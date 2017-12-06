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Спортсмены из Чечни не выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде, — Кадыров

01:00. 6 декабря 2017 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:
Спортсмены из Чечни не выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде, — Кадыров | Русская весна

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде.

«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом», — написал он в своем Telegram.

«А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!», — добавил глава Чечни.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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