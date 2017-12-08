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Автостоп XXI века и РКН: Blablacar заставят уважать закон в России

11:51. 8 декабря 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

vodila

Сторонники снижения транспортных расходов акцентируют внимание на необходимости найти себе попутчиков, чтобы не переплачивать за аренду машины и ГСМ. На сайте сервиса Blablacar россиян призывают экономить на поездках и помогать путешествовать другим. Вот только деятельность сервиса не настолько безобидна, к тому же нарушает российские законы. В России райдшеринг Blablacar могут заблокировать по решению суда.

Безымянный

Условия использования Платформы любителями «автостопа»:

Безымянный

Как пояснили сотрудники Роскомнадзора, сервис организации совместных поездок BlaBlacar способствует нелегальному предпринимательству. С жалобами на его работу уже обратились представители ассоциации «Региональный автотранспортный союз», указавшие на ряд серьезных нарушений в его работе.

Во-первых, посетителям не обязательно проходить регистрацию на сайте. Доступ к информации на сайте открыт абсолютно для всех, без условий.

Во-вторых, сервисом пользуются также водители, не имеющие специального разрешения на перевозку пассажиров и грузов.

И, в-третьих, техническое состояние автомобилей отдельная песня. Его никто не контролирует, значит, благополучная поездка просто везение.

Выводы, полагаю, сделать несложно: популярный в народе сервис нарушает требования российского законодательства, регулирующего пассажирские перевозки и безопасность дорожного движения.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд Тимашевского района Краснодарского края удовлетворил ходатайство прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края и запретил работу  BlaBlaCar  в России. После вступления решения суда в законную силу, сотрудники Роскомндазора внесут сайт blablacar.ru в Единый реестр запрещенной информации.

Реальность такова, что любая компания, работающая на территории России, должна соблюдать ее законодательство. По мнению Армена Гаспаряна, политолога и журналиста, «мы живем с вами в государстве, а не в банде, то есть мы живем по законам, а не по понятиям».

Безымянный

Ну, а любителям снижать транспортные расходы стоит задуматься о том, что халявные поездки всегда риск. Кто проверит, с кем вы отправитесь, например, в дальнюю поездку? Что вернетесь живым и невредимым? В нынешнем виде сервис просто рай для попутчиков/водителей-мошенников и криминальных личностей, желающих поживиться чужим имуществом. Историй хватает, да вот читать их не любят. Так что, считайте, Роскомнадзор встал на вашу защиту. Не найдут вас прикопанными в ближайшем лесочке… 

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Один комментарий»

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    Иосиф 8 декабря 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    Во-первых добавить регистрацию дело одного часа.
    Во-вторых водителю везущему ПОПУТЧИКОВ не нужны никакие специальные разрешения (попутчики совместно покупают топливо для своей поездки).
    И, в-третьих, каждый автомобиль ежегодно проходит ТЕХОСМОТР при прохождении ОСАГО.
    ПОЗОР Виктору Перестукину!!! Двоешнику и лоботрясу!

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