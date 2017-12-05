В.Катасонов: Цена на нефть: уравнение со многими неизвестными

Речь идёт о соглашении между Организацией стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и несколькими странами-экспортёрами чёрного золота, не входящими в эту организацию.

Основной задачей ОПЕК является достижение договорённостей по уровням добычи и экспорта нефти с целью регулирования цен на этот товар. Однако эффективность мер, предпринимаемых организаций, остаётся скромной. Во-первых, потому что 14 стран далеко не всегда добиваются согласия по вопросам квот и общих потолков добычи в рамках картеля. Во-вторых, потому что достигнутые договорённости нарушаются. В-третьих, потому что за пределами организации остаётся большое количество стран, которые добывают почти две трети нефти в мире и на которые приходится около половины мирового экспорта этого товара.

Среди крупных нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, – Россия (13 % мировой добычи в 2015 году), США (12 %), Китай (5 %), Канада (4 %), Бразилия (3 %), Казахстан (2 %). Были времена, когда цена на чёрное золото вплотную приближалось к планке 150 долл. за баррель, но с лета 2014 года на рынке нефти обозначился долгосрочный понижательный тренд. С июня 2014 года стоимость барреля североморской нефти Brent подешевела на 32%, достигнув в начале 2016 года уровня ниже 29 долларов. Это озаботило все нефтедобывающие страны, и в 2016 году начались контакты ОПЕК с рядом независимых производителей и экспортёров нефти. В сентябре прошлого года были подписаны соглашения между ОПЕК и одиннадцатью независимыми экспортёрами, крупнейший из которых – Российская Федерация. Появился ОПЕК+, потенциал которого намного больше, чем у ОПЕК. По оценкам, 25 государств, составляющих ОПЕК+, добывают 60% всей нефти в мире. За пределами соглашения остались США.

Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года. Оно предусматривает суммарное снижение объёмов добычи всеми участниками на 1,8 млн. баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Шестая часть этого сокращения (300 тыс. баррелей в сутки) – обязательство России. Соглашение было рассчитано на полгода. В мае участники согласились продлить его еще на 9 месяцев – до марта 2018 года. Автоматизм в продлении соглашения не предусмотрен. Будет ли действовать соглашение ОПЕК+ дальше? Многие сомнения исчезнут 30 ноября, когда в Вене пройдёт встреча ОПЕК и независимых производителей чёрного золота.

Некоторые считают, что продления соглашения не будет, так как оно, мол, не выгодно некоторым участникам ОПЕК+, особенно России. Во-первых, потому что значительная часть нефти в России добывается в неблагоприятных природно-климатических условиях, которые затрудняют в техническом отношении снижение объёмов добычи, повышая издержки этой операции. Кроме того, при снижении объёмов добычи окупаемость сделанных недавно довольно больших инвестиций в добычу будет поставлена под вопрос. Во-вторых, Россия не заинтересована в резком росте цен на нефть, так как это, мол, способствует укреплению рубля, что подрывает конкурентоспособность отечественного экспорта. В-третьих, снижение российского экспорта нефти ведёт к занятию освоенных Россией рынков другими – Соединёнными Штатами, Бразилией, Канадой, Норвегией.

Все эти аргументы убедительны лишь отчасти. Скажем, снижение экспорта нефти снижает конкурентоспособность не всего российского экспорта, но лишь экспорта сырьевого. А если думать о перестройке структуры экономики в пользу обрабатывающей промышленности и развитии высоких технологий, то применительно к ним снижение валютного курса рубля как средство повышения международной конкурентоспособности находится на десятом месте. Если же есть задача избавиться от сырьевой ориентации экономики, экспорт нефти следует снижать. Это мера была бы необходима и в случае отсутствия соглашения с ОПЕК.

Как бы там ни было, в пролонгации договорённостей с ОПЕК заинтересованы в России не все. Прежде всего, нет такой заинтересованности у тех, кто связан с нефтяными компаниями и кому структурные преобразования в российской экономике не очень интересны. Основной из их аргументов – повышение цены на нефть в результате усилий ОПЕК+ играет на руку Соединённым Штатам. Рост цен оживляет многие месторождения чёрного золота в США, которые характеризуются высокими издержками добычи и консервируются на период низких цен. Плюс к этому возрождается сланцевая энергетика, которая начала бурно развиваться в Америке во времена, когда цены на нефть были выше 100 долларов за баррель, и которая впала в летаргический сон, когда они опустились ниже 50 долларов.

Сегодня в ОПЕК+ решающие голоса принадлежат двум странам – России и Саудовской Аравии. И если Россия ещё не сказала своего слова по вопросу о пролонгации действия соглашения ОПЕК+, то Саудовская Аравия заняла твёрдую позицию в пользу продолжения совместной политики ОПЕК и «независимых» нефтедобывающих стран.

Примечательно, что раньше именно Саудовская Аравия выступала оппонентом совместной политики: у неё месторождения чёрного золота характеризуются низкими издержками добычи, и она в состоянии достаточно долго выдерживать уровень цен даже в 30 долларов за баррель. А в долгосрочном плане такие состояния рынка можно рассматривать как холодный душ: слабые (имеющие высокие издержки добычи) умирают, а сильные – выживают и укрепляются. Саудовская Аравия после сеансов «понижения температуры» на рынке лишь усиливалась.

Что же заставило Эр-Рияд поменять позицию? Чаще всего это объясняют тем, что королевство готовит к продаже часть капитала (5 процентов) своей нефтяной компании Сауди Арамко. Компания эта на данный момент полностью государственная и непубличная. Сейчас она готовится к выходу на фондовый рынок в виде операции IPO (первичное размещение долевых ценных бумаг). Выручка от размещения 5 процентов акций зависит от цены на акцию и общей рыночной капитализации Сауди Арамко. А цена акций и всей компании напрямую зависит от цены на нефть на момент проведения операции IPO. Точная дата операции не определена, это будет после марта 2018 года.

Действует и другой фактор. Саудовская Аравия долго купалась в нефтедолларах, наращивая валютные резервы своего Центробанка, создав гигантский суверенный фонд SAMA Foreign Holdings, экспортируя капитал в США и другие страны Запада. Однако «тучные годы» закончились. Уже бюджет 2015 года был свёрстан с дефицитом. А ведь чуть ли не 90% доходов саудовского бюджета формируется за счёт доходов от экспорта нефти.

Наконец, есть такой фактор, как Вашингтон. В последнее время отношения между США и Саудовской Аравией обострились. Одна из причин обострения – опасения по поводу того, что Эр-Рияд под давлением Пекина начнёт продавать Китаю нефть не за доллары, а за юани. Это с точки зрения Вашингтона грубое нарушение условий соглашения, достигнутого ещё в 70-е годы ХХ века. И вот сейчас Эр-Рияд может быть вынужден нарушить соглашение, по которому он обязался продавать нефть только за доллары США, ибо в противном случае потеряет китайский рынок. Чтобы хотя бы частично смягчить возможные последствия такого шага для двусторонних отношений с Америкой, Эр-Рияд готов оказать Вашингтону услугу в виде гарантирования высоких (по крайней мере, не слишком низких) цен на чёрное золото. Без этого планы Дональда Трампа по возрождению американской сланцевой промышленности могут рухнуть. Достигнутая относительная стабилизация цен на мировом рынке нефти очень помогла укреплению позиций США как производителя и экспортера чёрного золота. По прогнозу ОПЕК, в следующем году добыча в США при сохранении темпов 2017 года увеличится ещё на 0,8 млн баррелей в день и превысит ежедневную отметку в 10 млн баррелей, которая раньше покорялась лишь Саудовской Аравии и России. На данный момент (конец ноября 2017 года) цена на нефть марки Brent составляет 63 доллара за баррель. Американские нефтяники вполне могут жить и развиваться при такой температуре рынка и хотели бы иметь гарантии на ближайшее будущее. Я уверен, что твёрдая позиция Эр-Рияда по вопросу о пролонгации соглашения ОПЕК+ незримо для внешних наблюдателей поддерживается Вашингтоном.

В целом перед завтрашней встречей в Вене ситуация выглядит запутанной. Никто на 100 процентов не может утверждать, что соглашение ОПЕК+ будет пролонгировано. Равно как и то, что оно после марта 2018 года перестанет действовать. С Эр-Риядом всё ясно: он за пролонгацию. В Москве о будущем широкого картеля высказываются осторожно. Наиболее серьёзное заявление сделал президент РФ накануне визита в Москву саудовского монарха. Путин заявил тогда о возможном продлении сделки ОПЕК+ на следующий год, но подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято. Это привело к заметному, хотя и кратковременному скачку цен на нефть. После этого министр энергетики РФ Александр Новак на вопросы о том, поддержит ли Россия в Вене идею продления соглашения, вообще воздерживался от определённых комментариев. Примерно так же ведут себя министры других стран, входящих в ОПЕК+.

Я же рискну сделать прогноз. Думаю, что Россия на встрече в Вене в конечном счёте поддержит предложение Саудовской Аравии по пролонгации соглашения ОПЕК+. Главными станут политические соображения. Отказ от пролонгации соглашения привёл бы к охлаждению отношений между Москвой и Эр-Риядом, которые начали складываться после посещения нашей России саудовским королем. При этом в соглашение наверняка будут внесены коррективы. Во-первых, для оживления на рынке нефти установленного ранее сокращения оказалось недостаточно. Во-вторых, как показал мониторинг выполнения соглашения, далеко не все страны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства. Требуются механизмы, способные повысить ответственность участников соглашения ОПЕК+.