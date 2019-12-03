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Саур-Могила. 5 лет спустя

16:55. 3 декабря 2019 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В кои-то веки в рекомендациях ЖЖ что-то интересное попалось.
Фото-отчет о посещении Саур-Могилы, где до сих пор сохранились следы боев лета 2014 года.

Кошмарные следы гражданской войны на Украине

В один из дней я решила съездить из Донецка в ДНРовскую провинцию и отправилась в Снежное (ударение на второй слог). Снежное я выбрала неспроста. Во-первых, это был знаменитый шахтерский город со множеством шахт, а во-вторых, в 13 километрах от Снежного есть одно уникальное и значимое для ДНР место – сопка Саур-Могила. В 1943-м и в 2014-м годах здесь шли жестокие бои за эту высоту. В 1943-м году советские войска отбивали ее у фашистов, а 5 лет назад она переходила то Украинской армии, то армии ДНР….
Собственно именно из-за Саур-Могилы я и отправилась в Снежное в первую очередь. Мне очень хотелось побывать в этом месте.





До Снежного я добралась на обычной рейсовой маршрутке – они ходят туда из Донецка по несколько раз в час. А из Снежного до Саур-Могилы – автостопом. Все дело в том, что другой рейсовый транспорт в сторону Саур-Могилы ходит очень редко – всего несколько автобусов в день. А автостоп в ДНР оказался замечательный. Трафик, правда, так себе, но зато подбирает и подвозит буквально каждый. Больше 10 минут на трассе я не стояла!

Дорога на Саур-Могилу.





В советские годы на Саур-Могиле возвели мемориал в память о погибших здесь воинах. И он был первым, что я увидела, когда, наконец, добралась до этого места. Только теперь слезы наворачиваются на глаза, когда его видишь. В 2014-м году здесь шли очень жестокие бои. Как я уже писала выше, высоту брали то украинцы, то ДНРовцы… В результате мемориал был очень сильно разрушен, и до сих в память о тех событиях не убирают его руины.







Представьте себе, испещренные следами снарядов и разрушенные горельефы и стелы с изображением советских солдат…







Обломки горельефов, статуи этих самых солдат, упавшие с постаментов в траву… Они так и лежат здесь с тех самых пор, словно поверженные и убитые во второй раз. А вокруг зеленеет трава и цветут цветы…





На самом верху когда-то была стела и огромный памятник солдату-победителю.



Но теперь от стелы ничего не осталось. А от солдата-победителя осталась лишь одна нога в сапоге. Именно сюда, к этой ноге, на 9 мая приносят люди цветы и венки, чтобы почтить память когда-то защищавших нас…





А над руинами полощется на ветру красное знамя победы.







Рядом – колокол и могилы тех, кто погиб здесь 5 лет назад.





А у подножия сопки – часовня и кладбище, где лежат бок о бок павшие в 1943-м и в 2014-м воины…







На самом деле, мурашки по коже, когда понимаешь, что именно произошло здесь всего 5 лет назад, насколько жестокие шли бои, и сколько людей погибло… Вечная память!



https://annataliya.livejournal.com/1293058.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5471206.html

Метки: великая отечественная война, гражданская война, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, памятники, саур-могила, Украина, фотографии

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