Автостоп XXI века и РКН: Blablacar заставят уважать закон в России

Сторонники снижения транспортных расходов акцентируют внимание на необходимости найти себе попутчиков, чтобы не переплачивать за аренду машины и ГСМ. На сайте сервиса Blablacar россиян призывают экономить на поездках и помогать путешествовать другим. Вот только деятельность сервиса не настолько безобидна, к тому же нарушает российские законы. В России райдшеринг Blablacar могут заблокировать по решению суда.

Условия использования Платформы любителями «автостопа»:

Как пояснили сотрудники Роскомнадзора, сервис организации совместных поездок BlaBlacar способствует нелегальному предпринимательству. С жалобами на его работу уже обратились представители ассоциации «Региональный автотранспортный союз», указавшие на ряд серьезных нарушений в его работе.

Во-первых, посетителям не обязательно проходить регистрацию на сайте. Доступ к информации на сайте открыт абсолютно для всех, без условий.

Во-вторых, сервисом пользуются также водители, не имеющие специального разрешения на перевозку пассажиров и грузов.

И, в-третьих, техническое состояние автомобилей отдельная песня. Его никто не контролирует, значит, благополучная поездка просто везение.

Выводы, полагаю, сделать несложно: популярный в народе сервис нарушает требования российского законодательства, регулирующего пассажирские перевозки и безопасность дорожного движения.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд Тимашевского района Краснодарского края удовлетворил ходатайство прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края и запретил работу BlaBlaCar в России. После вступления решения суда в законную силу, сотрудники Роскомндазора внесут сайт blablacar.ru в Единый реестр запрещенной информации.

Реальность такова, что любая компания, работающая на территории России, должна соблюдать ее законодательство. По мнению Армена Гаспаряна, политолога и журналиста, «мы живем с вами в государстве, а не в банде, то есть мы живем по законам, а не по понятиям».

Ну, а любителям снижать транспортные расходы стоит задуматься о том, что халявные поездки всегда риск. Кто проверит, с кем вы отправитесь, например, в дальнюю поездку? Что вернетесь живым и невредимым? В нынешнем виде сервис просто рай для попутчиков/водителей-мошенников и криминальных личностей, желающих поживиться чужим имуществом. Историй хватает, да вот читать их не любят. Так что, считайте, Роскомнадзор встал на вашу защиту. Не найдут вас прикопанными в ближайшем лесочке…