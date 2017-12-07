В. Путин объявил о своем выдвижении в президенты
В. Путин наконец-то объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты РФ на выборах 2017 г..
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=892297(06.12.17)
6 декабря. Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2018 года.
“Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации”, – сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.
Объявил точно по классику: «Вчера было рано, завтра будет поздно, надо брать сегодня» (В. И. Ленин), что не может не радовать. Хоть кто-то в стране себя под Лениным чистит, чтобы плыть в революцию дальше.
Удачнее момент трудно было бы придумать. Пока все мировые СМИ, набрав в рот дерьма, плевали в сторону России в связи с решением МОК об отстранении нашей сборной от Олимпиады, В. Путин явился на Горьковском автомобильном заводе в образе спасителя отечества. Плевки мировых СМИ в сторону Путина-кандидата, конечно, будут, но будут вялые и неубедительные.
Кстати, вчера показали, как финны празднуют годовщину революции 1917 года, давшую им свободу и независимость. И вот на этом информационном фоне, на заводе имени писателя-буревестника революции, Путин объявил о своем выдвижении. Чувствую, советский фольклор снова входит в моду:
Это что за большевик
лезет там на броневик
Он простую кепку носит,
Букву Р не произносит.
Очень добрый и простой,
Догадайся кто такой?
Выдержка из письма читателя:
Сегодняшнее выступление Путина сделало картину полной. теперь ясно, чего он ждал. У англосаксов, как в свое время на Украине, вновь не выдержали нервы. Судя по всему, подопечные пытаются разбежаться и формальное преимущество в голосах можно было обеспечить только сейчас, поэтому отстранение сборной России случилось так рано. У меня внутреннее ощущение, что у Путина была возможность при голосовании в МОК добиться существенного перевеса в голосах по части допуска России на Олимпиаду. Важнее было показать сущность финансовых спекулянтов, которые применили самые жёсткие способы убеждения в WADA, CAS и МОК. Возможно, мы даже благодаря такому “изнасилованию” неожиданно приобрели значительно больше сторонников.
По логике наступления на Россию, всё должно было случиться в январе-феврале, т.е. максимально близко к выборам, после того как Путин уже месяца полтора, как должен был пребывать в статусе кандидата в Президенты и его должны были максимально испачкать в грязи.
Но Путин выждав паузу, заставил напасть на Россию первыми. Значит, шансы у России есть и, причём, хорошие.
Допускаю, что мы добьёмся и права выступления команды России под флагом и с гимном на Олимпиаде вкупе с запретом выступления всех спортсменов со справками на возможностью употребления допинга и прочими прелестями…
Источник: pravosudija.net
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Боюсь что за очередной президентский срок, он окончательно уничтожит Россию, если и дальше будет править страной в том же стиле и с теми советниками.
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а что ,хоть мало-мальски подходящая кандидатура есть у вас лично ,то отребье ,по-другому их не назовешь ,пришли все с мерзкими ,либо личными (титов,выручить сотоварищей из лондона)целями.Гражданского,настоящего общества нет и не будет,любим поклоняться лидеру,сами его идеализируем,ленивы донельзя ,чтобы учиться,постигать.Так что,к кому вопросы?У него неплохие цели -консолидация власти и укрепление целостности России ,конечно же в интересах команды,а мы как получится.
“1. Устранение федеративной формы государства, основанной на национально-территориальном делении (добиваться этого будем через укрупнение регионов и тот же закон о российской нации, идею о котором уже вбрасывали);
2. Конституционная властная реформа: устранение дуализма между АП и правительством, т.е. их слияние. Аналогично и по двухпалатному парламенту – на кой ляд он нам такой громоздкий и нелепый сдался?
3. Региональное развитие – если раньше акцент делался на госкорпорациях, различных ФЦП и прочих крупных проектах (инфраструктурных, энергетических), то теперь первостепенное внимание будет уделяться именно конкретным территориям (и качеству жизни на них). Ротация губернаторов нам в помощь (то, что мы видели – начало процесса). К сожалению, главное препятствие для становления в России института эффективной местной власти – отсутствие у нас развитого гражданского общества и, соответственно, качественной региональной политики, но это выходит за рамки кремлевской компетенции;
4. Обновление (омоложение) политического класса – ВВП и компании пора выводить на авансцену тех, кому они передадут власть над страной. Вот, кстати, о чем надо было думать нормальным православным консерваторам и националистам – о том, что рано или поздно начнется процесс смены элит и потребуются новые кадры. Но думать об этом надо было еще вчера, думать и встраиваться во власть, а не участвовать в Координационных советах оппозиции и Русских маршах;”…
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“Надо”, “будем”, должны”. Сами додумались? Или подсказал кто?
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У вас чисто паразитический взгляд на внутренние проблемы страны и вы не замечаете, или не хотите замечать тот вред, который нанесён стране в период нахождения Путина на президентском посту. Одна диверсия по разрушению образовательной системы с лихвой перекрывает вами перечисленные “положительные достижения”.
Нужно не улучшать капиталистическую систему, а переводить страну на социалистический путь развития. Как не улучшай капиталистическую систему, она всегда будет оставаться паразитической потому, что основой капиталистической системы, является – корысть.
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Наногений и его мафия собираются долго жить!
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Понятно, что довольны все при капитализме не будут. Но если оглянуться лет на восемь назад, то изменения есть, в т.ч. положительные, как во внешней политике, так и внутри страны. Большая работа была сделана. К России слышал от дальновидцев присоединятся ряд стран в т.ч. экономически развитые.
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Потерпите, Сукашвили в Усраине наведёт порядок и нас осчасливит.