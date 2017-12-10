Дорогая передача… я от смеха уже плачу. Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.
Дорогая передача… я от смеха уже плачу.
Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.
Автор Алексей Орлов.
В четвертом выпуске мы обратимся к ГОСТам, чтобы окончательно обнаружить возможные подводные, сверить все знаки в формулах и ОКОНЧАТЕЛЬНО понять – ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ Е 500? Подлог или нет?
Благодарность всем кто пишет и не только похвалы, но и критикует. Все, кто здесь критиковал, являются настоящими патриотами славянского Мира, у которых совесть и душа за Русь болеют.
Однако, даже патриот может уничтожить доброе дело, если он слепо, с фанатизмом отстаивает свои взгляды, до конца не разобравшись с сутью вопроса.
На основе такой “правоты” возникают раздоры, переходящие в драки, гражданские, политические, экономические, религиозные и мировые войны. Это как раз на руку тем, кто желает уничтожения всех нас, кому на руку стычки между нами.
Предлагаю убрать в сторону эмоции, а попытаться разобраться с этим вопросом не с точки зрения кто прав, а сточки зрения что есть на самом деле.
Только такой подход решит все проблемы и выявит суть вопроса, даст на него верные ответы.
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Ссылки на предыдущие ролики:
Часть 1
“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. Часть 1″
https://youtu.be/w42hlgQSn6Y
Часть 2
“Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”
https://youtu.be/qVHnV95pIvw
“Гасим страсти вокруг соды Е500. Практический эксперимент.”
https://youtu.be/vdV-sSXRrfI
Чать 3
“В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500. Страсти мАрдасти вокруг соды. Часть 3″
https://youtu.be/t1BfShwBeZI
часть 4
“Дорогая передача… я от смеха уже плачу. Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.”
https://youtu.be/ZB0gUDBYOVU
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Ссылки на ГОСТы
http://docs.cntd.ru/document/gost-215…
http://www.internet-law.ru/gosts/gost…
http://docs.cntd.ru/document/1200017343
http://www.internet-law.ru/gosts/gost…
http://docs.cntd.ru/document/1200112019
http://www.internet-law.ru/gosts/gost…
Желаем Всем ДОБРА и здравомыслия!
Быть ДОБРУ
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Источник: www.youtube.com