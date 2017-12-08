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Обнаружен самый древний объект во Вселенной

03:00. 8 декабря 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:
Обнаружен самый древний объект во Вселенной | Русская весна

Международная группа астрономов опубликовала в журнале Nature статью, в которой сообщается об открытии самого далёкого и древнего объекта в видимой Вселенной.

Это квазар с красным смещением 7,5. Таким образом, его свет был испущен всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва (произошедшего 13,8 миллиардов лет назад).

«Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о том, что такое квазары. Это самые мощные источники излучения во Вселенной, сверхмассивные чёрные дыры, на которые падает вещество. Излучение этого вещества и наблюдают земные телескопы.

Объект, получивший обозначение J1342+0928, был открыт с помощью расположенного в Чили телескопа Magellan с диаметром зеркала 6,5 метров.

Спектр объекта указал на его огромную удалённость и, следовательно, невероятный возраст. Свет квазара был испущен всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва.

«Это единственный объект, который мы наблюдали в эту эпоху», — говорит один из авторов статьи Роберт Симко (Robert Simcoe).

Использовав эффект Доплера, эксперты смогли оценить скорость движения частиц излучающего газа. Так они вычислили, что чёрная дыра в центре квазара в 800 миллионов раз массивнее Солнца. 

Это озадачило учёных. Ведь по существующим моделям на образование такой чёрной дыры нужно больше времени, чем на тот момент прошло с рождения Вселенной!

Есть у открытия и ещё один замечательный аспект. Этот квазар освещал Вселенную в очень интересную эпоху — эпоху рождения первых звёзд.

После того как мир достаточно остыл со времён Большого взрыва, электроны и ядра объединились в атомы. Вселенную заполнял электрически нейтральный газ. Около 90% этих атомов приходились на водород, 8% — на гелий и 2% — на литий, бериллий и бор. Других химических элементов в то время не было.

Когда зажглись первые звёзды, их излучение стало срывать электроны с орбит, и нейтральный газ в окрестностях звёзд превращался в ионизированный. 

Как сообщается в пресс-релизе исследования, проанализировав спектр излучения, учёные определили долю ионизированного водорода в тогдашней Вселенной. Она составляла уже 50%. Излучение свежеоткрытого квазара даёт практически единственную возможность прямо наблюдать события той далёкой эпохи и делать о ней выводы.

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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