В чём опасность ГОСТ 2014. Страсти мАрдасти вокруг соды часть 3. Окончательный диагноз Е 500.
Страсти мАрдасти вокруг соды выпуск 3. В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500.
Автор Алексей Орлов.
В видео была указана возможная неявная проблемная ГОСТ 32802-2014, на которою мало кто обращает внимание.
Немного предыстории.
Под нашем видео “Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”
https://youtu.be/qVHnV95pIvw
появился комментарий
-
Здравия! Плохо, что Алексей госты не изучал; эксперименты – хорошо) Но главный вопрос соды у людей стоит в том, что с изменением госта в пачке может появиться что-то вредное… и т.д.
-
Суть писания заключается в следующем:
1 – …В гостах разные хим-формулы, значит разные вещества.
2 – …По госту 76 года в пачке минимум 99-99,5 натрия ДВУуглекислого, а по госту 14 года в пачке натрий УГЛЕкислый минимум 99%! Это, как я понимаю, разные вещества!!!!
3 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.
4 – …По новому госту в соде(если это теперь сода) могут быть соли аммония, а не хлористый натрий – он в технической соде.
5 – …Аммиак (мышьяк) по госту 76 года не было вообще…
На все вопросы были даны ответы по существу с опорой на документы ГОСТ 2156-76 и ГОСТ 32802-2014.
Рекомендуем посмотреть первый ролик
“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. Часть 1″
https://youtu.be/w42hlgQSn6Y
Желаем всем ДОБРА и ЗДРАВОМЫСЛИЯ!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4276880193235417
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com