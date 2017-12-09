Первый контрудар: как советские пограничники били врага.

Подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне не ограничивается Брестской крепостью, Сталинградом, Курском или обороной Москвы. Практически на вторые сутки войны Советская армия смогла отбить у противника, обрушившего всю мощь бомб, танков и авиаударов, целый город.Поступь «Барбароссы» и ярость БрестаДиректива под номером 21, в составлении и утверждении которой принимало участие все военно-политическое руководство Германии, не предполагала оборонительных действий. Длительная подготовка, дезинформация, стягивание войск к границе и неожиданное нападение должны были сломить сопротивление Красной армии одним молниеносным ударом.Вторжение в Советский Союз впечатляло своим масштабом: боевые действия развернулись на фронте протяженностью почти три тысячи километров и включали в себя три ключевых направления для удара – Москву, Киев и Ленинград.Вопреки расхожему мнению, первые часы вторжения на территорию СССР не были для вермахта легкой прогулкой: советские солдаты отбивались до последнего, обороняя каждое здание, переправу или мост.Практически не встречавшие сопротивления немецкие пехотинцы, танкисты и офицеры после пересечения границы с Советским Союзом впервые за время победоносного похода по Европе стали осознавать: провести операцию «Барбаросса» малой кровью уже не получится.Даже несмотря на проблемы с оперативно-стратегическим взаимодействием видов вооруженных сил в СССР, осуществлять захват населенных пунктов противнику удавалось крайне тяжело. Настоящим откровением для 4-й армии вермахта стало сражение за Брест, в ходе которого гарнизон, численность которого после отхода некоторых частей едва составляла десять тысяч человек, яростно истреблял врага всеми подручными средствами.Однако защитники гарнизона в Бресте были не единственными героями, давшими отпор противнику, прошедшего через всю Европу практически без единого выстрела.Бой на границеПервым заслоном на пути частей и соединений вермахта так или иначе должны были стать советские пограничники. Воздушная разведка, проведенная люфтваффе заблаговременно выявила, что далеко не все гарнизоны оснащались тяжелым вооружением, поэтому на отдельных участках фронта попыткам прорыва уделялось особенное внимание.Участок госграницы на реке Сан составлял всего 200 с небольшим километров – при должном уровне планирования и поддержки огнем части и соединения вермахта планировали форсировать реку и закрепиться на «новой земле» всего за несколько часов.Ровно в четыре часа утра 22 июня 1941 года на комендатуры пограничного отряда обрушился град артиллерийских снарядов. Десятки немецких гаубиц работали без перерыва, стремясь сравнять расположение пограничников с землей.В ходе артналета уничтожению подверглись не только помещения, но и линии связи, а также дороги, связывающие гарнизон со штабом – погранзастава оказалась без связи, без помощи и без шансов на спасение.Через четыре часа артподготовки первые гитлеровские пехотинцы при поддержке авиации выдвинулись на штурм позиций советских пограничников. Путь к новым землям, обещанные фюрером каждому солдату и офицеру, отделял от них лишь небольшой мост через реку Сан, на пешее преодоление которого бодрым шагом требовалось не больше пяти минут. Практически не ожидая сопротивления, немецкие пехотинцы спокойно двинулись по переправе, но неожиданно по ним с разных секторов и позиций стали бить пулеметы.Сломанные зубыУже к десяти часам утра 22 июня пограничники под командованием лейтенанта Нечаева, заместителя начальника 14-й заставы, отбросили наступавших на исходные позиции без всякой помощи извне. Потери вермахта за попытку с ходу перейти мост превзошли европейский «поход»: при оккупации Бельгии и Голландии было потеряно меньше солдат и офицеров, чем за первые часы вторжения в Советский Союз.Только на небольшом участке через реку Сан советские пограничники с несколькими пулеметами уничтожили до 300 солдат противника. Еще около 700 гитлеровцев были ранены. Потери гарнизона при этом составили всего 16 человек.Оправившись от первых неудач, уже к полудню 22 июня 1941 года перегруппировавшийся противник бросил в бой танки. «Давили не только количеством солдат, но и всеми остальными средствами. Численный перевес, конечно, сыграл не в пользу пограничников: даже с учетом возможной поддержки стрелковой дивизии и собранного народного ополчения силы вермахта превосходили оборонявшихся в 18–20 раз», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Сергей Самута. К трем часам дня под натиском артиллерии и авиации защитникам города пришлось оставить позиции и покинуть Перемышль.Первый бросок на западПограничники соединились с частями 8-го стрелкового корпуса. Оценив возможности противника и оснащенность личного состава вооружением и вспомогательными средствами, генерал-майор Снегов принимает неожиданное решение – не организовывать линию обороны, а разработать план контрудара и нанести врагу сокрушительное поражение, разгромив гитлеровцев на еще не оборудованных позициях.После обработки позиций гитлеровцев силами 71-го гаубично-артиллерийского полка и минометного обстрела разведанных укреплений пехотинцы и пограничники ворвались в Перемышль. По сути, именно бои за Перемышль впервые продемонстрировали германской армии, что именно стоит вкладывать в понятие «огненный ад на улицах города»: историки отмечают, что наиболее грамотно действовали небольшие группы по 10–15 человек, зачищавшие здания в городе.Уже к пяти часам вечера 23 июня гитлеровцы были выбиты из Перемышля. На следующий день улетевшие в штабы донесения об успешной операции по освобождению города превратились в заявления по радио, вселившие в советский народ надежду на победу и успешное сопротивление противнику.Помимо первого в истории Великой Отечественной войны контрудара, были и другие особенности: отдельно историки отмечают одного из командиров, старшего лейтенанта Г. С. Поливоду, создавшего и оперативно обучившего боевые группы не только способам зачистки зданий, но и организации противотанковой борьбы в условиях ограниченного пространства.За пять дней обороны отбитого у противника Перемышля гитлеровцы не оставляли попыток вырвать инициативу из рук Красной армии, однако существенного прогресса в контратаках, сопровождавшихся целым градом артиллерийских снарядов и авиабомб, добиться не удалось.Вплоть до раннего утра 28 июня в пограничных боях за Медык, Комарно, Легезино и Перемышль противник понес чудовищные потери – более пяти тысяч человек убитыми и около тысячи ранеными.Выброшенные из Перемышля гитлеровцы долго сопротивлялись на отдельных участках фронта. Однако грамотная организация боевых действий не только позволила сорвать планы хорошо спланированных атак вермахта, но и сохранить стратегические транспортные артерии, такие как железнодорожная ветка Перемышль – Львов, при попытке прервать снабжение и перевозки по которой вермахт потерял не менее 500 человек и несколько танков.«Звезда»__________________«Гнетущее впечатление на наступающие войска производили и такие эпизоды: после успешного прорыва приграничной обороны, 3-й батальон 18-го пехотного полка группы армий “Центр”, насчитывавший 800 человек, был обстрелян подразделением из 5 солдат. “Я не ожидал ничего подобного, – признавался командир батальона майор Нойхоф своему батальонному врачу. – Это же чистейшее самоубийство атаковать силы батальона пятеркой бойцов”».«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой. Уже первая атака обернулась сражением не на жизнь, а на смерть».Танкист 12-й танковой дивизии Ганс Беккер.«В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов».Офицер 7-й танковой дивизии.«Я сразу понял, что они боролись до конца и отступать не собирались. Если это не героизм, то что же? Неужели одни только комиссары гнали их на смерть? Как-то не похоже. Не видно было среди них комиссарских трупов. … Осознав это, я быстро понял, что мои шансы вернуться живым домой здорово поубавились».Рядовой артиллерии Вернер Адамчик из 20-го артполкаИз книги английского историка Роберта Кершоу «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных»

Источник: nashaplaneta.su