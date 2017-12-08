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Останутся ли русские к 2045 году? (Познавательное ТВ, Дмитрий Таран)

23:04. 8 декабря 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

Дмитрий Таран: Останутся ли русские к 2045 году? Последовательность управленческих шагов по возвращению территорий Северной цивилизации и по достижению полумиллиарда населения к 2045 году. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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