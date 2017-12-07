В. Путин объявил о своем выдвижении в президенты

В. Путин наконец-то объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты РФ на выборах 2017 г..

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=892297(06.12.17) 6 декабря. Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. “Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации”, – сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Объявил точно по классику: «Вчера было рано, завтра будет поздно, надо брать сегодня» (В. И. Ленин), что не может не радовать. Хоть кто-то в стране себя под Лениным чистит, чтобы плыть в революцию дальше.

Удачнее момент трудно было бы придумать. Пока все мировые СМИ, набрав в рот дерьма, плевали в сторону России в связи с решением МОК об отстранении нашей сборной от Олимпиады, В. Путин явился на Горьковском автомобильном заводе в образе спасителя отечества. Плевки мировых СМИ в сторону Путина-кандидата, конечно, будут, но будут вялые и неубедительные.

Кстати, вчера показали, как финны празднуют годовщину революции 1917 года, давшую им свободу и независимость. И вот на этом информационном фоне, на заводе имени писателя-буревестника революции, Путин объявил о своем выдвижении. Чувствую, советский фольклор снова входит в моду:

Это что за большевик

лезет там на броневик

Он простую кепку носит,

Букву Р не произносит.

Очень добрый и простой,

Догадайся кто такой?

Выдержка из письма читателя: