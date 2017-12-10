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Опасно! Депрессия – разрушитель головного мозга!

23:14. 10 декабря 2017 Просмотров - 138 2 коммент. Опубликовал:
А Вы когда-нибудь задумывались над таким безобидным на первый взгляд понятием как депрессия?

Каждый из нас хотя бы раз называл так свое состояние, когда накатывала волна плохого настроения и полного безразличия ко всему. Между тем не все понимают реальную угрозу этого страшного диагноза.



Депрессия – это настоящий бич современного социума. Это заболевание разрушает не только нашу психику, но и головной мозг, что приводит к физическим недугам. Специалисты пользуются термином «большое депрессивное расстройство» (БДР или клиническая депрессия). И это не просто страшные слова. В настоящее время это одна из главных причин, наносящих непоправимые увечья людям в каждом уголке мира.

Как показывает статистика, около 10% зрелого населения уже стали жертвами этого диагноза. Депрессия беспощадна ко всем возрастным категориям людей. Задумайтесь. Вы заметили у себя мрачное настроение с самого пробуждения, полное безразличие к работе и любым ежедневным заботам, и даже общение с близкими не приносит былой радости? Если да, то пора наведаться к специалисту. Налицо все признаки клинической депрессии.


А если добавить к этому следующие несколько симптомов, то нужно срочно бить тревогу:

  • ежедневный упадок сил, причем с самого утра;

  • постоянное чувство вины;

  • низкая самооценка;

  • рассеянное внимание;

  • сомнения в действиях;

  • постоянно хотите спать или, наоборот, не можете уснуть;

  • потеря интереса или радости к любимым ранее делам и занятиям;

  • тревога;

  • постоянные размышления о смерти или суициде;

  • уменьшение или увеличение веса более чем на 5% за месяц.

А теперь разберемся, как физически реагирует мозг на воздействие депрессивного расстройства.

1.В случае заболевания в возрасте до 21 года фиксируется уменьшение объема головного мозга. Это, в свою очередь, связывают с увеличенными на 3% боковыми желудочками (взаимосвязанных полостей, заполненных спинномозговой жидкостью).

2. В нашем мозге присутствует амигдала (участок мозга миндалевидной формы), которая участвует в развитии эмоций. У больных БДР она «усыхает» и уменьшается на 4%, в отличие от жизнерадостных людей.

3. Больные БДР, в отличие от здоровых людей, имеют отклонение в объеме гиппокампа на 11%. Гиппокамп – это часть так называемого «обонятельного мозга». Он отвечает за обработку памяти, отправляя краткосрочную в долговременную. Помимо этого гиппокамп контролирует наши движения, ориентируя нас в пространстве.

Но есть и утешительная новость. В случае своевременного диагностирования и лечение симптомов БДР, необратимые изменения в мозге могут быть предотвращены.

Вышеизложенная информация, мягко говоря, пессимистична. Но все это было изложено с одной целью: очень важно следить за своим моральным состоянием. Предупрежден – значит, вооружен! Осознание перечисленных симптомов и последующее своевременное обращение к специалистам убережет Вас от самых негативных последствий. К тому же, современные методы лечения БДР включают не только медикаментозные меры, но и различные когнитивные упражнения в виде игр, развивающие логику, память, внимание и концентрацию.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: депрессия, психология
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2 коммент.»

  • 23159 8109
    Люся 11 декабря 2017 в 0:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Полезная статья.Депрессия не грозит тем,кто увлечён своим делом,кто любознателен и вечно в поисках истины,тем,кто знаком с методиками самосовершенствования и понял в чём предназначение человека.

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  • 6823 3881
    Кирилл 11 декабря 2017 в 1:50 Ссылка Пометить
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    Терять рассудок, делаться больным,
    живым и мертвым стать одновременно,
    хмельным и трезвым, кротким и надменным,
    скупым и щедрым, лживым и прямым.

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