В чём опасность ГОСТ 2014. Страсти мАрдасти вокруг соды часть 3. Окончательный диагноз Е 500.

Страсти мАрдасти вокруг соды выпуск 3. В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500.



Автор Алексей Орлов.



В видео была указана возможная неявная проблемная ГОСТ 32802-2014, на которою мало кто обращает внимание.



Немного предыстории.



Под нашем видео “Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”

https://youtu.be/qVHnV95pIvw

появился комментарий



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Здравия! Плохо, что Алексей госты не изучал; эксперименты – хорошо) Но главный вопрос соды у людей стоит в том, что с изменением госта в пачке может появиться что-то вредное… и т.д.

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Суть писания заключается в следующем:



1 – …В гостах разные хим-формулы, значит разные вещества.



2 – …По госту 76 года в пачке минимум 99-99,5 натрия ДВУуглекислого, а по госту 14 года в пачке натрий УГЛЕкислый минимум 99%! Это, как я понимаю, разные вещества!!!!



3 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.



4 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.



5 – …Аммиак (мышьяк) по госту 76 года не было вообще…



На все вопросы были даны ответы по существу с опорой на документы ГОСТ 2156-76 и ГОСТ 32802-2014.



Рекомендуем посмотреть первый ролик

“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. Часть 1″

https://youtu.be/w42hlgQSn6Y



Желаем всем ДОБРА и ЗДРАВОМЫСЛИЯ!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com