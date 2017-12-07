Смерть россыпью: почему Россия и США не спешат списывать кассетные бомбы (ФОТО)

Пилот выводит тяжелый бомбардировщик на боевой курс и запускает автоматизированную систему прицеливания.

Прибор с точностью до сотых долей секунды вычислит оптимальный момент и распахнет створки бомболюка, выпустив несколько стальных контейнеров.

В каждом — сотни шариков со взрывчаткой. У земли они разлетятся и синхронно сдетонируют в нескольких метрах над головой ничего не подозревающей пехоты.

На этой неделе Пентагон решил остановить программу по отказу от использования кассетных боеприпасов. О том, что представляет собой этот смертоносный вид оружия массового поражения и почему основные военные державы мира до сих пор не могут подыскать ему эффективную замену, — в материале РИА Новости.

Рассыпная реакция

Заменить свои «рассыпающиеся» боеголовки на более точные и современные США решили еще в 2008-м, сразу после того, как была анонсирована международная Конвенция о кассетных боеприпасах. Что интересно, подписывать документ Соединенные Штаты при этом не стали. Однако, по сведениям издания Jane’s 360, Пентагон тогда практически полностью запретил применять подобные боеприпасы, но сейчас вернуться к теме его вынудили «опасения из-за российской и северокорейской артиллерии».



Уничтожение кассетных боеприпасов на заводе в Германии

Что касается самой конвенции, то это весьма противоречивый документ с массой поправок и оговорок. В соответствии с ним кассетными считаются обычные боеприпасы, предназначенные для разбрасывания или высвобождения разрывных суббоеприпасов весом менее 20 килограммов каждый. Такое оружие характеризуется как смертельно опасное для мирного населения из-за обширных площадей поражения.

Кроме того, указывается, что неразорвавшиеся элементы кассетных бомб могут годы пролежать в земле, представляя угрозу местным жителям.

Конвенция обязывает все присоединившиеся к ней страны уничтожить запасы «кассеток» в течение восьми лет с момента получения статуса участника. Договор, который вступил в силу с 1 августа 2010-го, поддержали около ста государств. Однако наиболее крупные мировые производители и эксплуатанты кассетного оружия отказались не только ставить подписи под документом, но и участвовать в его подготовке. В их числе США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан и Израиль.

«Я на сто процентов уверен, что если кого-то из подписантов прижмет серьезная война и зайдет речь о суверенитете государства, они как миленькие запустят производство этих боеприпасов на поток, — заявил РИА Новости главный редактор журнала „Арсенал Отечества” полковник Виктор Мураховский. — Бороться за гуманизм и толерантность и заключать такие договоры можно только в том случае, если ты живешь в благополучной Западной Европе и называешься не Югославия».



Головная часть американской ракеты MGR-1, наполненная контейнерами с зарином

Примечательно, что под действие конвенции не подпали снаряды и бомбы с некоторыми типами суббоеприпасов, включая самонаводящиеся и другие высокотехнологичные, имеющиеся в том числе у США. Этот факт объясняется их «более низкой гуманитарной опасностью». Такой избирательный подход вызвал серьезные вопросы у российского МИДа, который заявил, что Россия не может отказаться от применения кассетных боеприпасов, тем более на таких странных условиях.



Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. 19 августа 1997

Незаменимые есть

«Всегда нужно иметь фундамент в виде обычных боеприпасов, которые давно доказали свою эффективность, — считает Мураховский. — Российская военная группировка в Сирии при отсутствии вражеской ПВО и абсолютном господстве в воздухе не менее 50 процентов боевых задач решает с помощью артиллерии. А авиация применяет в основном неуправляемые боеприпасы».

«Кассетки» в разных модификациях стоят на вооружении армий ряда стран мира и успели зарекомендовать себя как недорогое и крайне эффективное оружие. Их давние «предки» — разрывные шрапнельные снаряды, начиненные свинцовыми пулями, — появились еще в начале XIX века. Сейчас «рассыпающиеся» боеприпасы применяют в артиллерии, ракетных войсках и авиации. Их спектр очень широк: только в России насчитываются десятки типов и модификаций. Начиная от боеголовок так называемого неизбирательного действия с осколочно-кумулятивными элементами и заканчивая сложными самоприцеливающимися.

Боевой пуск реактивных систем залпового огня «Смерч» на полигоне под Барановичами

К примеру, такими боеприпасами могут стрелять большинство стоящих на вооружении Российской армии реактивных систем залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер», а также ствольная артиллерия калибра 152 и 203 миллиметра. Кассетное оружие позволяет решать множество задач, включая дистанционное минирование, борьбу с бронетехникой и живой силой противника. Чтобы от него отказаться, нужна как минимум равноценная замена, которой в ближайшем будущем не предвидится.

Дешево и убиты

Что касается американцев, то, запуская в 2008-м программу по замещению кассетных боеприпасов более современными образцами высокоточного оружия, они рассчитывали на свою продвинутую промышленность. Но та, несмотря на хорошие технологические предпосылки, оказалась не в состоянии обеспечить армию таким оружием в сжатые сроки и по приемлемой цене.

«США сделали тогда упор на малоразмерные и малокалиберные высокоточные боеприпасы, которые собирались применять для борьбы с бронетанковой и автомобильной техникой, — отмечает Мураховский. — Затем перешли на сверхмалые боеприпасы для дронов — их вес составлял до 2,5 килограмма. Для дистанционного наведения использовался отраженный лазерный луч либо головка самонаведения. Позже появились так называемые барражирующие боеприпасы».



Стратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фото

В Афганистане Пентагон сначала очень широко применял ударные дроны MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, а также высокоточные малокалиберные авиационные средства поражения. Но быстро поняв, что бомбить переделанные из грошовых пикапов «джихадмобили» дорогостоящим управляемым оружием крайне невыгодно, пустил в ход обычные авиационные «фугаски» и старую добрую буксируемую 155-миллиметровую артиллерию. «А все потому, что использовать в реальном вооруженном конфликте исключительно избирательные высокоточные боеприпасы — это все равно что микроскопом гвозди забивать. Ни у какой страны не хватит на это бюджета», — резюмирует Мураховский.



Кассетная бомба израильской армии, сброшенная на Ливан 9 ноября 2006 года

Андрей Станавов

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