Спортсмены из Чечни не выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде, — Кадыров
01:00. 6 декабря 2017 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал: brahman
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде.
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом», — написал он в своем Telegram.
«А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!», — добавил глава Чечни.
Читайте также: Путин объявит решение об участии россиян в Олимпиаде
Источник: rusvesna.su
loading...
Молодец, Рамзан.