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В чём опасность ГОСТ 2014. Страсти мАрдасти вокруг соды часть 3. Окончательный диагноз Е 500.

15:50. 6 декабря 2017 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

Страсти мАрдасти вокруг соды выпуск 3. В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500.

Автор Алексей Орлов.

В видео была указана возможная неявная проблемная ГОСТ 32802-2014, на которою мало кто обращает внимание.

Немного предыстории.

Под нашем видео “Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”
https://youtu.be/qVHnV95pIvw
появился комментарий

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Здравия! Плохо, что Алексей госты не изучал; эксперименты – хорошо) Но главный вопрос соды у людей стоит в том, что с изменением госта в пачке может появиться что-то вредное… и т.д.
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Суть писания заключается в следующем:

1 – …В гостах разные хим-формулы, значит разные вещества.

2 – …По госту 76 года в пачке минимум 99-99,5 натрия ДВУуглекислого, а по госту 14 года в пачке натрий УГЛЕкислый минимум 99%! Это, как я понимаю, разные вещества!!!!

3 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.

4 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.

5 – …Аммиак (мышьяк) по госту 76 года не было вообще…

На все вопросы были даны ответы по существу с опорой на документы ГОСТ 2156-76 и ГОСТ 32802-2014.

Рекомендуем посмотреть первый ролик
“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. Часть 1″
https://youtu.be/w42hlgQSn6Y

Желаем всем ДОБРА и ЗДРАВОМЫСЛИЯ!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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