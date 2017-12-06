В развале Советского Союза виноваты Горбачев и Ельцин

Распад СССР стал трагедией для советского народа. Эта трагедия продолжается до сих пор.

Одна из причин которой… в том числе, и содержание учебников истории в бывших частях Союза. Об этом мы говорили в эфире радио «Комсомольская правда».

Хронометраж

00:01:35 Бывшие республики СССР «развелись» мирно, без большой крови. Почему мы слышим столько клеветы о нашем общем прошлом?

00:04:18 Когда Прибалтика вошла в состав нашей страны?

00:05:30 Можно ли отыграть ситуацию с отделением частей большой страны обратно?

00:11:15 Действительно ли российская политика была настолько колониальной, как о том пишут в современных учебниках истории?

00:17:33 Кто виноват в развале Советского Союза?

00:19:55 Почему народ не защитил государство?

00:21:20 Сырьевая экономика Узбекистана – «пережиток» советского прошлого?

00:25:40 Могут ли республики Средней Азии «договориться» с американцами?

00:27:40 Почему нет критики Путина, неужели для этого нет поводов?

00:30:55 Приходилось ли Вам бывать в Республике Тыва? Не считаете ли Вы, что почитание её жителями личности нынешнего министра обороны напоминает культ?

00:33:45 Об оценке результатов деятельности политиков.

00:35:00 Об отношениях России и Армении.

00:37:05 Связана ли гибель П.М.Машерова с развалом Советского Союза?

00:38:55 Чем можно объяснить непотопляемость Чубайса

P.S. Предыдущие выпуски программы:

Победители не должны просить прощения у побеждённых

Столетие революции

Сепаратисты из США и другие персонажи истории

Запад обманет Беларусь так же, как и Украину

Во время блокады главным была вера в Победу

О ситуации с Улюкаевым, победе Трампа и многом другом

Про внутреннюю политику и прибалтийские «обиды»

Источник: nstarikov.ru