Опасно! Депрессия – разрушитель головного мозга!

А Вы когда-нибудь задумывались над таким безобидным на первый взгляд понятием как депрессия?

А если добавить к этому следующие несколько симптомов, то нужно срочно бить тревогу:



ежедневный упадок сил, причем с самого утра;



постоянное чувство вины;



низкая самооценка;



рассеянное внимание;



сомнения в действиях;



постоянно хотите спать или, наоборот, не можете уснуть;



потеря интереса или радости к любимым ранее делам и занятиям;



тревога;



постоянные размышления о смерти или суициде;



уменьшение или увеличение веса более чем на 5% за месяц.



А теперь разберемся, как физически реагирует мозг на воздействие депрессивного расстройства.

Каждый из нас хотя бы раз называл так свое состояние, когда накатывала волна плохого настроения и полного безразличия ко всему. Между тем не все понимают реальную угрозу этого страшного диагноза.– это настоящий бич современного социума. Это заболевание разрушает не только нашу психику, но и головной мозг, что приводит к физическим недугам. Специалисты пользуются термином «большое депрессивное расстройство» (БДР или клиническая депрессия). И это не просто страшные слова. В настоящее время это одна из главных причин, наносящих непоправимые увечья людям в каждом уголке мира.Как показывает статистика, около 10% зрелого населения уже стали жертвами этого диагноза. Депрессия беспощадна ко всем возрастным категориям людей. Задумайтесь. Вы заметили у себя мрачное настроение с самого пробуждения, полное безразличие к работе и любым ежедневным заботам, и даже общение с близкими не приносит былой радости? Если да, то пора наведаться к специалисту. Налицо все признаки клинической депрессии.1.В случае заболевания в возрасте до 21 года фиксируется уменьшение объема головного мозга. Это, в свою очередь, связывают с увеличенными на 3% боковыми желудочками (взаимосвязанных полостей, заполненных спинномозговой жидкостью).2. В нашем мозге присутствует амигдала (участок мозга миндалевидной формы), которая участвует в развитии эмоций. У больных БДР она «усыхает» и уменьшается на 4%, в отличие от жизнерадостных людей.3. Больные БДР, в отличие от здоровых людей, имеют отклонение в объеме гиппокампа на 11%. Гиппокамп – это часть так называемого «обонятельного мозга». Он отвечает за обработку памяти, отправляя краткосрочную в долговременную. Помимо этого гиппокамп контролирует наши движения, ориентируя нас в пространстве.Но есть и утешительная новость. В случае своевременного диагностирования и лечение симптомов БДР, необратимые изменения в мозге могут быть предотвращены.Вышеизложенная информация, мягко говоря, пессимистична. Но все это было изложено с одной целью: очень важно следить за своим моральным состоянием. Предупрежден – значит, вооружен! Осознание перечисленных симптомов и последующее своевременное обращение к специалистам убережет Вас от самых негативных последствий. К тому же, современные методы лечения БДР включают не только медикаментозные меры, но и различные когнитивные упражнения в виде игр, развивающие логику, память, внимание и концентрацию.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com