Дорогая передача… я от смеха уже плачу.

Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.



Автор Алексей Орлов.



В четвертом выпуске мы обратимся к ГОСТам, чтобы окончательно обнаружить возможные подводные, сверить все знаки в формулах и ОКОНЧАТЕЛЬНО понять – ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ Е 500? Подлог или нет?



Благодарность всем кто пишет и не только похвалы, но и критикует. Все, кто здесь критиковал, являются настоящими патриотами славянского Мира, у которых совесть и душа за Русь болеют.



Однако, даже патриот может уничтожить доброе дело, если он слепо, с фанатизмом отстаивает свои взгляды, до конца не разобравшись с сутью вопроса.

На основе такой “правоты” возникают раздоры, переходящие в драки, гражданские, политические, экономические, религиозные и мировые войны. Это как раз на руку тем, кто желает уничтожения всех нас, кому на руку стычки между нами.



Предлагаю убрать в сторону эмоции, а попытаться разобраться с этим вопросом не с точки зрения кто прав, а сточки зрения что есть на самом деле.

Только такой подход решит все проблемы и выявит суть вопроса, даст на него верные ответы.



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Ссылки на предыдущие ролики:



Часть 1

“Страсти-мАрдасти вокруг соды. Спекуляция на E500. Часть 1″

https://youtu.be/w42hlgQSn6Y



Часть 2

“Страсти мАрдасти вокруг соды 2 + практический эксперимент”

https://youtu.be/qVHnV95pIvw



“Гасим страсти вокруг соды Е500. Практический эксперимент.”

https://youtu.be/vdV-sSXRrfI



Чать 3

“В чём опасность ГОСТ 2014. Окончательный диагноз Е 500. Страсти мАрдасти вокруг соды. Часть 3″

https://youtu.be/t1BfShwBeZI



часть 4

“Дорогая передача… я от смеха уже плачу. Страсти мАрдасти вокруг соды. Выпуск 4.”

https://youtu.be/ZB0gUDBYOVU



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Ссылки на ГОСТы

http://docs.cntd.ru/document/gost-215…

http://www.internet-law.ru/gosts/gost…



http://docs.cntd.ru/document/1200017343

http://www.internet-law.ru/gosts/gost…



http://docs.cntd.ru/document/1200112019

http://www.internet-law.ru/gosts/gost…



Желаем Всем ДОБРА и здравомыслия!

Быть ДОБРУ



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Источник: www.youtube.com