. А кому уже за 70–80, кто созидал всё то, на чём олигархат и его прислуга теперь паразитируют, – мимо. Им не только ведомственная медицина, но даже и в пределах общего «медстраха» опытные врачи теперь не положены.
И «новация»: даже этот нищенский минимум власти хотят заставить людей «софинансировать»…
Но если думаете, что, заплатив «живые деньги», получите что-то стоящее – иллюзия.
Похоронил своего первого научного руководителя – у него была своя инженерная компания. На поминках сотрудники вспоминали о Человеке. Но близкие рассказали мне, как он ушёл.
Положили в госклинику на платной основе. Ухудшение – перевели в реанимацию и сказали доплатить. Близкие оплатили и переспросили, не надо ли ещё предоплату? Нет, не надо.
Но спустя несколько минут (внимание): «Реаниматологи не могут осуществлять реанимационные мероприятия, пока нет предоплаты!»
На вопрос «Сколько?» – пожали плечами.
Быстро внесли всё, что с собой было, – двести тысяч. Спрашивают: с оплаченным счётом – бежать в реанимацию? Нет, говорят: «У них на мониторе предоплата высветится».
Сердце вновь запустить не удалось…
Была ли задержка спасения и на сколько? На минуту? На две?
Противоречит ли это закону, постановлениям, инструкциям? Будут ли обращаться в прокуратуру? Это дело родных и близких.
Для сравнения: известный человек, с которым я поделился этой историей, рассказал, как было с ним во Франции, когда прихватило сердце. Спасатели, когда ему стало получше, не позволили пройти и двадцать метров до скорой помощи – отнесли на носилках. Далее – манипуляции на месте и в клинику. Всё это время его товарищи пытались кому-нибудь заплатить. От них отмахивались как от мешающих (!) делу. И потом объяснили: сначала человека спасают, приводят в порядок, а после этого – все переговоры. Но не врачей, а клиники. И не с пациентом, а со страховой компанией. Но спрашивать, есть ли у него страховка, никому и в голову не пришло.
У нас же сейчас (рассказывает знакомый детский врач): на каждой планёрке главный вопрос – сколько заработано денег? И инструктаж: сложных детей – не брать. Притом что эта клиника всегда вела самые сложные случаи – детей привозили со всего СССР. Но это было во времена ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, а не «медицинских услуг».
Настоящие врачи находятся: нарушают циничные указания, выполняют свой долг – вопреки насаждаемой (законами о коммерциализации социальной сферы, требованиями ВТО по «услугам» и т.п.) людоедской системе.
Кто-то согласится со мной. А кто-то спросит, как в советском анекдоте: «Чем не довольны? Всем? Так почему с парикмахерской начали?»
Да, корень проблем страны не в этой «парикмахерской». Но на её примере, надеюсь, очевидно, куда нас ведут. И потому, как выражение необходимого нам разворота, актуален лозунг: устроивших такую «парикмахерскую» – гнать взашей!
Вместо варварской системы «медицинских услуг» – всеобщее здравоохранение. При всех его возможных и известных дефектах, тем не менее оно – человечно.
Источник: nashaplaneta.su
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Несмотря на свои предвыборные обещания и предписанные обязанности, власть своими инструкциями и указаниями – уничтожает социальные обязательства государства, переводя весь госаппарат на СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ вместо обязательств перед народом, незаконно вводятся ювенальные технологии, а сейчас уже вовсю идёт процесс чипизации… и т.д. и т.п… Налицо видно, что деятельность чинуш ВСЕХ уровней и есть та подмена ценностей, согласно каббале.
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уважаемый что вы скулите,вы против Сталина,Ленина(который выступал за бесплатную медицину,а не медицину профессора Преображенского)и СССР,а теперь скулите путин виноват.Да вы голосовал за либералов ЕДРО..этого досточно,сделали свой выбор.поздравляю,де.би лл!
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Тебе бы, для начала, надо бы вежливости надо учиться, а не вести беседы с людьми… Я за сталинский социализм (призрачно напоминающий Ведическое общество) с послевоенного времени и до его коварного убийства. И тебе бы ума набраться, а уж потом пасть разевать… Ты про этого бланка-ленина тут ноешь?:
- “пусть 90% русского народа умрёт, но 10% доживет до мировой революции”…
- “русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы”…
- “русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нация-ми…”
- ” Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе.”
- ” русские – тютя, рохля, ленивы…”
- ” русская интеллигенция не мозг нации, а *****…”
- “партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он – мерзавец”…
- все нравственно, что идет на пользу большевиков”…
- “Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами…”
- “необходимо шире применять расстрелы…”
- “раздайте русским дуракам работу…”
- “давить Русь и великорусскую шваль…”
- ” В политике нет нравственности, а есть целесообразность.”
- “У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная”.
А его друг и соратник товарищ Троцкий вторил ему еще хлеще:
- “Это русское *****, надо столкнуть лбами…”
- “Камня на камне не оставить от России и русского хлама…”
И наконец “Классическое”: в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу: “О каких русских вы говорите? Я таких не знаю…”
Или ты из-за этого на его стороне?:
http://luzars.ru/news_1362946963.html
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американский экономист ,советник Кенеди,выступал против платной медицины.Он считал ,что это обязанность государства,также как образование и экология.